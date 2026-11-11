ANSES: comienza el pago a jubilados y así sigue el calendario
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este miércoles 11 de noviembre con el pago de jubilaciones y pensiones, de acuerdo con el calendario establecido para el penúltimo mes de 2026. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios que perciben haberes que no superan la jubilación mínima y cuyos documentos terminan en 0. El cronograma continuará durante las próximas semanas y finalizará el lunes 30 de noviembre, cuando recibirán sus haberes los últimos grupos de jubilados.
Este mes, los beneficiarios reciben un aumento del 1,93%, correspondiente a la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación. De esta manera, la jubilación mínima asciende a $444.158,46, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente. Así, quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $514.158,46 durante noviembre.
El calendario presenta algunas particularidades debido a los feriados y jornadas sin actividad bancaria registrados durante noviembre. Por ese motivo, ANSES reorganizó las fechas de acreditación y concentró el pago de tres terminaciones de DNI en una misma jornada. Como es habitual, las fechas son diferentes para quienes cobran la mínima y para aquellos que perciben jubilaciones superiores.
ANSES: cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en noviembre
Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar este miércoles 11 de noviembre. El cronograma se extenderá hasta el viernes 20, con las siguientes fechas:
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DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
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DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
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DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
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DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
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DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
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DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
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DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
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DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Una de las novedades de este mes es que los jubilados cuyos documentos terminan en 2, 3 y 4 cobrarán el mismo viernes 13. Esta concentración de pagos responde a las modificaciones introducidas por los feriados de noviembre.
Jubilados que superan la mínima: calendario completo de pagos
Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, las acreditaciones comenzarán el martes 24 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 30. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por jornada.
El cronograma establecido es el siguiente:
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DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
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DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
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DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
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DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
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DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
Los jubilados de este grupo también reciben el incremento del 1,93% correspondiente a noviembre. En cuanto al bono extraordinario, quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores al monto total garantizado de $514.158,46, reciben un adicional proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Para consultar la fecha exacta de cobro y el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través del sitio oficial del organismo.