Fugazzeta Fest 2026: llega a Buenos Aires un festival de pizza con entrada gratuita

Se realizará el 21 y 22 de noviembre en Palermo: participarán 12 pizzerías reconocidas y habrá clases de cocina y espectáculos en vivo para disfrutar.

Los fanáticos de la pizza tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los clásicos de la gastronomía porteña, con pizzas que se ubican en el ranking de las mejores a nivel mundial. El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre llegará a la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de Fugazzeta Fest, un festival gastronómico con entrada libre y gratuita que reunirá a algunas de las pizzerías más reconocidas.

El encuentro se desarrollará en el Planetario Galileo Galilei, en el barrio de Palermo, de 11 a 21 h, y ofrecerá distintas versiones de fugazzeta, además de otras especialidades, música en vivo, clases de cocina y espectáculos para grandes y chicos.

Se trata de la segunda edición del festival, que este año propone dos jornadas para celebrar uno de los sabores más representativos de Buenos Aires, bajo el lema "Una porción de nuestra historia".

Qué pizzerías participarán de Fugazzeta Fest 2026

Uno de los principales atractivos será la participación de 12 establecimientos gastronómicos, que llevarán sus propias versiones de la fugazzeta y otros clásicos de la pizza porteña.

Las pizzerías confirmadas son:

Antonito

Burgio

Crostita

Fare

Fugazi

Gino el Capo

Kentucky

La Pizzeteria

Lo Hot de La Boca

Morelia

Roma del Abasto

Salgado la Pizzería

La propuesta también incluirá otras alternativas gastronómicas. Habrá empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y una selección de helados y chocolates de Abuela Goye.

Clases de cocina, música en vivo y espectáculos: qué actividades habrá

Además de la oferta gastronómica, Fugazzeta Fest contará con una programación de actividades durante las dos jornadas.

A las 11 h comenzará la música en vivo. Luego, a las 12.15 h, Amasaditos presentará una propuesta especialmente pensada para los más chicos.

Desde las 13.30 h llegará el turno de Maestros de la Pizza, un ciclo organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). Los asistentes podrán participar de demostraciones de cocina para conocer los secretos de distintas preparaciones.

Las clases estarán dedicadas a la elaboración de fugazzeta, pizza napolitana y pizza de jamón y morrón.

A las 14.40 h, el maestro pizzero Ezequiel Ortigoza ofrecerá un espectáculo de pizza freestyle, con malabares, acrobacias y destrezas realizadas con la masa.

La programación musical también tendrá propuestas especiales. El sábado, a las 15.30 h, se presentará Il Vento, un trío lírico integrado por cantantes del Teatro Colón que combina ópera, canciones populares y humor.

Por su parte, La Reja será una de las bandas protagonistas del festival. El grupo tocará el sábado de 19.15 a 20.15 h y volverá a presentarse el domingo de 15.30 a 16.30 h. La segunda jornada tendrá, además, un cierre sorpresa desde las 18.45 h.

Fugazzeta Fest 2026: dónde será y cómo llegar

El festival se realizará en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la intersección de Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en Palermo.

Quienes quieran acercarse en transporte público podrán utilizar la línea D del subte hasta la estación Plaza Italia y continuar caminando hasta el predio. También hay distintas líneas de colectivo que circulan por la zona.

Los datos principales del evento:

Fecha: sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

Horario: de 11 a 21 h.

Lugar: Planetario Galileo Galilei, Palermo.

Dirección: Avenida Sarmiento y Belisario Roldán.

Entrada: libre y gratuita.

Con una propuesta que combina gastronomía, música y entretenimiento, Fugazzeta Fest se presenta como una alternativa para quienes quieran disfrutar de un fin de semana diferente en la Ciudad de Buenos Aires y rendir homenaje a uno de los grandes clásicos de las pizzerías porteñas.