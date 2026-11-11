En Suiza desarrollaron un método innovador para recuperar el metal precioso de celulares y computadoras con proteínas provenientes del suero de leche.

Aunque suelen terminar olvidados en un cajón o directamente en la basura, los dispositivos electrónicos pueden esconder un material mucho más valioso de lo que parece. Celulares, computadoras y tablets contienen pequeñas cantidades de oro en sus circuitos internos. Es por eso un grupo de investigadores desarrolló un método innovador para recuperar este metal precioso a partir de residuos tecnológicos.

El descubrimiento fue realizado por científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich), en Suiza, quienes encontraron una alternativa para extraer oro utilizando un ingrediente inesperado: proteínas provenientes del suero de leche.

La investigación abre nuevas posibilidades para el reciclaje de residuos electrónicos, un problema ambiental que crece a medida que los dispositivos tecnológicos quedan obsoletos y son reemplazados por modelos más nuevos.

A diferencia de otros minerales a granel como el carbón, el hierro o las rocas de aplicación, el transporte del oro extraído en el territorio nacional constituye una operación de alta precisión logística, fiscal y de seguridad.

Dónde se encuentra el oro en los aparatos electrónicos

El oro no solamente se utiliza en joyería o en la fabricación de lingotes. También es un componente importante de la industria electrónica debido a sus propiedades: tiene una elevada conductividad eléctrica, resiste la corrosión y permite establecer conexiones confiables en componentes de tamaño reducido.

Por ese motivo, pequeñas cantidades de este metal pueden encontrarse en las placas electrónicas, los procesadores y los conectores de distintos dispositivos.

Entre los aparatos que pueden contener oro en sus componentes internos se encuentran:

Celulares y smartphones.

Computadoras de escritorio y notebooks.

Tablets.

Televisores y monitores.

Cámaras digitales.

Impresoras y reproductores electrónicos.

Aunque la cantidad de oro presente en cada aparato suele ser reducida, la acumulación y el procesamiento de grandes volúmenes de componentes pueden permitir recuperar cantidades aprovechables del metal.

Cómo es el método para recuperar oro de los residuos electrónicos

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento de los científicos suizos es el material que utilizaron para desarrollar el procedimiento: el suero de leche, un subproducto de la industria alimentaria.

Los investigadores aprovecharon las proteínas presentes en este líquido para fabricar una especie de esponja microscópica capaz de capturar selectivamente partículas de oro.

El procedimiento comienza con la transformación de las proteínas del suero en nanofibras. Estas estructuras se ensamblan para formar un material poroso que funciona como una esponja.

Posteriormente, se introduce este material en una solución que contiene metales disueltos, obtenidos de placas electrónicas. Las proteínas tienen la capacidad de captar los iones de oro y separarlos de otros metales presentes en la mezcla.

Finalmente, mediante un proceso de calentamiento, los investigadores convierten el material capturado en partículas sólidas de oro, que luego pueden fundirse para obtener el metal.

Cuánto oro lograron recuperar los investigadores

Los resultados del experimento fueron sorprendentes. A partir de 20 placas base de computadoras antiguas, el equipo consiguió obtener una pepita de oro de aproximadamente 450 miligramos.

El material alcanzó una pureza de 22 quilates, equivalente a cerca del 91% de oro, y un valor estimado de 33 dólares al momento de la publicación de la investigación.

Según los cálculos de los científicos, el procedimiento podría generar hasta 50 dólares en oro por cada dólar invertido en los materiales y la energía necesarios para llevarlo adelante.

El resultado demuestra el potencial de esta técnica para recuperar metales preciosos de dispositivos que, de otra manera, podrían terminar como residuos.

Por qué es importante reciclar los aparatos electrónicos

El crecimiento de los residuos electrónicos representa uno de los principales desafíos ambientales vinculados con el avance tecnológico.

De acuerdo con el informe Global E-waste Monitor 2024, elaborado por organismos internacionales, durante 2022 se generaron alrededor de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. Sin embargo, apenas el 22,3% fue recolectado y reciclado de manera documentada.

Estos desechos no solamente contienen materiales contaminantes: también representan una fuente de recursos que pueden recuperarse y volver a utilizarse.

El desarrollo de métodos como el de ETH Zúrich permite pensar en alternativas para aprovechar los metales presentes en los dispositivos descartados, reducir la necesidad de extraer nuevos recursos y disminuir el impacto ambiental de la industria tecnológica.

Así, ese celular viejo que quedó olvidado en un cajón o la computadora que ya no funciona pueden tener un valor que va mucho más allá de su utilidad original.