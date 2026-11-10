Tras celebrar una misa multitudinaria en FAdeA, el Pontífice atraviesa la capital cordobesa antes de reunirse con representantes de la Iglesia

El papa León XIV encabezó este martes una jornada de actividades en Córdoba que incluyó una multitudinaria misa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con sacerdotes, seminaristas, religiosos, obispos y laicos consagrados en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Durante sus intervenciones, llamó a renovar la vocación religiosa, acompañar a los sectores más vulnerables y llevar el Evangelio a todos los ámbitos de la sociedad.

El Pontífice recorrió las calles de la capital provincial a bordo del papamóvil, en medio de una multitud que se congregó a lo largo del trayecto para saludarlo. Luego llegó al Arzobispado y se trasladó hacia la Catedral, donde mantuvo el encuentro con representantes de la Iglesia.

En su mensaje, León XIV advirtió sobre el desgaste que puede generar la tarea pastoral y sostuvo que el cansancio, las dificultades y la falta de resultados visibles no deben apagar la vocación. "¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos", expresó.

También pidió cuidar el vínculo personal con Dios y evitar que las obligaciones cotidianas desplacen el sentido original de la misión religiosa. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de "trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios".

Qué les pidió León XIV a sacerdotes y seminaristas en Córdoba

Durante el encuentro en la Catedral, el Papa convocó a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados a revisar sus prácticas, reconocer sus errores y mantener la disponibilidad para aceptar nuevas tareas al servicio de la Iglesia.

Al dirigirse especialmente a quienes se encuentran en formación sacerdotal, les pidió "mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo". En particular, destacó que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar y que la Iglesia debe prestar atención a sus experiencias y necesidades.

León XIV reconoció la sensibilidad social de la Iglesia argentina y recordó una frase de su antecesor, el papa Francisco: "La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual".

En ese marco, mencionó problemas como:

El hambre

Las injusticias

La enfermedad

La soledad

La falta de trabajo o vivienda

Sin embargo, sostuvo que la misión de la Iglesia no debe limitarse a responder a esas necesidades materiales, sino que también debe ofrecer el encuentro con Jesucristo. "La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio", afirmó.

El Pontífice también hizo referencia a las dificultades que atraviesan quienes ejercen el sacerdocio y la vida consagrada, entre ellas el desgaste, la falta de resultados inmediatos y la pérdida del entusiasmo inicial.

Para ilustrar su mensaje, recordó a Héctor Valdivielso Sáez, primer santo argentino, y al cura Brochero, quien continuó con su tarea pastoral pese a la ceguera y la enfermedad. "Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", sostuvo.

Además, alentó a utilizar nuevas herramientas, incluida la tecnología, para continuar con la tarea de predicar y acercar el Evangelio a la sociedad.

En otro tramo, convocó a reconocer el trabajo que ya desarrolla la Iglesia argentina y a buscar nuevos caminos para llegar a la población. También planteó la necesidad de impulsar comunidades parroquiales activas, seminarios que formen nuevos sacerdotes y jóvenes que se pregunten si Cristo los llama.

En referencia al papa Francisco, pidió construir una Iglesia que siga "haciendo lío" y que lleve el Evangelio "a todos los rincones".

Al finalizar, llamó a regresar a las comunidades "con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo". También pidió que la tarea religiosa continúe incluso cuando sus resultados no sean inmediatos.

"Que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirlo y a ser modelados por su amor. Gente que no afloje hasta llegar a la santidad", expresó. En el cierre, aseguró que Dios todavía tiene mucho por hacer en la Argentina y pidió que la Virgen de Luján acompañe ese camino.

Las preguntas de una virgen consagrada y un seminarista al Papa

Durante el encuentro, dos representantes de la Iglesia compartieron sus inquietudes con León XIV y plantearon la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, se refirió a la importancia de permanecer cerca de quienes enfrentan momentos difíciles, incluso cuando no existen respuestas inmediatas.

"No siempre se trata de hacer o de tener una respuesta; a veces la misión es sencillamente no pasar de largo, permanecer, cuidar y dejarse cuidar", expresó.

A partir de esa reflexión, le preguntó al Pontífice cómo pueden dejarse interpelar cada vez más por la realidad cotidiana de la gente y convertirse, incluso desde la propia fragilidad, en "manos de comunión, servicio y esperanza".

Por su parte, Julián, seminarista de Mendoza, consultó sobre la formación sacerdotal y la manera de desarrollar una mayor sensibilidad frente a las necesidades de los sectores más vulnerables.

"Santo Padre, al contemplar a Jesús compadecerse tantas veces, me surge esta pregunta: ¿cómo cultivar en la formación sacerdotal la sensibilidad por los pobres y la capacidad de asombrarnos ante la fe de los más humildes?", planteó.

El mensaje del arzobispo Ángel Rossi y el homenaje a los santos argentinos

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, agradeció la presencia del Papa en la Catedral y destacó su convocatoria a reflexionar sobre la misión evangelizadora de la Iglesia y su presencia en distintos ámbitos de la sociedad.

"Es muy lindo que nos haya convocado para reflexionar qué significa el 'vayan y anuncien'. Gracias por su testimonio de un sacerdocio y vida consagrada", expresó el cardenal.

Rossi valoró lo que definió como "un Evangelio anunciado con los pies, pisando nuestros barrios" y mencionó la importancia de llevar el mensaje religioso a distintos espacios, como las barriadas, las cárceles y las guardias de los hospitales.

También pidió a León XIV que ayude a la Iglesia a no permanecer indiferente frente a las necesidades de los demás y convocó a sostener el compromiso pastoral ante las dificultades.

"Que no nos olvidemos que no nos están permitidos los brazos cruzados de los indiferentes ni los brazos caídos de los fatalistas. Para que no callemos por vergüenza ni miedo", concluyó.

La visita a la Catedral estuvo precedida por la misa multitudinaria que el Pontífice celebró durante la mañana en la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

En esa celebración, León XIV rindió homenaje a los santos y beatos vinculados con la historia argentina. Bajo la premisa de que "Córdoba ha sido tierra de santos", centró parte de su homilía en San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula.

El Papa destacó la labor misionera del cura Brochero en las sierras cordobesas, donde recorría largas distancias a lomo de mula para acompañar a las comunidades. También recordó a Mamá Antula y su tarea para mantener los ejercicios espirituales jesuíticos, en un contexto en el que debió enfrentar distintas dificultades para sostener esa práctica religiosa.

La celebración reunió a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país. Muchos habían ingresado al predio durante la tarde del lunes y permanecieron allí durante la noche para participar de la misa.

Después de las actividades en Córdoba, el Papa tiene previsto regresar a Buenos Aires para continuar con la agenda de su visita a la Argentina. Entre las actividades programadas figura un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La jornada en la provincia mediterránea se desarrolló luego de una serie de actividades institucionales y religiosas que incluyeron la participación de representantes del Gobierno nacional y autoridades eclesiásticas.

En paralelo, durante la visita del Pontífice trascendió otro momento vinculado con la música argentina. Obispos del país sorprendieron a León XIV con una interpretación a capela del tango "Volver", durante una cena que compartieron el lunes por la noche en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires.

Un video difundido en redes sociales mostró a los representantes de la Iglesia cuando entonaron distintas estrofas de la pieza compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, mientras el Papa seguía la interpretación desde la mesa principal con una sonrisa.

La canción ya había aparecido en el primer discurso oficial de León XIV en la Argentina, el domingo 8 de noviembre, en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei. En aquella oportunidad, el Pontífice citó una de sus frases más conocidas: "Sí, como cantaba Gardel: 'es un soplo la vida', pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir".