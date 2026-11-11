Cuánto te deberían cobrar por instalar un aire acondicionado y así anticiparse al verano

Para la Cámara Argentina de Instaladores Matriculados, el trabajo solo contempla la mano de obra, entre septiembre y diciembre de 2026

Con la llegada de los días de calor, muchas familias empiezan a preparar sus casas para la temporada de verano y evalúan instalar un aire acondicionado o poner a punto los equipos que ya tienen. Sin embargo, antes de contratar el servicio, hay un dato importante que conviene tener en cuenta: cuánto cuesta comprarlo y, la mano de obra.

Según los valores recomendados por la Cámara Argentina de Instaladores Matriculados (CAIM) para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026, instalar un aire acondicionado puede costar entre $200.000 y $290.000, dependiendo de la capacidad del equipo. Vale aclarar que estos son valores recomendados por la entidad, que sirven como referencia, y no incluyen materiales.

Por su parte, desinstalar un aparato de hasta 6.000 frigorías tiene un valor recomendado de entre $160.000 y $180.000.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado en Argentina en 2026

Los precios de instalación varían de acuerdo con la capacidad de refrigeración del aparato, expresada en kilocalorías por hora (kcal/h).

Estos son los valores mínimos y máximos recomendados por la CAIM:

Instalación equipo 2250 KC/H

Mínimo recomendado: $200.000

Máximo recomendado: $220.000

Instalación equipo 3000 a 4500 KC/H

Mínimo recomendado: $250.000

Máximo recomendado: $270.000

Instalación equipo 6000 KC/H

Mínimo recomendado: $270.000

Máximo recomendado: $290.000

De esta manera, instalar un equipo de 2250 kcal/h tiene un costo recomendado de hasta $220.000, mientras que para uno de 6000 kcal/h el presupuesto puede llegar a $290.000.

La diferencia responde a las distintas capacidades de los aparatos y a los trabajos necesarios para su instalación.

Cuánto cuesta desinstalar un aire acondicionado

La desinstalación también tiene un costo que debe contemplarse al momento de renovar un equipo, cambiarlo de ambiente o retirarlo de una propiedad.

Según el listado de la Cámara Argentina de Instaladores Matriculados, retirar un aire acondicionado de hasta 6000 kcal/h tiene los siguientes valores recomendados:

Precio mínimo: $160.000.

Precio máximo: $180.000.

Por lo tanto, quienes necesiten desinstalar un equipo antes de colocar uno nuevo deberán contemplar este gasto adicional en su presupuesto.

Cuánto hay que gastar para desinstalar e instalar un aire acondicionado

Si una persona necesita desinstalar un equipo y colocar el mismo en otra locación, a raíz de una mudanza por mudanza, deberá considerar ambos trabajos.

Por ejemplo, tomando los valores mínimos y máximos recomendados por la CAIM, el costo combinado puede quedar de la siguiente manera:

Desinstalar e instalar un equipo de 2250 kcal/h: entre $360.000 y $400.000.

Desinstalar e instalar un equipo de 3000 a 4500 kcal/h: entre $410.000 y $450.000.

Desinstalar e instalar un equipo de 6000 kcal/h: entre $430.000 y $470.000.

Estos importes surgen de sumar los valores recomendados para cada trabajo y permiten tener una referencia del presupuesto necesario para una instalación.

Qué tener en cuenta antes de contratar un instalador

Antes de contratar el servicio, es importante solicitar un presupuesto detallado y consultar qué tareas están incluidas en el precio.

También conviene consultar si existen costos adicionales por materiales, cañerías, soportes, trabajos eléctricos o condiciones particulares del lugar donde se instalará el equipo.

Los valores difundidos por la CAIM funcionan como una referencia para orientar a los usuarios al momento de comparar presupuestos y contratar el servicio.