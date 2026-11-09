El papa León XVI se encontró con líderes religiosos y les pidió un compromiso por la paz

El pontífice reunió a más de 100 líderes religiosos en el Palacio San Martín y los convocó a trabajar por la paz en un mundo marcado por la violencia

Luego de haber participado en un encuentro con sindicalistas y empresarios en la UCA, León XIV fue al Palacio San Martín para llevar adelante un encuentro con representantes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas de la Argentina.

El objetivo de esta reunión con unos 100 dirigentes de confesiones y tradiciones religiosas acreditadas en el país fue profundizar los pilares del diálogo y la amistad que trabajó su antecesor, el papa Francisco.

También participaron representantes de pueblos originarios y los secretarios de Culto de las provincias.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dio la bienvenida oficial. Monseñor Ramón Macín, presidente de la Comisión de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (Ceerjir) de la Conferencia Episcopal Argentina, cedió la palabra al Papa.

Qué dijo León XIV sobre la identidad argentina como crisol de culturas

"La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo", arrancó León XIV.

El pontífice describió cómo esos inmigrantes llegaron a lo largo de los siglos trayendo en sus baúles sus sueños y su fe. Al principio fueron católicos, evangélicos y judíos. Después llegaron muchos más.

Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas en admirable simbiosis con las tradiciones locales, definió el Papa.

Así dieron unidad a la nación. Llevaron adelante proyectos comunes sin que las religiones fueran motivo de división. Fueron, en cambio, punto de encuentro y de compromiso con la sociedad.

Esa referencia funcionó como punto de partida. León XIV la usó para compartir su posición sobre la relevancia de reforzar el diálogo entre las religiones en el mundo actual.

Por qué el Papa convocó a las religiones a trabajar por la paz

León XIV definió a las religiones como "guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza".

Enfatizó términos como unión, justicia, salud y paz. Los puso en contraposición directa a violencia, divisiones y conflictos armados.

El compromiso que planteó a los demás representantes religiosos tuvo que ver, justamente, con la paz en un mundo marcado por la violencia.

Para desarrollar esa idea, el Papa recurrió a un texto de Francisco: Fratelli Tutti. Fue la tercera encíclica del papa argentino, difundida hace seis años. Uno de sus capítulos está dedicado a las religiones y su responsabilidad en la fraternidad en el mundo.

"Entre las religiones es posible un camino de paz", escribió Francisco en el último capítulo de esa encíclica.

"Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia", dijo León XIV.

Continuó: "Es así como las religiones promueven la dignidad de cada hombre y de cada mujer, en la familia y en el estudio, en el trabajo y en el medioambiente".

Luego agregó otro llamado. "Mientras alabamos a Dios por el don de la esperanza, compartámosla tanto con quien sufre en la pobreza como con quien ha perdido el sentido de la vida y con cuantos quieren comprometerse a renovar el mundo según la justicia".

Quiénes escucharon el mensaje del Papa en el Palacio San Martín

El auditorio reunió a autoridades de instituciones interreligiosas y referentes de un amplio espectro de credos.

Estuvieron presentes líderes del cristianismo con sus ramas internas, del judaísmo, del Islam, del budismo, de las iglesias orientales y ortodoxas.

También participaron representantes de la fe bahá'í, del sijismo, de las religiones afroamericanas, de las cosmovisiones de pueblos originarios y de la Escuela Científica Basilio, según la información oficial.

La diversidad de voces en la sala reflejó exactamente el mensaje central del Papa: Argentina como crisol de culturas y religiones.

Qué propuesta concreta dejó León XIV sobre el diálogo interreligioso

"Aquí está nuestro servicio a la humanidad: construir un futuro mejor para todos, a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia", indicó el Papa.

León XIV sostuvo que cuanto más el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo, cuidando de su propia dignidad, tanto más se acerca a Dios.

Cada palabra buena dicha a quien encontramos, cada gesto bueno dirigido a nuestro prójimo, sube como oración siempre grata al Autor de la justicia, que invita a todos a la paz, definió.

El pontífice reiteró entonces la necesidad de impulsar un "diálogo constructivo" entre las religiones.

Para reforzar esa idea, citó a Juan Pablo II. "Juntos queremos mostrar al mundo que el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición y menos aún al desprecio del otro", leyó León XIV ante el auditorio.

La oración, explicó citando al papa polaco, lleva más bien a un diálogo constructivo. En ese diálogo, cada uno toma mayor conciencia del deber del testimonio y del anuncio, sin condescender de ningún modo con el relativismo ni con el sincretismo.

Se refería al discurso que Karol Józef Wojtyla dio durante la Jornada de Oración por la paz en el mundo en 2002, en Asís. "Estas palabras siguen siendo muy urgentes", remarcó León XIV.

El Papa invitó a los demás líderes a cerrar el encuentro con la oración que, 18 años después, Bergoglio concluyó la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social.