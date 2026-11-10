Cómo son los cuatro modernos helicópteros que compró la Argentina y para qué sirven

El Ministerio de Defensa concretó la incorporación de cuatro UH-60L Black Hawk para destinarlos a las operaciones del Ejército Argentino

En el marco del plan integral de reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa selló la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la incorporación de cuatro helicópteros medianos UH-60L Black Hawk, destinados al Ejército Argentino. La transacción se concretó en el Salón Islas Malvinas del Edificio Libertador mediante la rúbrica del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el director de Aviación de Ejército, Coronel Mayor Sergio Esteban Di Clemente.

La operación se estructuró a través del sistema Foreign Military Sales (FMS) y el programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST). Las gestiones técnicas permitieron optimizar los recursos del Estado y reducir el costo de las cuatro aeronaves iniciales a un valor cercano a los 28 millones de dólares, cifra que incluye repuestos e insumos. En tanto, las tripulaciones y cuadros técnicos ya iniciaron su proceso de instrucción mediante intercambios con delegaciones de Colombia, uno de los operadores regionales de mayor trayectoria con este tipo de unidades.

Detalles técnicos de los helicópteros Black Hawk: velocidad, motorización y equipamiento

La llegada del primer helicóptero UH-60L está prevista para antes de fin de año, constituyendo el núcleo inicial de una capacidad de movilidad táctica diseñada para proyectarse en la extensa geografía nacional.

Las especificaciones técnicas y operativas de las aeronaves comprenden:

Velocidad y autonomía: Alcanzan una velocidad máxima cercana a los 280 kilómetros por hora, ofreciendo gran autonomía para despliegues rápidos en el territorio.

Alcanzan una velocidad máxima cercana a los 280 kilómetros por hora, ofreciendo gran autonomía para despliegues rápidos en el territorio. Motorización y seguridad: Cuentan con dos motores T700-GE-701D y aviónica digital, lo que brinda un esquema de redundancia motriz para operar con mayor seguridad en entornos exigentes.

Cuentan con dos motores T700-GE-701D y aviónica digital, lo que brinda un esquema de redundancia motriz para operar con mayor seguridad en entornos exigentes. Capacidad de transporte: Cada unidad permite trasladar a 11 efectivos totalmente equipados con sus correspondientes estándares de seguridad operativa.

Cada unidad permite trasladar a 11 efectivos totalmente equipados con sus correspondientes estándares de seguridad operativa. Navegación y comunicaciones: Incorporan dispositivos de navegación digital Garmin GTN 750, sistemas de referencia de actitud y rumbo AHRS, y equipos de comunicación multibanda HF, VHF y UHF.

Black Hawk: un salto cualitativo para misiones militares, rescates y emergencias

La adquisición de las unidades UH-60L Black Hawk dotará a las Fuerzas Armadas de una plataforma versátil preparada tanto para misiones de defensa como para el auxilio civil ante catástrofes naturales y emergencias humanitarias.

Entre sus aplicaciones tácticas y de protección se destacan la capacidad de ejecutar operaciones de inserción y extracción rápida de personal mediante el sistema FRIES, la realización de misiones de búsqueda y rescate en zonas complejas y el transporte de carga pesada a través de su gancho externo. Además, las aeronaves vienen equipadas para operar con el sistema Bambi Bucket, una herramienta clave para la descarga de agua en la lucha contra incendios forestales.