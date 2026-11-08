Volvió a aumentar la pobreza en la Argentina y las proyecciones a futuro preocupan

La situación social en la Argentina volvió a encender las alarmas tras la publicación de un nuevo informe privado que confirma el regreso de una tendencia alcista en los indicadores de vulnerabilidad. La difusión de estos datos coincide espacial y temporalmente con la visita oficial del papa León XIV al país, quien situó como eje central de su prédica pastoral la necesidad de fortalecer el compromiso de la sociedad y el Estado hacia los sectores desposeídos. En este marco, las estimaciones privadas señalan que el deterioro de los ingresos amenaza con profundizarse a lo largo del próximo año.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora ExQuanti a partir de las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y modelos de medición trimestral, la pobreza alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra refleja un incremento de casi 3,4 millones de nuevos pobres en comparación con el mismo período de 2025, lo que marca una interrupción definitiva del proceso de recuperación que se había registrado meses atrás y reinstala una dinámica preocupante en el tejido social.

Al analizar el recorrido del indicador durante la gestión del presidente Javier Milei, la consultora identifica tres momentos bien diferenciados. El primer tramo estuvo atravesado por el salto posterior a la devaluación inicial, período en el cual la cantidad de pobres trepó desde los 18 millones hasta un pico de 25,7 millones en el primer trimestre de 2024, sumando 7,7 millones de personas en apenas seis meses. Posteriormente, la mejora en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y una leve recuperación de los salarios permitieron que la cifra descendiera hasta un piso de 12,8 millones de personas en el tercer trimestre de 2025, lapso tomado por el oficialismo para enfatizar una marcada reducción.

Sin embargo, ese saldo favorable comenzó a erosionarse durante el último año con el repunte de 3,4 millones de personas en situación de pobreza. Al comparar el punto de partida del tercer trimestre de 2023 con el mismo período de 2026, la reducción neta real se ubica en torno a los 1,8 millones de personas, distanciándose de los discursos oficiales que atribuían al esquema económico la salida de entre 12 y 13 millones de argentinos de la pobreza.

Para trazar las proyecciones de cara al año 2027, ExQuanti complementó los datos oficiales con la metodología del Nowcast de Pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), extrapolando el crecimiento promedio trimestral del último año. Los resultados advierten que de mantenerse la velocidad reciente de deterioro, la gestión actual podría finalizar con un nivel de pobreza superior al registrado durante la pandemia de COVID-19. La consultora aclaró que esta estimación se halla condicionada a la inercia actual y podría modificarse ante cambios macroeconómicos, aunque genera incertidumbre la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 enviada al Congreso, la cual contempla la eliminación de la actualización automática de la AUH, una de las herramientas de contención clave implementadas hasta el momento.