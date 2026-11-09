El cronograma de descanso por la visita de León XIV tendrá un alcance diferente según la jurisdicción. Quiénes no trabajan y el cronograma oficial

El Papa realizará una misa en Córdoba y un encuentro con jóvenes en la CABA.

Mañana, martes 10 de noviembre, no es feriado nacional, solo rige en Córdoba y CABA.

La visita del Papa León XIV a Argentina genera feriados en algunos puntos del país.

La visita del papa León XIV a la Argentina continúa generando modificaciones en la actividad habitual de distintas jurisdicciones. En el marco de su recorrido por el país, el Gobierno dispuso un esquema de feriados y asuetos que cambia según el día y el lugar. Por eso, una de las principales dudas es si mañana, martes 10 de noviembre, será feriado nacional.

La respuesta es que no. A diferencia de lo ocurrido este lunes 9 de noviembre, cuando la medida alcanzó a todo el territorio argentino, el martes 10 el feriado regirá únicamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De esta manera, quienes residan en otras provincias, deberán cumplir con sus actividades habituales, salvo que exista alguna disposición particular de las autoridades locales o de sus empleadores.

El cronograma contempla, además, una tercera jornada con modificaciones: el miércoles 11 de noviembre, cuando el feriado alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

A quiénes alcanza el feriado del martes 10 de noviembre

El asueto del martes está vinculado con las actividades que desarrollará León XIV durante su visita a Córdoba y Buenos Aires.

En Córdoba, la medida coincide con la llegada del Pontífice a la provincia y la celebración de una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Se espera una importante movilización de fieles y modificaciones en la circulación habitual.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro del Papa con los jóvenes será uno de los acontecimientos centrales de la jornada. La actividad está prevista para las 20.15 en el Monumento de los Españoles.

Por lo tanto, el feriado del martes no se extiende automáticamente al resto del país. Su alcance queda limitado a las jurisdicciones contempladas en la disposición oficial.

Qué actividades realizará el papa León XIV en Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde tiene previsto arribar alrededor de las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Una de las actividades centrales será una misa en el predio de FAdeA. La jornada comenzará con una propuesta musical prevista para las 10, de la que participarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Luego, el Pontífice se trasladará a la Catedral de Córdoba, ubicada frente a la Plaza San Martín, donde mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia católica local.

La reunión incluirá a obispos, clérigos y agentes pastorales, en una instancia destinada a compartir un mensaje sobre los desafíos y la conducción de la Iglesia en la región.

El encuentro del Papa con los jóvenes en Buenos Aires

De regreso en la Ciudad de Buenos Aires, León XIV participará de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, previsto para las 20.15.

La propuesta tendrá un componente musical y artístico, con las presentaciones de Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, acompañados por un ensamble de bailarines.

También está prevista la participación de Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Cómo sigue el cronograma de feriados por la visita papal

El esquema dispuesto por el Gobierno contempla tres jornadas con alcances territoriales diferentes. Mientras que el lunes 9 de noviembre el feriado fue de alcance nacional, el martes 10 quedará limitado a Córdoba y CABA.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre la medida alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

Así, no habrá un nuevo feriado nacional el martes ni el miércoles, sino jornadas de descanso circunscriptas a determinadas jurisdicciones, en coincidencia con las actividades previstas durante la visita de León XIV a la Argentina.