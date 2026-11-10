La disputa por el liderazgo del sector se mantiene más ajustada que nunca. Cuáles son las marcas que conforman el top ten de las más vendidas

La pelea por conquistar el mate de los argentinos tiene dos grandes protagonistas. Playadito se mantiene como la marca de yerba mate más vendida del país, aunque su principal competidora, Las Marías, achica distancias y se mantiene muy cerca en el ranking de ventas.

Según el informe de comercialización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre enero y mayo de 2026 Playadito vendió 25.121.494 kilos en el mercado interno, frente a los 22.793.022 kilos comercializados por Las Marías. La diferencia entre ambas es de aproximadamente un 10%.

Sin embargo, cuando se observa exclusivamente mayo, la competencia se vuelve todavía más ajustada: Playadito registró ventas por 5,43 millones de kilos, mientras que Las Marías alcanzó los 5,21 millones. En ese mes, la distancia entre las dos marcas fue inferior al 4%.

El liderazgo de Playadito no es una novedad, pero la cercanía de su principal competidora confirma que el mercado yerbatero tiene una disputa concentrada en los primeros puestos. Detrás aparecen otras marcas tradicionales, con volúmenes considerablemente menores.

Cuáles son las marcas de yerba más vendidas en Argentina

El tercer lugar del ranking corresponde a CBSé, que acumuló 9.420.232 kilos entre enero y mayo. La empresa cordobesa se mantiene como la tercera fuerza del mercado, con una distancia importante respecto de las dos primeras.

En el cuarto puesto aparece La Cachuera, elaboradora de Amanda, con 7.802.425 kilos. La firma misionera retrocedió en la clasificación mensual, mientras que Rosamonte consolida su posición en el quinto lugar, con 6.696.856 kilos.

El sexto puesto corresponde a Verdeflor, que alcanzó los 6.274.086 kilos comercializados.

De esta manera, las seis primeras posiciones concentran a algunas de las marcas más reconocidas por los consumidores argentinos, aunque detrás se desarrolla otra competencia entre cooperativas y empresas yerbateras de distintas provincias.

El ranking de las principales firmas comercializadoras de yerba mate en el mercado interno durante enero-mayo de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Ranking de yerbas más vendidas en 2026.

El segundo pelotón también tiene nombres conocidos. La Cooperativa Mixta de Montecarlo, propietaria de marcas como Aguantadora, Sinceridad y Pampa, ocupa el séptimo lugar con 4.073.304 kilos.

Le sigue Llorente y Cía., responsable de La Tranquera, con 3.878.888 kilos. En el noveno puesto se ubica Yerbatera Misiones SRL, que produce marcas como Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, con 3.824.157 kilos.

Andresito completa el décimo lugar con 3.473.660 kilos, mientras que Cachay SA, firma porteña que cuenta con una planta de envasado en Rosario, se ubica en el undécimo puesto con 2.819.319 kilos.

A partir de allí, las ventas individuales caen por debajo de los tres millones de kilos. En ese segmento aparecen nombres como Tribal Trading, Piporé, Romance, Bonafé y Don Basilio, entre otros.

Playadito, la cooperativa que está detrás de la yerba líder

Detrás de la marca que encabeza el ranking está la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, una organización correntina fundada el 19 de diciembre de 1926 por inmigrantes alemanes, ucranianos y polacos que se instalaron en el norte de la provincia.

En sus comienzos, los productores comercializaban sus cosechas a través de molinos locales. Con el tiempo, decidieron avanzar sobre el procesamiento y la comercialización para tener mayor control de la cadena productiva, mejorar la calidad y aumentar su rentabilidad.

Actualmente, la cooperativa reúne a unos 133 productores asociados, cuenta con más de 4.000 hectáreas cultivadas en localidades como San Carlos y Virasoro y emplea alrededor de 350 personas de manera permanente.

La marca Playadito toma su nombre de un paraje de la zona, caracterizado por su terreno plano. Desde la década de 1990 fue ganando participación hasta convertirse en uno de los nombres más importantes del mercado argentino.

Además del negocio local, la cooperativa logró desarrollar una presencia internacional. Sus productos llegan a más de 20 destinos y están presentes en 29 países. Sin embargo, el mercado interno sigue siendo su principal fuente de ingresos: alrededor del 98% de su producción se comercializa en Argentina y apenas el 2% se destina a exportaciones.

Las exportaciones de yerba mate alcanzan niveles históricos

Mientras Playadito y Las Marías disputan el liderazgo en las góndolas argentinas, el negocio yerbatero también encuentra oportunidades fuera del país.

De acuerdo con los datos del INYM, durante junio se exportaron 7.040.971 kilos de yerba mate, uno de los registros mensuales más elevados de la historia del sector. Se trató del tercer mejor mes en volumen, apenas por debajo de los máximos registrados en septiembre y octubre del año anterior.

La comparación interanual también muestra un desempeño favorable: los despachos al exterior crecieron casi un tercio frente a junio de 2025.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones registraron un incremento cercano al 7% respecto del mismo período del año pasado, que ya había marcado un récord histórico para el sector en kilos enviados al exterior.

El panorama del mercado interno es diferente. Entre enero y junio, las salidas de molino destinadas al consumo local totalizaron 137.336.991 kilos, con una evolución prácticamente estancada y una leve retracción frente al primer semestre de 2025.

En junio, el volumen elaborado con destino al mercado interno alcanzó los 23.458.938 kilos. Los hábitos de consumo tampoco muestran grandes modificaciones: los paquetes de medio kilo continúan siendo los preferidos, seguidos por los envases de un kilo.

Así, el crecimiento del negocio yerbatero depende cada vez más del impulso exportador, mientras el consumo doméstico encuentra dificultades para aumentar sus volúmenes.

La crisis de los productores, el otro lado del negocio

Los buenos números de las principales marcas y el crecimiento de las exportaciones contrastan con la situación de los productores primarios, responsables de cosechar la hoja verde que luego se transforma en yerba mate elaborada.

El avance de la cosecha se mantiene por debajo de los registros del año anterior en las principales zonas productoras. A los factores climáticos se suma una decisión de muchos chacareros: reducir la recolección ante los bajos precios que reciben por su materia prima.

El escenario está relacionado con la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023, que modificó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate y le quitó la potestad de establecer precios de referencia para la hoja verde.

Sin ese mecanismo, los productores quedaron sujetos a negociaciones directas con la industria, en un contexto de diferencias de poder entre los distintos eslabones de la cadena.

Frente a esta situación, los productores misioneros buscan que la Legislatura provincial declare la emergencia del sector y establezca por ley un precio mínimo para la hoja verde. Para avanzar con esa iniciativa, mantuvieron reuniones con diputados provinciales y con el gobernador Hugo Passalacqua.

El negocio yerbatero presenta así dos realidades diferentes. Mientras las marcas más importantes compiten por ampliar su participación en el mercado y las exportaciones alcanzan cifras destacadas, los productores enfrentan dificultades para sostener la rentabilidad de sus explotaciones.

En ese contexto, Playadito conserva el primer lugar entre las marcas más vendidas de Argentina, aunque Las Marías sigue de cerca sus pasos en una disputa que, al menos en volumen, todavía está lejos de resolverse.