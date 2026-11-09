León XIV en la UCA: "El acceso al trabajo debe ser prioritario en las políticas públicas"

El líder de la Iglesia católica impulsó la búsqueda de consensos entre los distintos sectores sociales y económicos durante su paso por la UCA

El papa León XIV avanza en su primera visita oficial a Argentina con una agenda que combina actos masivos y encuentros estratégicos. Este segundo día lo hizo participar en una reunión en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde mantuvo un encuentro con los principales actores del mundo laboral.

La cita reunió en un mismo ámbito a sindicalistas, empresarios y representantes del sector productivo. El objetivo fue generar un diálogo entre sectores que históricamente mantienen posiciones enfrentadas, buscando consensos en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El encuentro clave en la UCA: "El trabajo contribuye a construir la realidad social"

Durante el encuentro, el papa León XIV hizo hincapié en que "el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que contribuye a construir la realidad social" y reiteró que la economía debe estar al servicio del hombre. "El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó, al igual que lo había hecho en el Palacio Libertad el domingo.

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad", advirtió.

Asimismo, dijo que en la actualidad, "el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

Durante el discurso, León XIV se refirió a palabras dichas por el papa Francisco para destacar el valor del trabajo como una dimensión fundamental de la vida social. "En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones", dijo el Papa.

Asimismo, llamó a construir una Argentina unida, basada en la colaboración, la comunión y el diálogo, y planteó la necesidad de superar las divisiones. Y se refirió a reconocer que las personas necesitan de los demás: "Solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor".

Otro de los temas al que se refirió fue a la inteligencia artificial y la automatización sin regulación. A esto lo calificó como una posible "amenaza para el adecuado desarrollo humano integral". Y dijo que "la técnica debe estar siempre supeditada a la ética" y que "el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador".

El trabajo, objetivo prioritario de las políticas públicas

En este contexto, pidió que el acceso al trabajo para todos debe ser "un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos".

El Pontífice definió a los empresarios como "creadores de puestos de trabajo" que arriesgan su propio patrimonio, pero advirtió sobre el peligro de absolutizar el beneficio económico como único criterio de éxito, lo cual, dijo, "deshumaniza" a la empresa y la convierte en "una estructura de pecado que genera exclusión".

En cuanto a los sindicatos, los calificó como "instrumento de solidaridad y cohesión" y les pidió que mantengan su autoridad moral al "mirar permanentemente a las periferias existenciales" e integrar a los trabajadores precarizados e informales.

El papa León XIV pidió construir una "Argentina unida" a través de lo que definió como una auténtica "amistad social" que supere la polarización y se funde en la justicia y el diálogo.

"Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones", concluyó.

Testimonios de trabajadores y empresarios ante el Papa

Antes del discurso del Papa, varios representantes de los trabajadores y empresarios le contaron la situación actual en la que se encuentran. Una de ellas fue Sabrina Soledad Sapone, trabajadora y delegada sindical, quien llevó la voz del movimiento obrero al encuentro del papa León XIV, y destacó la importancia de la representación gremial y reclamó defender la dignidad de los trabajadores y sus familias.

"Vengo a dar testimonio como trabajadora y delegada sindical, rol que asumo con compromiso social y vocación política", expresó. Además, sostuvo que su experiencia junto a otros trabajadores le permitió comprender que la representación gremial "no es un cargo, sino un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo".

Sapone señaló que, en un contexto de incertidumbre y transformaciones, la tarea sindical implica defender el sustento y los derechos de las familias, además de construir respuestas para que nadie quede solo frente a las injusticias. En ese marco, cuestionó que el empleo sea considerado un gasto o una pérdida y recordó que detrás de cada puesto hay personas y familias.

También manifestó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial sin garantías para la dignidad humana. "Se levantan las banderas de la inteligencia artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común", advirtió.

La delegada sindical convocó a recuperar el sentido de la organización gremial y afirmó: "Volvamos hoy al origen de la palabra sindicato, aquel que hace justicia en conjunto". Luego resumió su planteo con una definición: "No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente".

Por último, reconoció a la Iglesia como una referencia de acompañamiento para los sectores vulnerables y puso en manos del Pontífice la esperanza de los trabajadores argentinos. "Le pedimos una palabra que nos ilumine y guíe para recuperar la dignidad sagrada del trabajo y reavivar el fuego interno como fuente de vida y esperanza", concluyó.

También habló Juan Manuel Allende, empresario y emprendedor, quien compartió ante el papa León XIV su experiencia personal y laboral. "Soy un hombre de fe, recibí esa fe de chico, pero aprendí que no alcanza con recibirla, hay que confirmarla", expresó. En ese sentido, recordó que durante sus años de mayor intensidad laboral sus creencias "se tambalearon", aunque nunca se apagaron, y contó que debió volver a elegirlas después de atravesar la muerte de su hija Serena, a quien vio morir en sus brazos y en los de su esposa.

"Hoy elijo vivir mi fe y el amor en mi vida, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis proyectos y quienes me acompañan, mi comunidad", sostuvo ante el Pontífice.

Allende explicó que durante los últimos siete años se dedicó a desarrollar emprendimientos vinculados con el cambio climático, con el objetivo de impulsar proyectos alternativos y escalables que contribuyan a la regeneración de "nuestra casa común". También contó que, como consejero de empresas mineras, participó en decisiones de impacto ambiental y comunitario, además del diseño y la implementación de programas orientados a responder a necesidades concretas de distintas comunidades.

En el cierre de su intervención, planteó las dificultades que enfrentan quienes buscan desarrollar empresas con responsabilidad social y pidió una orientación al Papa. "Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean", afirmó, aunque advirtió que la bondad suele confundirse con ingenuidad y que algunos competidores especulan y deshumanizan a sus trabajadores.

"Compite con nosotros el que especula y deshumaniza a su gente y a veces quien recibió un cargo para servir lo usa para lucrar", señaló. Finalmente, le pidió a León XIV una palabra que los ilumine para no abandonar ese camino.