Por qué el Papa se llama León XIV: la historia detrás de la elección de Robert Prevost

El Sumo Pontífice que llegó a la Argentina este domingo eligió su nombre en base al objetivo que se trazó al convertirse en el Santo Padre

La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina este domingo volvió a poner en foco las decisiones y símbolos que marcan el rumbo de su pontificado. Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica se mantiene una arraigada tradición: al asumir la máxima responsabilidad pastoral de la Santa Sede, el obispo de Roma abandona su nombre de pila para adoptar un nombre pontificio que sintetiza el programa y los valores de su gestión. Antes de su elección en el cónclave, el actual líder de la Iglesia era conocido en el mundo secular como Robert Francis Prevost, un cardenal nacido en Chicago, Estados Unidos, con una extensa trayectoria misionera y pastoral en América Latina.

La costumbre de cambiar de nombre no es un mero formalismo protocolar. Posee un fuerte peso simbólico que busca remitir a figuras históricas de la fe, santos o predecesores inmediatos, marcando una hoja de ruta espiritual. El último pontífice en romper con esta tradición fue el papa Marcelo II (cuyo nombre de nacimiento era Marcello Cervini), quien ocupó la cátedra de San Pedro durante un brevísimo período entre abril y mayo de 1555. Desde entonces, todos los papas sin excepción optaron por asumir una nueva identidad al frente del Vaticano.

El nombre del papa León XIV: la inspiración en León XIII y la defensa de los trabajadores

El propio Robert Prevost se encargó de revelar el motivo de su elección ante los miembros del Colegio Cardenalicio al momento de su consagración: "Tomé mi nombre por León XIII, quien afrontó la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo". Con esa definición, el Santo Padre trazó un vínculo directo con el pontificado de Gioacchino Pecci (León XIII), recordado en la historia universal por haber publicado en 1891 la emblemática encíclica Rerum Novarum, piedra angular de la Doctrina Social de la Iglesia que denunció los abusos de la Revolución Industrial y defendió el salario digno, el derecho a la asociación laboral y la justicia para la clase obrera.

El nombre "León" proviene del latín y remite históricamente al coraje y la fortaleza, virtudes asociadas también a grandes figuras como León I el Magno. Sin embargo, en el caso de León XIV, la elección apunta a responder a los desafíos contemporáneos del siglo XXI:

Justicia social y dignidad humana: Poner en el centro del debate la equidad, el combate a la exclusión y la protección de los sectores más vulnerables ante las transformaciones económicas.

Nuevos desafíos tecnológicos: Continuar el legado de la Rerum Novarum analizando el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, exigiendo que los avances científicos estén al servicio del bien común y no de la precarización.

Sinodalidad y diálogo: Guiar a la Iglesia en un camino de escucha comunitaria, promoción de la paz y apertura a los problemas actuales de la sociedad global.

Al asumir como León XIV, el Santo Padre reafirmó su compromiso de ser una voz firme en defensa de los derechos de los trabajadores y los desposeídos, una impronta que atraviesa de principio a fin su primera visita apostólica a la Argentina.