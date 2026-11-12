Mientras la yerba llega más barata a la góndola, los productores de Misiones trabajan a pérdida. Qué marcas convienen y dónde se consigue

Pese a récord de exportaciones, el modelo es insostenible para el productor de yerba.

El mate es más barato para el consumidor por la desregulación de precios.

El mate es de los pocos insumos que no se negocian en la mesa de los argentinos y este año, además, salió más barato. En un mayorista, el kilo de yerba va de $2.199,90 a $4.999,90 según la marca, y las más vendidas cuestan menos que a principios de año.

Del otro lado de la cadena, la cuenta es otra. En Misiones, los productores cobran por la hoja verde menos de lo que les cuesta producirla, y con cada consecha trabajan a pérdida.

La baja tiene una explicación. Desde la desregulación de fines de 2023 ya no hay un precio mínimo para la hoja verde, y la competencia entre marcas empujó los precios hacia abajo.

Mientras tanto, también aparecen ofertas fuera de los mayoristas, como el "Yerbatazo" de una cooperativa de Villa Crespo.

¿Cuánto cuesta el kilo de yerba en noviembre de 2026?

Marolio (1 kg): $2.199,90

Chamigo (500 g): $2.499,80 el kilo

La Cumbrecita (1 kg): $2.749,90

Andresito (500 g): $2.899,80 el kilo

Cachamate (500 g): $3.039,80 el kilo

Rosamonte (500 g): $3.099,80 el kilo

Taragüí, Unión o Mañanita (1 kg): $3.399,90

La Merced Campo Sur (1 kg): $4.999,90

¿La yerba está más barata que a principios de año?

En marzo, en las góndolas de los supermercados, el kilo de Taragüí costaba $5.019 y el de Rosamonte, $3.765.

En el mayorista, hoy cuestan $3.399,90 y $3.099,80: entre 18% y 32% menos. En los supermercados, el kilo se consigue hoy entre $4.300 y $5.500, según los productores.

¿Dónde se consigue yerba más barata?

Las cooperativas también salen a competir. En ECAS Villa Crespo, una cooperativa de alimentos, hay "Yerbatazo": 3 kilos de yerba por $11.500, unos $3.833 el kilo marca Grapia Milenaria.

Si se paga con Cuenta DNI, del Banco Provincia, hay un 40% de reintegro. Con ese descuento, los 3 kilos quedan en $6.900, unos $2.300 por kilo, casi lo mismo que la yerba más barata del mayorista.

Hasta fines de 2023, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijaba precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. El DNU 70/2023 le quitó esa facultad, y desde entonces los precios se negocian libremente entre productores y molinos.

Hoy los productores cobran entre $230 y $280 por kilo de hoja verde, cuando producirlo cuesta $473,70, según la grilla de costos del INYM de julio. Pierden unos $194 por kilo. Del precio que paga el consumidor en la góndola, el productor se queda con el 16,1%, según el centro de estudios CEPA: el nivel más bajo para un primer semestre desde 2019.

A eso se suma la forma de pago. Los productores cobran la mitad al entregar la hoja y el resto en cuotas de 30 a 120 días, con cada vez más cheques rechazados. Por eso, este año entró un 5,5% menos de hoja verde a los secaderos.

La crisis también llega a los tareferos, los trabajadores que cosechan la hoja a mano. En marzo, el gremio rural UATRE denunció ante el gobierno de Misiones que se les estaba pagando hasta un 50% menos del valor fijado para la cosecha, y que muchos aceptan esas condiciones por necesidad, en una zafra con poca actividad.

El reclamo crece. En septiembre hubo un tractorazo durante una visita de Javier Milei a Puerto Iguazú, y en la Legislatura de Misiones se presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector, que permitiría a la provincia fijar un precio mínimo. La carta al Papa, firmada por cinco organizaciones de productores, según publicó Infobae, es el último capítulo.

¿Se toma más mate?

Sí, aunque después de un mal comienzo. En febrero, los despachos al mercado interno habían caído 9% frente a un año antes, el peor febrero en cinco años, según el INYM.

Desde entonces, el consumo se recuperó: entre enero y septiembre, los molinos despacharon 210,1 millones de kilos, 1,5% más que en 2025. El detalle de aquella caída, en la baja del consumo de yerba a su peor nivel en cinco años.

En 2025 se despacharon 266,8 millones de kilos de yerba al mercado interno, unos 5,7 kilos por persona. Con ese consumo, tomar mate cuesta entre $1.050 y $2.400 por mes, según la marca.

¿Por qué crecen las exportaciones de yerba?

Mientras el productor pierde plata, la yerba vende cada vez más afuera. En 2025, la Argentina exportó casi 58 millones de kilos, un 32,2% más que en 2024 y un récord histórico. En el primer semestre de este año, Siria explicó u$s25 millones de los u$s29 millones exportados.

El INYM, que ya no puede intervenir en el precio de la hoja verde, ahora financia los viajes y el alojamiento de los molinos que salgan a buscar compradores en el exterior. El detalle, en el plan del INYM para impulsar las exportaciones de yerba.

Algunos productores buscan otra salida. Según un estudio del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, en abril la hoja verde orgánica se pagaba cerca de $600 por kilo, más del doble que la convencional. En la provincia hay más de 4.600 hectáreas certificadas como orgánicas, pero son una porción chica de los yerbales.

Así, la yerba vive una paradoja: se vende más en el país, bate récords afuera y llega más barata a la góndola, pero el eslabón que la cosecha es el único que pierde plata. Para el consumidor, la baja es una buena noticia. Para los productores misioneros, que esta semana le pidieron ayuda al Papa, es la señal de que el negocio dejó de cerrar justo donde empieza. Y si cada vez entra menos hoja verde a los secaderos, la pregunta es cuánto puede durar el mate barato.