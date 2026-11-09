Miles de personas compartieron una jornada de fe y emoción junto con el líder de la Iglesia. Francisco y la familia, entre las claves de su mensaje

Un vasto operativo logístico y de seguridad facilitó el desarrollo exitoso de ambos eventos masivos.

Más temprano, visitó con emoción el Cottolengo Don Orione, resaltando la inclusión y el amor de Dios.

El Papa León XIV ofició una misa en Palermo, reuniendo a más de dos millones de personas.

El Papa León XIV ofició este lunes una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en pleno corazón de Palermo. Más de dos millones de personas acudieron al evento, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Sumo Pontífice llegó al predio tras recorrer Avenida del Libertador en el papamóvil. Miles de fieles lo esperaban desde la madrugada para verlo pasar y saludarlo.

La celebración religiosa marcó uno de los momentos centrales de su visita a Argentina. Las autoridades porteñas destacaron que fue uno de los eventos masivos más grandes de la historia reciente de la ciudad.

Durante su homilía, León XIV recordó a Jorge Bergoglio, su antecesor y exobispo de la ciudad. La mención a Francisco despertó una inmediata respuesta entre los presentes, que lo acompañaron con un cerrado aplauso.

Javier Milei, Jorge Macri y otros funcionarios participaron de la misa oficiada por León XIV.

En ese contexto, el pontífice retomó una de las enseñanzas de su predecesor sobre el valor de la familia en la vida cristiana. "La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu", sostuvo.

Y continuó: "Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas".

El papa León XIV instó a que las familias se involucren en la Iglesia para darle vitalidad.

Además, aseguró que la Iglesia recupera el entusiasmo "cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia".

"A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia", concluyó.

Antes de la misa en Palermo, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione en Claypole.

La visita emotiva al Cottolengo Don Orione en Claypole

Más temprano por la mañana, León XIV visitó Claypole. Su primera actividad del día fue en el Cottolengo Don Orione, el centro residencial y de atención para personas con discapacidad más grande de la Obra Don Orione en Argentina.

El Papa aseguró que el Cottolengo "nos habla del amor de Dios" y remarcó la importancia de reconocerse como hermanos en la solidaridad.

Imágenes inéditas mostraron al Santo Padre emocionado. Se quebró tanto frente al corazón inmaculado de Don Orione como al escuchar las historias de vida de quienes residen en el predio.

El Pontífice destacó la esperanza que le generan los "corazones generosos" de los voluntarios que trabajan en el centro. Su mensaje puso el foco en la inclusión y el servicio a los más vulnerables.

Un operativo logístico que comenzó en la madrugada

El despliegue de seguridad y organización arrancó durante la madrugada del lunes. Los accesos al público se habilitaron a partir de las 00 para facilitar el ingreso escalonado.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras y agilizar el acceso al predio, dado que se esperaba una concurrencia masiva desde las primeras horas.

Miles de personas pasaron la noche en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. La espera valió la pena: el recorrido del Papa en papamóvil fue uno de los momentos más aclamados de la jornada.

La misa en Palermo cerró una jornada histórica que combinó la masividad del evento religioso con el perfil humano y cercano que el Papa León XIV mostró en su visita a Claypole.