León XIV nombró a todos los santos y beatos argentinos y pidió: "Vayan y sean santos"

Córdoba recibió visitantes de siete provincias y países limítrofes en una jornada inolvidable que reunió a multitudes por la ceremonia papal

Miles de fieles de todo el país y la región hicieron vigilia, durmiendo en el predio para participar.

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba y encabezó una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles permanecieron durante toda la noche en una vigilia para participar de la celebración. El encuentro, constituye el acto central de la tercera jornada de su visita a la Argentina y se espera que reúna a cerca de un millón de personas.

Durante la ceremonia, el Sumo Pontífice nombró a todos los santos y beatos argentinos, en la misa en Córdoba, y pidió: "Ya cumplieron su misión en la Tierra. Ahora nos toca a nosotros. Abran sus corazones. Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina".

El Sumo Pontífice mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y destacó que María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa de la Argentina, "supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo, reconociendo que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios".

Además, el Papa destacó que el legado de los santos y beatos argentinos expresa "la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria". También evocó a figuras como el beato Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, san Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

"No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", señaló el Pontífice, quien llamó a los católicos a asumir la fe como una práctica concreta en sus entornos cotidianos.

La palabra del Papa, sin referencias políticas

En su homilía de este martes, el Papa no incluyó cuestionamientos explícitos al Gobierno nacional, a dirigentes políticos ni a políticas públicas. Solo hizo referencia al plano social se concentraron en conceptos como la caridad, la justicia y la fraternidad.

León XIV planteó que los creyentes deben responder a los desafíos de su tiempo desde el compromiso personal y comunitario. "Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia", expresó.

Hacia el final de su intervención, convocó a los presentes a vivir esa misión en todos los ámbitos. "Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", dijo.

Una multitud se movilizó rumbo a Córdoba

La llegada del pontífice movilizó a fieles de distintos puntos del país y de otras naciones de la región. Desde el lunes por la tarde, cuando se habilitaron los accesos al predio ubicado en las afueras de la capital cordobesa, comenzaron a ingresar peregrinos que buscaban asegurarse un lugar para participar de la misa.

La convocatoria incluyó a personas provenientes de:

Chaco, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán

Mendoza, Santa Fe y distintas localidades del interior de Córdoba

Países vecinos como Paraguay y Venezuela, que viajaron para participar de las actividades previstas durante la visita papal

La celebración representa la segunda misa que León XIV encabeza desde su llegada al país. El operativo de recepción comenzó durante la tarde del lunes y se extendió durante toda la noche, con actividades religiosas, propuestas musicales y espacios de acompañamiento para quienes aguardaban la llegada del Papa.

El papa León XIV llegó a Córdoba procedente de Buenos Aires

Miles de familias durmieron en FAdeA para asegurar su lugar

Las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones se abrieron pasadas las 18 del lunes. Desde ese momento, los accesos registraron un ingreso constante de personas que llegaron en grupos familiares, contingentes parroquiales y delegaciones organizadas por distintas comunidades religiosas.

Las inmediaciones de FAdeA concentraron durante la noche a miles de peregrinos. Muchos habían comenzado el viaje con varios días de anticipación para poder participar de la misa y presenciar el paso del pontífice por la provincia.

La vigilia tuvo distintas actividades para acompañar la espera. Entre las propuestas musicales se destacó la presentación de Jairo, uno de los principales números de la programación organizada para la previa de la celebración religiosa.

Además de los espectáculos, hubo espacios de acompañamiento pastoral y asistencia para los asistentes. La organización dispuso un operativo especial destinado a ordenar la circulación dentro del predio y atender las necesidades de las personas que permanecieron allí durante la noche.

La convocatoria también se extendió a distintos sectores de la capital provincial. Desde la noche del lunes, Córdoba registró concentraciones de fieles en diferentes puntos de la ciudad, en el marco de una visita que modificó la actividad habitual de la provincia y requirió la implementación de medidas especiales de organización.

La expectativa por la misa estuvo vinculada tanto a la presencia del Papa como a la posibilidad de participar de una celebración multitudinaria. Para muchos de los asistentes, el encuentro en FAdeA constituye una de las principales actividades de la agenda religiosa de León XIV en la Argentina.

El predio de Fábrica de Aviones Militares, donde el papa León XIV realizó su segunda misa en el país

El operativo para recibir a un millón de personas en FAdeA

La misa fue el principal acontecimiento de la tercera jornada de la visita papal. El escenario elegido fue el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde se organizó el dispositivo necesario para recibir una convocatoria que podría acercarse al millón de personas.

La celebración reunió a fieles de distintas provincias y comunidades religiosas que llegaron para participar de la ceremonia. La dimensión de la convocatoria requirió una planificación especial para organizar los accesos, la permanencia de los asistentes y el desarrollo de las actividades durante la jornada.

La elección de FAdeA como sede de la misa permitió disponer de un espacio para recibir a una cantidad elevada de personas. Desde el lunes, los peregrinos comenzaron a ocupar los sectores habilitados para el público y aguardaron allí la llegada del pontífice.

El encuentro fue la segunda misa que León XIV celebrará durante su visita al país. La actividad forma parte de una agenda que incluye reuniones con representantes de la Iglesia, recorridos por distintos puntos de las ciudades visitadas y encuentros con sectores de la sociedad.

La presencia del Papa en Córdoba también tendrá actividades posteriores a la celebración religiosa. Una vez finalizada la misa, el pontífice continuará con un recorrido por la capital provincial antes de participar de otros compromisos institucionales y pastorales.

El papa León XIV fue recibido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

Encuentro pastoral en la Catedral con obispos y sacerdotes

Durante la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia católica en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales edificios religiosos de la capital cordobesa.

La reunión contará con la participación de obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Se trata de una actividad incluida en la agenda institucional y religiosa del pontífice, que contempla espacios de intercambio con distintos integrantes de la comunidad católica.

El encuentro permitirá reunir a representantes de las distintas áreas de la Iglesia en la provincia y a integrantes de la vida pastoral. La convocatoria se enmarca en las actividades que León XIV desarrolla durante su recorrido por la Argentina, con reuniones destinadas a los distintos sectores de la comunidad religiosa.

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción será, de esta manera, otro de los puntos centrales de la jornada cordobesa. Allí se desarrollará una actividad diferente de la misa multitudinaria de la mañana, con una convocatoria dirigida específicamente a integrantes de la estructura eclesiástica y pastoral.

Una vez concluidos los compromisos previstos en Córdoba, el Papa regresará a Buenos Aires para continuar con su agenda en el país.

Regreso a Buenos Aires para el encuentro con jóvenes

El regreso a la ciudad de Buenos Aires marcará el cierre de las actividades previstas en Córdoba. En la capital argentina, el pontífice tiene programado un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La reunión forma parte de las actividades de su visita y estará destinada a convocar a integrantes de distintas comunidades juveniles. El encuentro permitirá que León XIV mantenga contacto con un sector de la sociedad que también ocupa un lugar dentro de la agenda pastoral de la Iglesia.