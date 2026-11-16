El sueldo que cobra un empleado temporario para trabajar en Navidad y Año Nuevo

La consultora Randstad prevé más de 2.000 puestos vacantes para fin de año. Cuánto se paga por vender, envolver y hasta disfrazarse de Papa Noel

La consultora Randstad ya tiene cientos de búsquedas abiertas y prevé cerrar el año con cerca de 2.000 contrataciones en todo el país. La mayor parte de esos puestos está en logística y comercio electrónico, donde el crecimiento de las compras online multiplica la necesidad de preparadores de pedidos y repartidores.

Para quien entra a un comercio, la temporada tiene una ventaja: el temporario cobra lo mismo que un empleado efectivo de su categoría, según el convenio de comercio.

Para muchos, el trabajo de temporada es también una prueba. Parte de las búsquedas de fin de año son para puestos permanentes, y quien se destaca durante el pico de ventas puede quedar en la empresa cuando pasan las Fiestas.

Pero entre todos esos trabajos hay uno que no aparece en ningún portal de empleo y que vuelve cada diciembre: el de Papá Noel. Detrás del traje rojo hay un oficio con temporada propia, tarifas propias y, del otro lado del mostrador, familias dispuestas a pagar por una foto o un desayuno con él.

¿Cuánto se paga por vender, reponer o envolver regalos?

Con la escala de noviembre que acordaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y el gremio Faecys, un vendedor o un cajero que entra como temporario cobra $1.370.972 por mes, y un repositor, $1.353.674. A eso se suma un bono de $50.000 en dos cuotas.

En diciembre, los sueldos suben otro 1,9%. Para quien trabaja por hora, la cuenta es simple: el convenio divide el sueldo mensual por 200 horas, así que un vendedor cobra unos $6.855 por hora. Los montos de diciembre están en la escala salarial de comercio de diciembre de 2026.

Un detalle que muchos pasan por alto: aunque el contrato dure pocas semanas, el temporario registrado también cobra aguinaldo. Se calcula en proporción a los días trabajados en el semestre, sobre la mejor remuneración del período, y el plazo para pagarlo vence el 18 de diciembre. Quien entra en noviembre, entonces, se lleva una parte del medio aguinaldo de fin de año.

¿Qué trabajos buscan las empresas para el Black Friday y las Fiestas?

La mayor parte de las búsquedas de Randstad está en los depósitos: preparadores de pedidos, operarios, autoelevadoristas, planificadores de rutas y repartidores de última milla, que son los que hacen que una compra online llegue a tiempo.

En los locales, la demanda se concentra en vendedores, repositores, cajeros y preventistas. Y con las fiestas de fin de año también se buscan mozos para restaurantes y eventos.

¿Cómo es trabajar de Papá Noel?

Se presenta como Papá Noel Buenos Aires y, fiel al personaje, dice tener "muchísimos años". Hace 15 años que se pone el traje rojo y trabaja donde lo llamen: multinacionales, shoppings, locales, eventos corporativos y casas particulares de CABA y el Conurbano. El resto del año es docente y tiene otras producciones artísticas.

Papá Noel Buenos Aires, con los brazos abiertos frente a una vitrina de trofeos

La temporada no arranca en diciembre: arma sus presentaciones desde varios meses antes, y en diciembre trabaja casi todos los días, incluso después del 25. Del calor dice que ya está acostumbrado y que casi todos los clientes lo contratan en lugares cerrados y con aire acondicionado, por los chicos y por él.

La tarifa cambia según dónde trabaje. En un shopping se cobra por jornada; en una casa particular, por visita, y el precio sube cerca de la medianoche del 24.

Lo que más lo marca no viene de los chicos. Cuando un adulto se le queda mirando fijo y le dice "Sos Papá Noel de verdad", piensa para sus adentros: "Misión cumplida".

¿Cuánto pagan las familias por ver a Papá Noel?

Del otro lado del mostrador, el encuentro con Papá Noel también tiene precio. En los shoppings Unicenter, Tortugas Open Mall y Plaza Oeste, la foto cuesta $10.000.

Para quien busca algo más, Alparamis, en Olivos, ofrece un "Viaje Mágico al Polo Norte" a $52.000 por familia, de hasta seis personas, y un desayuno con Papá Noel a $79.000 por persona. Para una familia de cuatro, el desayuno suma $316.000: casi un cuarto del sueldo mensual de un vendedor de comercio.

¿Cómo y cuándo postularse?

Las búsquedas de comercio y logística se publican en los portales de empleo y en las páginas de las consultoras. Para hacer de Papá Noel, el camino es otro: una agencia de animación o de eventos, o el contacto directo con shoppings y empresas, como hace Papá Noel Buenos Aires.

En esta época, las empresas valoran más la disponibilidad que la experiencia: poder trabajar fines de semana, feriados y horarios extendidos, sobre todo en las semanas previas a Navidad, suele pesar más que un currículum largo.

El reloj, además, corre. Las empresas cierran sus equipos antes del Black Friday, el 27 de noviembre, y para diciembre muchos puestos ya están cubiertos. Quien quiera un trabajo de temporada tiene que tener el CV actualizado y cargado en los próximos días.