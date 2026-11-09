Le ofrecieron alquilar su balcón por 30.000 dólares para ver al Papa y dijo que no

Pilar recibió la oferta de una familia extranjera que buscaba una ubicación privilegiada para presenciar el recorrido de León XIV. Por qué la rechazó

La visita del papa León XIV a la Argentina no solo genera expectativa entre los fieles. También despertó un interés particular por los lugares desde donde se podrá ver el paso del pontífice. En ese contexto, una vecina de la Ciudad de Buenos Aires recibió una oferta difícil de pasar por alto: u$s30.000 por alquilar el balcón de su departamento durante la jornada de la visita papal.

La protagonista de la historia es Pilar, conocida en redes sociales como Mamarula, quien vive en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Su departamento tiene un balcón de aproximadamente 12 metros de largo y una vista directa al recorrido previsto para la comitiva del Papa.

La propuesta llegó de manera inesperada y estaba vinculada con una familia extranjera que quería asegurarse un lugar privilegiado para presenciar el paso de León XIV. Sin embargo, pese al monto ofrecido, la propietaria decidió rechazar el dinero.

Papa León XIV en Argentina: cómo fue la oferta por un balcón en Buenos Aires

Según relató Pilar en declaraciones televisivas, todo comenzó con un mensaje que recibió a través de WhatsApp. Se trataba de una propuesta que le habían reenviado y en la que se explicaba que una familia extranjera estaba buscando un departamento con vista al trayecto que realizaría el pontífice.

El grupo tenía previsto llegar a la Argentina en un avión privado y estaba dispuesto a pagar u$s30.000 para utilizar el balcón durante esa jornada.

La ubicación del inmueble explicaría el interés: está sobre una de las avenidas tradicionales de Buenos Aires y cuenta con una vista directa hacia el recorrido de la comitiva papal. A eso se suma la extensión del balcón, de unos 12 metros, que permitiría disponer de un espacio amplio para observar el acontecimiento.

La cifra llamó la atención no solo por su magnitud, sino también por el carácter excepcional de la propuesta. En otras circunstancias, el balcón de un departamento particular difícilmente podría convertirse en un espacio por el que alguien estuviera dispuesto a pagar semejante suma.

Por qué rechazó la propuesta

A pesar de lo tentador del ofrecimiento, Pilar prefirió no avanzar. Las dudas sobre la legitimidad de la propuesta y la posibilidad de exponerse a un engaño pesaron más que el dinero que podía recibir.

Por eso, decidió mantener la tranquilidad y no arriesgarse con una operación que no tenía garantías suficientes.

Además, la vecina aprovechó la repercusión de su historia para advertir sobre posibles estafas o engaños vinculados con la búsqueda de ubicaciones privilegiadas para presenciar la visita de León XIV.