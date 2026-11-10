Durante el encuentro religioso, se resaltó el legado espiritual y social de quienes contribuyeron a la fe y al diálogo en la historia nacional

Brochero, el "Cura Gaucho", transformó Traslasierra con escuelas, caminos y capillas, dejando un gran legado.

Mama Antula defendió la fe jesuita contra la expulsión, fundando la Santa Casa de Ejercicios Espirituales.

El Papa recordó a Mama Antula y Cura Brochero, destacados líderes de transformación social.

Mama Antula y el Cura Brochero volvieron a sonar en todo el país. El Papa León XIV los recordó este martes durante la Santa Misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

El Sumo Pontífice eligió a estos dos referentes de la transformación social argentina para transmitir un mensaje de empatía, trabajo comunitario y compromiso. Ambos dejaron un legado que trasciende lo religioso.

Sus vidas representan modelos de entrega total a las comunidades más vulnerables, combinando fe con acción concreta en momentos históricos críticos del país.

Mama Antula: la mujer que desafió su época por la fe

En pleno siglo XVIII, María Antonia de Paz y Figueroa rompió todos los moldes. Nacida en una familia acomodada de Santiago del Estero, abandonó sus privilegios para sostener la tradición jesuita cuando parecía imposible.

La Corona española había decretado la expulsión de la orden jesuita. Pero Mama Antula no se resignó.

Recorrió miles de kilómetros a pie y descalza. Pidió limosna puerta por puerta. Todo con un objetivo: construir la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires.

El establecimiento se inauguró en 1799, el mismo año de su muerte, y permanece en funcionamiento hasta hoy como testimonio vivo de su determinación.

Su labor fue excepcional para una mujer de aquella época. Las restricciones sociales no frenaron su misión evangelizadora.

Además, Mama Antula introdujo en Argentina la devoción a San Cayetano. El patrono del pan y del trabajo tiene en ella a su principal impulsora en el país.

El Cura Brochero: el sacerdote gaucho que transformó Traslasierra

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Santa Rosa de Río Primero. Su formación transcurrió en el seminario Nuestra Señora de Loreto.

Fue ordenado sacerdote en 1866. Sus primeras tareas pastorales las desarrolló en la catedral de Córdoba capital.

Allí enfrentó una prueba de fuego: asistió a las víctimas de la devastadora epidemia de cólera que azotó la provincia. Su compromiso quedó marcado desde el inicio.

Pero su verdadero legado quedó grabado en las comunidades de Traslasierra. El apodo "Cura Gaucho" le calzaba perfecto.

Brochero no solo evangelizaba. También impulsó obras que cambiaron la vida de la región para siempre.

Construyó escuelas, levantó capillas, abrió caminos a través de las Altas Cumbres y desarrolló canalizaciones para garantizar agua potable en zonas rurales aisladas.

En 1908 presentó su renuncia por problemas de salud. La lepra lo había afectado gravemente y había perdido la vista.

Falleció el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito. Murió ciego y enfermo, pero con la certeza de haber transformado la vida de miles de personas.