ANSES: comienza el pago a jubilados y así sigue el calendario

Este miércoles comienzan los pagos con aumento y bono, en un mes particular por los feriados por la visita del Papa. Conocé todas las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este miércoles 11 de noviembre con el pago de jubilaciones y pensiones, de acuerdo con el calendario establecido para el penúltimo mes de 2026. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios que perciben haberes que no superan la jubilación mínima y cuyos documentos terminan en 0. El cronograma continuará durante las próximas semanas y finalizará el lunes 30 de noviembre, cuando recibirán sus haberes los últimos grupos de jubilados.

Este mes, los beneficiarios reciben un aumento del 1,93%, correspondiente a la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación. De esta manera, la jubilación mínima asciende a $444.158,46, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente. Así, quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $514.158,46 durante noviembre.

El calendario presenta algunas particularidades debido a los feriados y jornadas sin actividad bancaria registrados durante noviembre. Por ese motivo, ANSES reorganizó las fechas de acreditación y concentró el pago de tres terminaciones de DNI en una misma jornada. Como es habitual, las fechas son diferentes para quienes cobran la mínima y para aquellos que perciben jubilaciones superiores.

ANSES: cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar este miércoles 11 de noviembre. El cronograma se extenderá hasta el viernes 20, con las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Una de las novedades de este mes es que los jubilados cuyos documentos terminan en 2, 3 y 4 cobrarán el mismo viernes 13. Esta concentración de pagos responde a las modificaciones introducidas por los feriados de noviembre.

Jubilados que superan la mínima: calendario completo de pagos

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, las acreditaciones comenzarán el martes 24 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 30. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por jornada.

El cronograma establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Los jubilados de este grupo también reciben el incremento del 1,93% correspondiente a noviembre. En cuanto al bono extraordinario, quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores al monto total garantizado de $514.158,46, reciben un adicional proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Para consultar la fecha exacta de cobro y el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través del sitio oficial del organismo.