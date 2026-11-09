El Sumo Pontífice visita el establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano, donde fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora

El progreso nacional se mide por su acogida, rechazando valores superficiales y priorizando la inclusión.

Destacó la dignidad de personas con discapacidad, afirmando que no son un peso, sino bendición.

El papa León XIV se mostró emocionado este lunes en su visita al Cottolengo Don Orione de la localidad bonerense de Claypole y puso especial énfasis en que Argentina sea un país de "inclusion y acogida" para las personas con discapacidad.

"El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", dijo el Sumo Pontífice durante su visita al establecimiento ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

Alli expresó contundente mensaje: "Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, estuvo marcada por un mensaje sobre la dignidad de las personas con discapacidad, la inclusión social y la responsabilidad de las instituciones frente a quienes necesitan mayores cuidados. Durante su discurso, el pontífice sostuvo que el progreso de un país también debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad y necesidades especiales.

El papa León XIV arribó al Cottollengo Don Orione a bordo de un flamante Papamóvil

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al Papa a su llegada al establecimiento. "Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre", le expresó, antes de entregarle un mate con la inscripción «León XIV».

El pontífice llegó a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se habían acercado para participar de la actividad. La bienvenida estuvo acompañada por un canto que se escuchó desde distintos sectores de la institución: "Papa León, esta es tu casa; Papa León, esta es tu casa".

La visita incluyó el encuentro con residentes y trabajadores del Cottolengo, además de testimonios de personas con discapacidad que compartieron sus experiencias. Después de escucharlos, León XIV pronunció un discurso en el que destacó el trabajo de la institución y la definió como una «comunidad fraterna de puertas abiertas».

El mensaje del Papa estuvo centrado en el lugar que ocupan las personas con discapacidad en la sociedad y en la necesidad de garantizar condiciones de integración, acompañamiento y reconocimiento. En ese sentido, cuestionó los modelos sociales que priorizan exclusivamente el éxito económico o la apariencia física.

Qué dijo León XIV sobre las personas con discapacidad

Uno de los conceptos centrales del discurso de León XIV fue la necesidad de reconocer el valor de todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o de las necesidades de asistencia que puedan tener.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", afirmó el pontífice al referirse a las personas con discapacidad. La frase sintetizó el eje de su intervención y estuvo acompañada por un llamado a revisar los criterios con los que se evalúa el desarrollo de una comunidad.

En esa línea, sostuvo: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

La definición vinculó la inclusión con una responsabilidad colectiva. Para León XIV, la manera en que una sociedad acompaña a quienes requieren cuidados específicos constituye un indicador de su desarrollo, más allá de los resultados económicos o de otros parámetros materiales.

El Papa también señaló que los valores que se expresan en el Cottolengo tienen un mensaje para las sociedades "llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".

Frente a esos modelos, destacó la dignidad, la integración y la amistad fraterna como principios que deben orientar las relaciones sociales. Su planteo puso el foco en la necesidad de evitar que las personas con discapacidad queden relegadas o sean consideradas una carga para sus familias y para el conjunto de la comunidad.

Durante su intervención, además, recordó el propósito con el que nació el Pequeño Cottolengo Don Orione: constituirse como una «ciudad de la caridad», destinada a recibir y acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces ignoradas o abandonadas.

El pontífice pidió que la Argentina pueda desarrollar "grandes obras de caridad" como la que conoció en Claypole. También convocó a poner los dones recibidos al servicio de "los más pequeños y necesitados", con el objetivo de consolidar espacios de acompañamiento y superar "las fronteras del egoísmo".

En otro tramo, expresó su deseo de que "el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". De esa manera, relacionó el trabajo de asistencia con una concepción de la vida comunitaria basada en la solidaridad y el reconocimiento de los derechos y la dignidad de cada persona.

La historia del Cottolengo Don Orione y su vínculo con el papa Francisco

La elección del Pequeño Cottolengo Don Orione para una de las actividades de León XIV en la Argentina también tuvo un significado relacionado con el pontificado de Francisco.

Cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, mantenía un vínculo con la institución de Claypole y celebraba misas en sus instalaciones. Además, había establecido una práctica para los seminaristas de la arquidiócesis: antes de recibir la ordenación sacerdotal, debían pasar un mes trabajando y compartiendo actividades con personas con discapacidad.

Esa experiencia formaba parte de una concepción de la formación religiosa vinculada al contacto directo con quienes necesitan asistencia y acompañamiento. La visita de León XIV recuperó esa relación entre la Iglesia y el trabajo cotidiano de las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.

El paso del actual pontífice por el Cottolengo también se inscribió en una línea de continuidad con algunos de los temas que Francisco había instalado durante su papado. El pontífice argentino había viajado a Lampedusa para llamar la atención sobre la situación de los migrantes africanos que morían en las costas europeas.

En el caso de León XIV, la elección de Claypole permitió poner en primer plano las condiciones de vida de las personas con discapacidad y el funcionamiento de los establecimientos que las reciben.

La actividad también buscó dar visibilidad a una realidad que excede a la institución de Don Orione: las necesidades de asistencia, integración y acompañamiento de un sector de la población que requiere respuestas tanto del Estado como de las organizaciones sociales y religiosas.

Una multitud recibió al Papa León XIV en Don Orione

El encuentro con Axel Kicillof y el contexto político de la visita

La presencia de Axel Kicillof en el Cottolengo agregó un componente político a la agenda del Papa en la Argentina.

Un día antes, León XIV había mantenido una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente, se encontró con el gobernador bonaerense, uno de los principales dirigentes de la oposición al Gobierno nacional.

De esta manera, la agenda papal incluyó a los dos principales referentes institucionales de espacios políticos enfrentados. El encuentro con Kicillof se produjo en un ámbito dedicado a la atención de personas con discapacidad y estuvo atravesado por un mensaje de unidad social y responsabilidad hacia los sectores que necesitan mayor protección.

La elección del conurbano bonaerense para esta escala también permitió que el pontífice llevara su mensaje fuera de los principales escenarios políticos y religiosos de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la actividad tuvo como eje la misión del Cottolengo, el contexto institucional y económico del establecimiento también formó parte de los temas que rodearon la visita.

El Papa fue recibido por el Gobernado bonaerense, Axel Kicillof

El mensaje sobre la dignidad y la responsabilidad del Estado

La situación de las personas con discapacidad había aparecido también en el discurso que León XIV pronunció en el Palacio Libertad.

En esa oportunidad, el pontífice había señalado que el reconocimiento de la dignidad humana debe mantenerse en todas las circunstancias, incluso cuando una persona necesita asistencia permanente o atraviesa problemas de salud.

"La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir", sostuvo.

La definición amplió el mensaje que luego desarrolló en el Cottolengo Don Orione. En ambos discursos, el Papa relacionó la dignidad humana con la obligación de brindar atención y evitar que las personas que necesitan mayores cuidados queden excluidas de la vida social.

En Claypole, esa perspectiva estuvo acompañada por el reconocimiento al trabajo de quienes sostienen diariamente la institución y por el pedido de que la sociedad acompañe las iniciativas destinadas a los sectores más vulnerables.

La visita dejó así una serie de definiciones sobre discapacidad, inclusión y responsabilidad social, además de poner en agenda la situación económica de una institución que depende de recursos para continuar con su tarea.

Después de recorrer el Pequeño Cottolengo Don Orione, León XIV regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles. La actividad había sido anticipada por la Iglesia como uno de los momentos centrales de su visita a la Argentina.