Cómo se transportan los lingotes de oro que se producen en la Cordillera argentina

El transporte del metal extraído en el país constituye una operación de alta precisión logística, fiscal y de seguridad. Cómo es el paso a paso

El Estado ejerce un estricto control fiscal, ambiental y de seguridad sobre toda la cadena logística, desde el yacimiento hasta la exportación.

A diferencia de otros minerales a granel como el carbón, el hierro o las rocas de aplicación, el transporte del oro extraído en el territorio nacional constituye una operación de alta precisión logística, fiscal y de seguridad. Desde los yacimientos ubicados en la cordillera sanjuanina, la Puna o la meseta santacruceña hasta los centros internacionales de refinado, cada gramo recorre un camino estrictamente auditado por organismos oficiales y fuerzas de seguridad.

La modalidad de traslado depende fundamentalmente de la presentación final del mineral en el yacimiento, ya sea que se trate de aleaciones lingotadas en la propia mina o de concentrados metalíferos polimetálicos.

Cómo son los lingotes que salen desde las minas

En yacimientos metalíferos maduros de oro y plata -como Veladero en San Juan, Cerro Negro en Santa Cruz o Mina Pirquitas y Chinchillas en Jujuy-, el mineral atraviesa una fase final de fundición o lingotado dentro del propio campamento. El resultado no son lingotes de pureza final de banco, sino lingotes de Metal Doré, barras de aleación pesada que concentran principalmente oro y plata con un grado de pureza variable. Por su elevado valor específico por kilo, el despacho de estas barras desde la montaña hacia el exterior se realiza bajo un estricto protocolo aéreo y terrestre de seguridad bancaria.

El proceso comienza directamente en las instalaciones del yacimiento, donde agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fiscalizadores de las secretarías de minería provinciales verifican el peso, el volumen y la toma de muestras de los lingotes, aplicando precintos inviolables y labrando actas digitales de trazabilidad. Dependiendo de la accesibilidad geográfica de la mina, el transporte posterior hacia los aeropuertos internacionales autorizados se realiza mediante convoyes de camiones blindados de alta seguridad -con escoltas armadas y monitoreo satelital continuo- o a través de vuelos chárter contratados que despegan desde las propias pistas de los campamentos mineros. La ruta se maneja bajo secreto estricto.

Los convoys terrestres operan bajo protocolos nacionales y provinciales que exigen vehículos de apoyo capacitados para el transporte de cargas críticas, dirigiendo el cargamento de forma prioritaria hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o hacia pasos fronterizos con aduana integrada. Debido a que la Argentina no cuenta actualmente con refinerías homologadas por la London Bullion Market Association (LBMA) para la certificación de pureza fina, el Metal Doré se exporta por vía aérea hacia refinerías en Suiza, Canadá o Estados Unidos, donde se procesa y comercializa en el mercado spot internacional.

El transporte de concentrados a granel: la alternativa por camión y barco

En aquellos proyectos mineros donde el producto final no es la barra fundida sino el concentrado de cobre, oro y plata -un polvo fino enriquecido fruto del proceso de flotación-, la logística adopta la escala de las cargas pesadas. El concentrado húmedo se descarga en camiones batea de gran porte dotados de coberturas herméticas para evitar la dispersión de polvo en las rutas durante el trayecto.

Toda la carga pasa obligatoriamente por balanzas fiscales homologadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la ARCA en los accesos al yacimiento. Allí se realizan los muestreos químicos (assay) que determinan el contenido exacto de metal por tonelada a los fines de la liquidación de regalías y derechos de exportación. Posteriormente, los camiones trasladan el concentrado hacia terminales ferroviarias o directamente hacia los puertos de aguas profundas, como el puerto de Rosario o la terminal minera de Puerto Deseado, desde donde se embarca en buques graneleros con destino a fundiciones en Asia o Europa.

El rol del Estado y la cadena de control oficial

El transporte del mineral producido está regulado por una red de normativas provinciales y nacionales que garantizan el control tributario, ambiental y de seguridad integral. La ARCA y el Control Aduanero supervisan el manifiesto de exportación, la declaración jurada de valor de la carga y el pesaje final en zona primaria aduanera antes del embarque definitivo.

Dado que la Constitución Nacional establece que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales, las autoridades mineras de cada jurisdicción emiten las Guías de Tránsito Mineral, un documento obligatorio sin el cual ningún vehículo puede trasladar roca, concentrado o lingotes por rutas provinciales o nacionales.

A su vez, las Fuerzas de Seguridad -con la Gendarmería Nacional y las Policías Provinciales al frente- custodian los pasos fronterizos y autorizan la circulación de los convoyes de carga crítica y de insumos peligrosos, asegurando el cumplimiento estricto de los planes de contingencia en ruta.