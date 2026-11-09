Nicolás Maduro estudia religión en prisión y bajó de peso esperando su juicio

En la cárcel de Brooklyn espera su juicio dedicado a textos religiosos, bajo supervisión de capellanes judíos y con notorio deterioro físico

Nicolás Maduro dedica sus días en prisión a estudiar religión. El expresidente venezolano, detenido desde enero de 2026 en Nueva York, se reunió con rabinos y mostró interés por el judaísmo, según reveló este lunes The New York Times.

El líder chavista está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Allí comparte instalaciones con otros presos famosos como el rapero Sean Combs, el ex ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione, acusado de asesinato.

Fuentes anónimas familiarizadas con su situación contaron al diario neoyorquino que Maduro usa su abundante tiempo libre para sumergirse en textos religiosos y filosóficos. Se encontró con capellanes del penal, incluyendo un cura católico y un rabino judío.

En el pasado, el dirigente venezolano mencionó públicamente que tiene ascendencia judía sefardí. Sus abuelos eran de origen judío pero se convirtieron al catolicismo en Venezuela.

Sin embargo, nunca había expresado interés concreto en el judaísmo hasta después de su captura por parte de Estados Unidos, señalaron las fuentes consultadas por el NYT.

Qué lee Maduro en su celda de Brooklyn

El expresidente pasa la mayor parte de su tiempo leyendo material religioso. La Biblia y el Corán están entre sus lecturas principales, según el reporte.

Maduro está alojado en una unidad especial del MDC. Este sector alberga a reos de alto perfil que requieren medidas de seguridad adicionales.

Las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano son conocidas por ser duras. El lugar fue criticado en el pasado por problemas de mantenimiento y calidad de vida.

Cómo impactó la prisión en su salud física

El líder chavista bajó mucho de peso desde su llegada al penal. En los últimos meses se quejó repetidamente de la calidad de la comida que recibe.

Luce notablemente más delgado que cuando fue capturado, destacó el NYT. Su aspecto físico cambió de manera considerable.

La situación de su esposa, Cilia Flores, es aún más preocupante. Ella está recluida en la sección de mujeres del mismo MDC, pero integrada en la población carcelaria general.

Flores perdió más de 25 libras (unos 11 kilos) y dos dientes desde que está presa, según documentos del caso publicados por su defensa.

Además, tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho. Los abogados de Flores indicaron que posiblemente sufrió un infarto menor de corazón en julio.

Su deterioro físico es más severo que el de su marido. Las condiciones de salud de ambos generaron reclamos de sus defensores.

Qué cargos enfrenta y cuándo será el juicio

Maduro y Flores están acusados de delitos graves vinculados al narcotráfico. La fiscalía estadounidense presentó múltiples cargos contra ambos.

Los principales son conspiración para cometer narcoterrorismo y tráfico de cocaína a Estados Unidos. También se les imputa posesión de armas destructivas y torturas.

El juicio contra la pareja está programado para el 14 de junio de 2027, más de un año después de su captura.

Antes de esa fecha, hay una audiencia crucial prevista para diciembre. Esa sesión tratará las peticiones de la defensa para desestimar la acusación.

Los abogados de Maduro y Flores argumentan inmunidad soberana. Sostienen que como expresidente y primera dama de Venezuela, no pueden ser juzgados en tribunales estadounidenses.

La captura de Maduro en enero de 2026 marcó un hito histórico. Fue el primer expresidente latinoamericano en activo detenido por EE.UU. en décadas.

Mientras llega el juicio, el líder chavista seguirá en el MDC de Brooklyn. Su rutina incluirá más lecturas religiosas y reuniones con capellanes del penal.