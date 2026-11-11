El mes de diciembre tendrá un día no laborable con fines turísticos que podría extender el descanso hasta cuatro días, según el calendario nacional.

A poco más de un mes de terminar el año, muchos argentinos ya empiezan a consultar el calendario para conocer las próximas oportunidades de descanso. Desde el jueves 12 de noviembre de 2026, quedan tres feriados nacionales en Argentina, distribuidos entre noviembre y diciembre.

El calendario oficial del Gobiernotambién contempla un día no laborable con fines turísticos en diciembre, que puede generar un fin de semana extralargo para quienes tengan esa jornada libre.

Las fechas que restan son el Día de la Soberanía Nacional, la Inmaculada Concepción de María y Navidad, tras los feriados por la visita del papa León XIV.

Cuáles son los feriados que quedan en noviembre de 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

La conmemoración se realiza originalmente el 20 de noviembre, pero en 2026 se trasladó al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo.

De esta manera, el descanso quedará organizado de la siguiente manera:

Sábado 21 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas enfrentaron a una escuadra anglo-francesa en defensa de la soberanía nacional.

Qué feriados habrá en diciembre de 2026

Diciembre tendrá dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos.

Estas son las fechas que deben tener en cuenta quienes quieran organizar sus actividades:

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible. Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

La combinación del lunes 7 y el martes 8 podría generar un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Sin embargo, en el sector privado, el día no laborable queda sujeto a la decisión del empleador.

Por otra parte, Navidad caerá viernes y permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días, desde el 25 hasta el 27 de diciembre.

Cuándo será el último fin de semana largo de 2026

El último fin de semana largo del año dependerá de cómo se aplique el día no laborable turístico del lunes 7 de diciembre.

Para quienes tengan libre esa jornada, el descanso podrá extenderse durante cuatro días, entre el sábado 5 y el martes 8.

Luego, el viernes 25 de diciembre habrá otro fin de semana de tres días por Navidad.

Qué diferencia hay entre un feriado nacional y un día no laborable

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, los feriados nacionales y los días no laborables tienen diferencias importantes en materia laboral.

En los feriados nacionales, rigen las normas del descanso dominical. Si un trabajador presta servicios durante esa jornada, corresponde el pago de la remuneración habitual más una cantidad igual.

En los días no laborables, en cambio, la decisión de otorgar descanso queda a criterio del empleador en el sector privado. Si el trabajador presta servicios, cobra su salario habitual, sin el adicional correspondiente a un feriado.

Por eso, aunque el lunes 7 y el martes 8 de diciembre conforman una oportunidad para organizar una escapada, no todos los trabajadores tendrán necesariamente cuatro días libres.