La historia de Marta Griselda Torres, la residente del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

La visita delpapa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo entre sus momentos centrales el testimonio de Marta Griselda Torres

Publicó un libro para inspirar a otros, promoviendo el derecho a ser amados y respetados siempre.

El Cottolengo fue el refugio donde halló contención y sentido de vida tras años de búsqueda.

Marta relató ante el Papa las duras barreras que superó debido a su discapacidad y el abandono familiar.

La visita delpapa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo entre sus momentos centrales el testimonio de Marta Griselda Torres, una de las residentes de la institución. Frente al pontífice, la mujer compartió parte de su historia personal, marcada por una discapacidad, el abandono de su madre, las dificultades de salud y una búsqueda que se extendió durante años hasta encontrar un lugar donde pudiera vivir y sentirse recibida.

Durante su intervención, Marta relató las circunstancias de su nacimiento y explicó cómo su condición de salud influyó en las distintas etapas de su vida. También recordó las dificultades que tuvo que atravesar junto a su familia y el recorrido por diferentes instituciones antes de llegar al establecimiento de Claypole.

"Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o mejor dicho, tengo parálisis cerebral", comenzó su relato. A continuación, contó que su mamá la abandonó un día antes de su cumpleaños y que, a partir de ese momento, su papá y sus hermanos asumieron la responsabilidad de cuidarla.

"Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", recordó ante León XIV.

El abandono de su madre y los años de búsqueda

En su testimonio, Marta hizo referencia a las circunstancias familiares que marcaron su infancia y a los problemas de salud que debió enfrentar desde pequeña. Las internaciones, las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos formaron parte de una vida atravesada por distintas necesidades de atención y acompañamiento.

La mujer explicó que, después de la partida de su madre, su padre y sus hermanos estuvieron a cargo de sus cuidados. Sin embargo, con el paso de los años, debió buscar un espacio que pudiera ofrecerle las condiciones necesarias para desarrollar su vida cotidiana.

Ese recorrido incluyó distintas experiencias en instituciones y lugares de residencia. Según contó, ninguno de esos espacios logró convertirse en una solución definitiva. Las estadías eran transitorias y no respondían a las necesidades que tenía.

La búsqueda se prolongó durante años, hasta que finalmente llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad.

Marta describió su llegada como un cambio en su vida. Para explicar lo que significó encontrar ese lugar, utilizó una expresión que sintetizó el sentido que le atribuye a su experiencia: definió al Cottolengo como "un faro de luz que iluminó" su camino.

Qué significó para Marta llegar al Cottolengo Don Orione

Durante su intervención, la residente explicó que la institución representó mucho más que una solución habitacional. Allí encontró un espacio de pertenencia, contención y acompañamiento, después de haber atravesado distintas experiencias en las que no había conseguido establecerse de manera permanente.

"No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida", expresó.

En su relato, también señaló que el trato recibido en el Cottolengo la ayudó a superar el sentimiento de rechazo que había experimentado durante los años de búsqueda. La posibilidad de sentirse aceptada y acompañada modificó la manera en que transitaba su vida cotidiana.

Además, destacó la dimensión espiritual de su experiencia. Según explicó, su llegada a la institución le permitió acercarse profundamente a Dios y encontrar un nuevo sentido para atravesar las dificultades que había enfrentado.

El testimonio se desarrolló durante el encuentro de León XIV con los residentes y quienes forman parte de la comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione. La visita del Papa permitió que Marta compartiera públicamente una historia que, según explicó, también quería poner al servicio de otras personas.

La historia de Marta Griselda Torres, la residente del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

El libro que escribió para compartir su experiencia

Otro de los aspectos centrales de su intervención fue la presentación de un libro en el que decidió contar parte de su historia. Marta explicó que tomó la iniciativa de escribirlo con el propósito de que su experiencia pudiera llegar a otras personas que atraviesan situaciones de discapacidad, soledad o dificultades para encontrar un lugar de pertenencia.

La publicación reúne parte de su recorrido personal y busca transmitir un mensaje a quienes enfrentan circunstancias similares. Para la residente, hacer conocer su historia representa una manera de acompañar a otras personas y mostrarles que pueden encontrar espacios donde sean recibidas y respetadas.

"Quiero que mi historia sea conocida y escuchada, porque quiero hacer el bien", sostuvo frente al pontífice.

En ese sentido, también se dirigió a quienes puedan sentirse solos o rechazados. Su intención fue transmitirles que tienen derecho a recibir atención, afecto y respeto, independientemente de las condiciones que atraviesen.

"Que sepan que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados", expresó.

El mensaje estuvo relacionado con su propia experiencia. Durante años, Marta buscó un lugar donde pudiera establecerse y recibir el acompañamiento que necesitaba. Por eso, su testimonio puso el foco en la importancia de contar con instituciones capaces de ofrecer atención y condiciones de vida adecuadas para las personas con discapacidad.

El regalo que Marta le entregó al papa León XIV

Antes de finalizar su intervención, Marta le entregó un ejemplar de su libro a León XIV. En ese momento, le explicó que la publicación contenía una parte de su vida y que había decidido obsequiársela como gesto de agradecimiento.

"Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos", manifestó.

La frase resumió la manera en que la residente interpreta su recorrido personal. En su relato, las dificultades de salud, las experiencias familiares y los años de búsqueda conviven con el reconocimiento por el acompañamiento que encontró en el Cottolengo y por las oportunidades que tuvo desde su llegada.

El intercambio con el Papa también fue una oportunidad para agradecerle personalmente por haber incluido a la institución de Claypole en su agenda durante su visita a la Argentina.

"Gracias por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros", expresó Marta al cerrar su mensaje.

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione

La presencia de León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione formó parte de las actividades de su visita a la Argentina. Durante el encuentro en Claypole, el pontífice tuvo contacto con residentes de la institución y escuchó sus experiencias personales.

El testimonio de Marta permitió conocer desde una perspectiva individual las dificultades que puede atravesar una persona con discapacidad para acceder a un espacio de residencia y acompañamiento. Su relato también expuso el papel que tuvo el Cottolengo en su historia, tanto por la atención que recibió como por la posibilidad de construir un sentido de pertenencia.

La mujer eligió compartir públicamente su recorrido, presentar el libro que escribió y dejar un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones de soledad o rechazo.

Su intervención estuvo atravesada por tres aspectos: las dificultades que enfrentó desde su nacimiento, el lugar que encontró en el Pequeño Cottolengo Don Orione y su decisión de transformar esa experiencia en un testimonio destinado a otras personas.

Al entregarle su libro al Papa, Marta también le transmitió el agradecimiento por su visita y por haber escuchado a los residentes. Así concluyó uno de los encuentros de la jornada en Claypole, con una historia personal que puso en primer plano las experiencias, las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad.