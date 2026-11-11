Outlet en La Rural: qué descuentos y promociones hay en Nike, Adidas y otras marcas

Re!Outlet funciona hasta el 20 de noviembre en Palermo, con entrada gratuita y más de 35 marcas. También hay beneficios adicionales con una app

Más de 35 marcas ofrecen hasta 50% de descuento y 3x2.

Re!Outlet en La Rural hasta el 20 de noviembre, entrada gratis.

Un outlet reúne a más de 35 marcas de indumentaria, calzado y accesorios en La Rural, con descuentos de hasta el 50% y promociones 3x2 en productos seleccionados. Se trata de una nueva edición de Re!Outlet, que funciona por tiempo limitado en el Pabellón Verde del predio porteño.

La feria abrió el 5 de noviembre y continuará hasta el viernes 20, con entrada libre y gratuita. El horario es de 12 a 20 y el acceso peatonal se encuentra sobre la avenida Sarmiento 2704, en Palermo.

Qué descuentos y promociones se anunciaron en Re!Outlet

Entre los beneficios difundidos para esta edición se encuentran los descuentos de hasta el 50% y promociones 3x2 en productos seleccionados de los locales participantes. Al mismo tiempo hay rebajas del 30% en marcas adheridas para aquellos que abonan a través de la aplicación ¡Appa!.

No obstante, es importante tener en cuenta que las rebajas no alcanzan a todos los artículos ni a todas las marcas. Por eso, antes de hacer una compra, se debe consultar qué productos participan y comparar el precio final con el de otros comercios. Asimismo, hay beneficios con Naranja X, tal como indica su sitio oficial, que incluye 5 cuotas sin interés, como también 25% de reintegro.

Los usuarios de Clarín 365 también pueden acceder a beneficios específicos en algunos locales de Re!Outlet. Entre las promociones publicadas figura un 20% de descuento en Equus, válido todos los días hasta el 20 de noviembre y aplicable sobre el total de la compra.

También aparece un beneficio del 30% en Cheeky para los usuarios del programa. En este caso, el descuento se realiza en el local y se debe presentar la credencial antes de pagar para hacer válido el descuento.

Qué marcas participan y hasta cuándo se puede visitar

La propuesta incluye más de 35 marcas de distintos segmentos. Entre las deportivas y urbanas aparecen Nike, Adidas, Puma, Levi’s, Hoka y UGG. También participan La Martina, Cardón, Perramus, Portsaid, Wrangler, Lee, Mistral, Brooksfield, Indian y Rochas.

Para el público infantil y adolescente figuran Carter’s, 47 Street, Mimo & Co y Cheeky. La oferta se completa con firmas como Pigmento, Caro Cuore, Ver, Garçon García, Kongo, Drims y Magic.

Re!Outlet permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre en el Pabellón Verde de La Rural. La entrada es gratuita y no requiere comprar previamente un ticket.

Qué tipo de productos se venden y cómo se renueva el stock

La mercadería de Re!Outlet está compuesta principalmente por productos de temporadas anteriores, seleccionados por las propias marcas, aunque también hay algunos artículos más actuales.

Según explicó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, en una entrevista con iProfesional durante la edición de febrero de 2026, los productos no son de segunda selección ni tienen fallas, sino que corresponden a colecciones anteriores que mantienen los estándares de calidad de cada firma.

Otro aspecto que puede favorecer a quienes visiten la feria es la reposición de mercadería. De acuerdo con el ejecutivo, las marcas incorporan nuevos productos durante el desarrollo del evento.

Es decir, el stock suele renovarse en distintos momentos, por lo no queda limitado a lo disponible durante los primeros días. Esto significa que quienes se acerquen a Re!Outlet pueden encontrar alternativas diferentes a medida que avanza la feria.

Cómo llegar al outlet de La Rural y qué servicios ofrece

Quienes viajen en transporte público pueden llegar hasta la estación Palermo del tren o del subte D. También hay varias líneas de colectivos que circulan por la zona, entre ellas la 39, 55, 64, 118, 141, 152, 160 y 168.

El predio cuenta con estacionamiento para autos, motos y bicicletas. Durante los fines de semana, además, se suma un patio gastronómico al aire libre, una alternativa para quienes quieran extender la visita más allá de las compras.