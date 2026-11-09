El escenario de 24 metros que albergará las misas papales combina arquitectura contemporánea con tres símbolos centrales de la fe católica

El sacerdote Eugenio Uda diseñó el escenario de 24 metros, incorporando el Espíritu Santo, la cruz y la piedra.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá este lunes uno de sus principales acontecimientos con la celebración de una misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Para recibir al Pontífice, se montó una estructura de grandes dimensiones que combina elementos arquitectónicos contemporáneos con símbolos de la tradición católica. El escenario tiene aproximadamente 24 metros de altura y fue concebido para albergar las actividades religiosas previstas durante la visita.

Detrás del proyecto se encuentra Eugenio Uda, el sacerdote que estuvo a cargo del diseño conceptual de la estructura. Su propuesta partió de tres referencias centrales de la fe católica: el Espíritu Santo, la cruz y la piedra. Cada uno de estos elementos tiene una representación concreta en diferentes sectores del escenario, desde la cubierta superior hasta el altar donde León XIV presidirá las celebraciones.

La construcción y el montaje técnico estuvieron a cargo de DF Entertainment, productora que participó en la organización de eventos internacionales realizados en el país, entre ellos Lollapalooza Argentina y los recitales de Coldplay y Taylor Swift. La empresa tuvo a su cargo la instalación de las estructuras, los equipos de sonido, las pantallas y los sistemas de iluminación necesarios para desarrollar las actividades ante miles de personas.

El escenario fue diseñado para que el Papa pueda ser visto desde distintos sectores del predio y para que las celebraciones puedan seguirse a través de los dispositivos audiovisuales instalados en el corredor de la avenida del Libertador. Además, el espacio contempla sectores específicos para el coro y para las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Quién es Eugenio Uda, el sacerdote que diseñó el escenario del Papa

Eugenio Uda fue el responsable de desarrollar el concepto arquitectónico y religioso del escenario que utilizará León XIV durante su visita a Buenos Aires. Su trabajo consistió en proyectar un espacio destinado a una celebración multitudinaria que, además de cumplir con las necesidades técnicas y operativas de un encuentro de estas características, incorporara referencias reconocibles para los fieles.

Para organizar el diseño, el sacerdote tomó tres conceptos vinculados con la tradición cristiana: el Espíritu Santo, la cruz y la piedra. La elección responde a distintos aspectos de la simbología católica y a su relación con la historia de la Iglesia.

La propuesta busca que esos elementos puedan identificarse en la propia estructura. Por eso, no están concentrados exclusivamente en el altar, sino que aparecen distribuidos en diferentes partes del escenario. La cubierta superior, una cruz de grandes dimensiones y el revestimiento del lugar destinado a la celebración representan cada uno de los conceptos elegidos.

El resultado es una construcción de color blanco, con una cubierta de líneas curvas y una composición que combina referencias religiosas con recursos de la arquitectura contemporánea. La estructura fue pensada para funcionar como escenario de las celebraciones y, al mismo tiempo, como soporte visual de los símbolos que inspiraron el proyecto.

Los tres símbolos religiosos que inspiraron el diseño del escenario

La arquitectura del escenario está organizada a partir de tres referencias religiosas. Cada una tiene una ubicación específica y cumple una función dentro de la interpretación que Uda buscó transmitir mediante el diseño.

El Espíritu Santo está representado en el techo del escenario: Uno de los componentes centrales de la estructura es su cubierta superior. Su diseño presenta una sucesión de líneas curvas y ondulaciones que, vistas en conjunto, buscan reproducir la silueta de una paloma

Uno de los componentes centrales de la estructura es su cubierta superior. Su diseño presenta una sucesión de líneas curvas y ondulaciones que, vistas en conjunto, buscan reproducir la silueta de una paloma La cruz blanca funciona como referencia visual para los fieles: El segundo símbolo elegido por Uda es la cruz, uno de los principales elementos de identificación del cristianismo. En el escenario de Palermo está representada mediante una estructura blanca de grandes dimensiones, ubicada en uno de los laterales

El segundo símbolo elegido por Uda es la cruz, uno de los principales elementos de identificación del cristianismo. En el escenario de Palermo está representada mediante una estructura blanca de grandes dimensiones, ubicada en uno de los laterales La piedra del altar remite a San Pedro y a la continuidad de la Iglesia: El tercer concepto está incorporado en el altar, que cuenta con un revestimiento de piedra. Su elección remite a la tradición católica que identifica a San Pedro como fundamento de la Iglesia

En la tradición cristiana, la paloma es uno de los símbolos asociados con el Espíritu Santo. Su representación aparece en distintas expresiones del arte religioso y está vinculada con la presencia de Dios y la acción espiritual dentro de la comunidad de creyentes.

En este caso, la referencia fue incorporada a la arquitectura mediante una cubierta que se extiende sobre el escenario y que se distingue por sus formas curvas. La intención del diseñador fue que el símbolo no quedara limitado a una imagen decorativa, sino que estuviera integrado a la estructura que utilizará el Pontífice.

Según la explicación del sacerdote, la representación del Espíritu Santo también apunta a expresar una presencia que alcanza al conjunto de los asistentes y no solamente al espacio donde se ubica el altar.

Su altura y disposición responden a la necesidad de que pueda distinguirse desde diferentes sectores del espacio habilitado para el público. La misa contará con una convocatoria multitudinaria y la visibilidad constituye uno de los aspectos contemplados en el montaje.

La cruz también tiene un significado religioso dentro del concepto arquitectónico. De acuerdo con la interpretación planteada por el sacerdote, representa a Cristo como una luz que orienta y acompaña a los creyentes.

De esta manera, el elemento cumple dos funciones. Por un lado, incorpora una referencia central de la fe católica al diseño general del escenario. Por otro, permite que los asistentes tengan un punto de referencia visual durante la celebración, incluso cuando se encuentren alejados del altar.

Según esa tradición, Jesús le confió a Pedro una función central en la conducción de la comunidad cristiana. A partir de esa referencia se desarrolló la sucesión apostólica, que vincula históricamente a los pontífices con el primer Papa.

Por ese motivo, la piedra tiene un significado particular dentro del escenario. No representa solamente un material utilizado en la construcción del altar, sino que incorpora una referencia a la continuidad institucional de la Iglesia católica.

La elección también establece un vínculo directo con la figura de León XIV. Como sucesor de Pedro, el actual Pontífice ocupa el lugar que la tradición católica reconoce como parte de esa continuidad histórica.

Los tres símbolos, por lo tanto, se distribuyen en distintos componentes de la estructura: el Espíritu Santo en la cubierta, la cruz en uno de los laterales y la piedra en el altar. Esa organización permite que el diseño arquitectónico mantenga una relación con el sentido religioso de las celebraciones.

Cuánto mide el escenario del papa León XIV en Palermo

El escenario construido frente al Monumento de los Españoles tiene aproximadamente 24 metros de altura, 22 metros de ancho y 16 metros de profundidad. A esas dimensiones se suma una cubierta cuya extensión alcanza los 44 metros.

La estructura fue proyectada para recibir al Pontífice durante dos encuentros religiosos y permitir que las actividades puedan desarrollarse ante una convocatoria numerosa. Su tamaño también responde a las condiciones particulares del lugar y a la necesidad de que los asistentes puedan seguir la celebración desde diferentes puntos del predio.

La fachada es de color blanco y presenta una composición con líneas onduladas. Sus formas remiten a referencias del art nouveau, especialmente por el uso de curvas y elementos ornamentales integrados a la arquitectura.

El montaje incluye pantallas LED de grandes dimensiones, torres de iluminación y sistemas de sonido sincronizados. Estos dispositivos permitirán transmitir las imágenes y el audio de las celebraciones hacia los sectores más alejados del escenario principal.

La instalación de los equipos audiovisuales forma parte de la planificación técnica del encuentro. En una misa con miles de participantes, la distribución del sonido y la posibilidad de observar lo que sucede en el altar son aspectos necesarios para que el público pueda seguir las distintas instancias de la ceremonia.

Frente al escenario principal también se montó una plataforma destinada al coro, que estará integrado por cientos de participantes. Su ubicación permite que el conjunto musical forme parte de la celebración sin ocupar el espacio reservado al Papa y a los demás responsables de la ceremonia.

Otro de los sectores contemplados en el predio está destinado a personas con discapacidad o movilidad reducida. La organización dispuso un espacio acondicionado para facilitar su participación en las actividades y permitir que puedan seguir las celebraciones desde un lugar específico.

De esta manera, el montaje contempla tanto las necesidades religiosas como los requerimientos técnicos y de organización que implica una convocatoria de estas características.

Cuándo utilizará León XIV el escenario de Palermo

El escenario ubicado frente al Monumento de los Españoles será utilizado durante dos actividades centrales de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La primera tendrá lugar este lunes 9 de noviembre, a las 11.30, cuando el Pontífice celebre la Santa Misa por las Familias. El encuentro tendrá como escenario el predio de Palermo y contará con la infraestructura instalada para recibir a los asistentes.

La segunda actividad está prevista para el martes 10 de noviembre, a las 20.15. En esa oportunidad, León XIV participará de una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes, que también se desarrollará frente al Monumento de los Españoles.

Ambas celebraciones utilizarán la misma estructura, aunque responden a encuentros con características y horarios diferentes. Por ese motivo, el escenario fue concebido para permanecer instalado durante las dos jornadas y permitir el desarrollo de las actividades previstas en la agenda papal.

Una vez finalizados los encuentros, comenzará el desmontaje de las estructuras y de los equipos técnicos. La tarea permitirá retirar el escenario, las pantallas, los sistemas de iluminación y los demás componentes instalados para las celebraciones, con el objetivo de devolver al espacio público su configuración habitual.

El Monumento de los Españoles y su relación con las visitas papales

La elección del Monumento de los Españoles como sede de las celebraciones de León XIV tiene antecedentes en la historia religiosa argentina. El espacio de Palermo ya fue escenario de encuentros multitudinarios vinculados con la Iglesia católica y recibió anteriormente a otro pontífice.

Uno de los acontecimientos más recordados ocurrió el 12 de junio de 1982, cuando Juan Pablo II celebró una misa en ese lugar durante su primera visita a la Argentina. La actividad se realizó en los últimos días de la Guerra de Malvinas y formó parte de la agenda del Papa en el país.

El antecedente también permite establecer un vínculo entre las visitas de ambos pontífices y el lugar elegido para las celebraciones. Más de cuatro décadas después, el Monumento de los Españoles vuelve a ser el punto de encuentro de una actividad religiosa encabezada por el máximo representante de la Iglesia católica.

Otro antecedente corresponde a 1934, cuando ese mismo sector de Palermo fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional. El encuentro reunió a representantes de la Iglesia y fieles de distintos lugares, y quedó incorporado a la historia de las grandes celebraciones religiosas realizadas en la Argentina.

Con la visita de León XIV, el lugar volverá a concentrar actividades vinculadas con la Iglesia católica. En esta oportunidad, el escenario diseñado por Eugenio Uda incorporará tres símbolos de la tradición cristiana a una estructura de 24 metros de altura, preparada para recibir al Pontífice y albergar dos encuentros dedicados a las familias y los jóvenes.

La misa del lunes y la vigilia del martes serán las actividades que utilizarán la instalación. Después de esas jornadas, se iniciará el desmontaje del escenario.