Paso a paso para participar en el sorteo de un 0KM por semana de Coca-Cola por Navidad

La marca argentina de la gaseosa más popular del mundo lanzó su campaña por Fin de año: sorteará un auto por semana en noviembre y diciembre

Con la llegada de noviembre arrancó formalmente la cuenta regresiva hacia el cierre del año en la Argentina y las principales marcas comerciales comenzaron a desplegar sus acciones de mayor impacto para las Fiestas. En ese contexto, Coca-Cola dio el puntapié inicial con el lanzamiento de su tradicional campaña navideña titulada "El Regalo Más Esperado", una mega promoción nacional que regalará un automóvil 0KM por semana hasta fin de año, sumado a miles de beneficios instantáneos y cupones de descuento diarios.

La iniciativa estará vigente hasta las 23:59 del 27 de diciembre de 2026 y abarca a casi todo el territorio argentino, con la sola excepción de las provincias de Neuquén, Río Negro, Jujuy y Tierra del Fuego.

Sorteo de un auto con Coca-Cola: cómo participar y cargar los códigos de las tapas plateadas

Para sumar chances en los sorteos y acceder a las recompensas, los consumidores deben adquirir los envases participantes que vienen identificados con tapa plateada. Estas tapas incluyen un código QR en el frente y un código alfanumérico único de 10 caracteres en la parte interna.

El mecanismo para registrarse y cargar las chances consta de los siguientes pasos:

Escanear el código QR: Redirige de forma directa a la plataforma web oficial del concurso.

Registro de usuario: Completar por única vez el formulario con datos personales (nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, provincia y DNI) y validar la casilla de e-mail.

Carga de códigos: Ingresar la combinación de 10 dígitos impresa bajo la tapa. Cada participante puede registrar hasta 10 códigos por día y un tope máximo de 400 durante toda la acción promocional.

Sorteos semanales de Coca-Cola por fin de año: modelo del 0KM, fechas y requisitos para ganar

El premio mayor de la campaña consiste en 8 vehículos 0KM en total, a razón de un auto sorteado de manera semanal ante escribano público. El modelo elegido para esta edición es el Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5 Puertas (modelo 2026), y la adjudicación incluye la totalidad de los gastos de patentamiento y registro a nombre del ganador.

Cada sorteo computa de forma independiente los códigos ingresados de lunes a domingo de la semana previa, reiniciando el contador tras cada fecha de extracción:

1° Sorteo (11/11): Códigos cargados del 2/11 al 8/11.

2° Sorteo (17/11): Códigos cargados del 9/11 al 15/11.

3° Sorteo (24/11): Códigos cargados del 16/11 al 22/11.

4° Sorteo (1/12): Códigos cargados del 23/11 al 29/11.

5° Sorteo (9/12): Códigos cargados del 30/11 al 6/12.

6° Sorteo (15/12): Códigos cargados del 7/12 al 13/12.

7° Sorteo (22/12): Códigos cargados del 14/12 al 20/12.

8° Sorteo (29/12): Códigos cargados del 21/12 al 27/12.

Los potenciales ganadores serán notificados por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al sorteo y contarán con un plazo de 72 horas para responder adjuntando la foto de su DNI. Para la asignación definitiva del vehículo, la persona sorteada deberá responder correctamente una trivia de tres preguntas de cultura general y cumplir con las condiciones legales para inscribir el rodado a su nombre. Se permite la adjudicación de un solo vehículo por participante.

Coca-Cola con premios instantáneos en Mercado Libre, Cinemark y McDonald's

Al margen del sorteo por los autos, la sola carga de cada código válido brinda la posibilidad de obtener beneficios de canje directo e inmediato: