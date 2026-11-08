Llamado a la responsabilidad pública y social en un mensaje dirigido a la dirigencia donde remarca el rol del trabajo y la dignidad humana

El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso público en la Argentina durante un encuentro con el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad. En su intervención, destacó el legado de Francisco, se refirió a la situación económica y social del país y planteó definiciones sobre el ejercicio de la autoridad, el trabajo, la educación, la defensa de la vida y las oportunidades para los jóvenes.

Una de las principales definiciones del Pontífice estuvo vinculada con el rol de la economía y su relación con las personas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", afirmó ante las autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

En ese sentido, sostuvo que es necesario generar condiciones para que las personas puedan vivir de su trabajo y cubrir las necesidades de sus familias. También mencionó a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a los trabajadores que, pese a tener una ocupación, encuentran dificultades para afrontar los gastos de sus hogares.

"Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades", expresó León XIV. Además, señaló que el trabajo permite sostener a las familias y participar de la vida de la sociedad.

El Papa advirtió por los jóvenes que abandonan el país

Otro de los ejes centrales del discurso fue la situación de los jóvenes y las dificultades que enfrentan para desarrollar sus proyectos de vida en la Argentina.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", sostuvo el Pontífice.

A partir de esa reflexión, señaló que el país necesita fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para ampliar las posibilidades de desarrollo dentro de sus fronteras.

León XIV también recordó la tradición educativa argentina y destacó el papel que tuvo la expansión de la instrucción en la formación de generaciones de trabajadores y profesionales. En ese marco, planteó que es necesario ofrecer a los jóvenes herramientas para identificar sus capacidades, desarrollarlas y ponerlas al servicio de la sociedad.

Qué dijo sobre el ejercicio del poder y los límites de los gobernantes

Durante su intervención en el Palacio Libertad, León XIV también se refirió a las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos y a los límites que deben reconocer al ejercer la autoridad.

"Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", afirmó.

El Papa vinculó esa responsabilidad con la necesidad de preservar las instituciones y garantizar condiciones para la convivencia democrática. En otro tramo, advirtió sobre el impacto del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción.

"Esas realidades dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común", señaló.

Frente a esos problemas, consideró indispensables la coordinación entre los Estados y la solidez de las instituciones. Además, sostuvo que esa fortaleza depende de la integridad de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

"La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", advirtió.

León XIV también llamó a preservar la democracia mediante el sufragio, la participación pública, la libertad para expresar convicciones y la confianza en la ley. En ese sentido, pidió que las diferencias políticas se procesen a través de la escucha, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El planteo sobre la defensa de la vida desde el primer momento

En otro pasaje de su discurso, el Pontífice se refirió a la responsabilidad de las generaciones actuales frente a quienes vendrán después y vinculó ese compromiso con el reconocimiento de la dignidad humana.

"Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", afirmó.

El planteo también alcanzó a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad. León XIV pidió cuidar y acompañar a quienes atraviesan esas situaciones y recordó que su vida "conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir".

La bendición natural de Argentina y el desafío del desarrollo sostenible

León XIV también hizo referencia a las riquezas naturales de la Argentina y a las posibilidades de desarrollo vinculadas con sus recursos.

"Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", expresó.

Sin embargo, señaló que el aprovechamiento de esos recursos debe contemplar tanto el cuidado ambiental como las necesidades de las comunidades.

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios", afirmó.

El homenaje a Francisco y la identidad argentina

Al comienzo de su discurso, el Pontífice explicó que su llegada al país tenía un significado particular por la historia de Jorge Bergoglio, su antecesor en el Vaticano.

"Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", expresó.

Y agregó: "Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia".

León XIV también destacó la proyección internacional de la cultura argentina y mencionó algunas de sus principales expresiones literarias y artísticas. En ese recorrido hizo referencia al Martín Fierro, de José Hernández, a las obras de Jorge Luis Borges y al tango, al que describió como una expresión cultural nacida del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas.

Además, destacó la conformación de la sociedad argentina a partir de distintas corrientes migratorias y experiencias culturales.

"Fue tomando forma un pueblo que ha sabido abrir sus puertas, hacer espacio a quien llegaba y que en momentos difíciles ha encontrado una notable capacidad para levantarse y seguir para adelante", sostuvo.

Cómo fue la llegada del Papa a la Argentina

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina a las 16:33, en un vuelo procedente de Montevideo, Uruguay. El presidente Javier Milei lo recibió en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, en el comienzo de una visita de cuatro días.

La agenda del Pontífice incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Se trata de la primera visita de un Papa al país en 39 años.

Tras su llegada, León XIV participó de las actividades protocolares previstas para su recepción y mantuvo un encuentro con Milei y autoridades nacionales en el Palacio Libertad, donde pronunció su primer discurso público en territorio argentino.

La visita también representa el regreso de un pontífice al país donde nació y desarrolló buena parte de su trayectoria Jorge Bergoglio, quien estuvo al frente de la Iglesia católica durante 12 años.