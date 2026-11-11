El Gobierno pagó por la carpa VIP el equivalente a un edificio de 9 pisos y 30 deptos

El contrato para organizar el evento rondó el equivalente a u$s6 millones. En qué otras cosas podría haber invertido el Estado ese dinero

La polémica por la carpa VIP instalada durante la misa que el papa León XIV celebró el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, abrió interrogantes sobre el costo de la organización del evento y el destino de los fondos públicos.

El servicio integral de producción fue adjudicado de manera directa a DF Entertainment SA, la compañía de Diego Finkelstein, por $8.690 millones, equivalentes a unos u$s6 millones. El contrato, tramitado por la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli, contempló la logística, la seguridad y la atención de los sectores reservados, entre otras prestaciones.

La magnitud del gasto permite dimensionar qué otras inversiones podría haber realizado el Estado con ese dinero. Desde la construcción de viviendas hasta la compra de patrulleros o la refacción de escuelas, el presupuesto comprometido representa recursos suficientes para financiar distintas obras y servicios públicos.

La controversia también tuvo derivaciones judiciales. La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones directas y la participación de las empresas que prestaron servicios durante la misa.

La presentación apunta, entre otros aspectos, al contrato de DF Entertainment y a los servicios de seguridad de Tech Security y de limpieza de Purgato. Según trascendió, Pagano pidió que se determine quién elaboró las listas de invitados, quién financió el catering y cuál fue el origen de los fondos utilizados para sostener los espacios VIP. También solicitó investigar si las tareas de limpieza contratadas a Purgato ya estaban contempladas dentro de las obligaciones de la productora.

El presupuesto que destinó el Gobierno para la organización de la misa del papa León XIV

El Gobierno pagó por la carpa VIP el equivalente a un edificio

Una de las comparaciones posibles para dimensionar los u$s6 millones destinados a la producción del evento es trasladar ese presupuesto al mercado inmobiliario porteño.

Con esa inversión y tomando como referencia un costo de construcción de alrededor de u$s1.600 por metro cuadrado total, sería posible desarrollar un edificio residencial de categoría media, con aproximadamente 2.000 metros cuadrados construibles.

Al descontar las superficies destinadas a espacios comunes y circulación, quedarían cerca de 1.500 metros cuadrados vendibles. Ese volumen permitiría levantar una estructura de entre ocho y nueve pisos, con unas 28 a 32 unidades funcionales de uno y dos ambientes.

Las viviendas podrían contar con terminaciones de calidad aceptable, como carpinterías con doble vidriado hermético (DVH) y griferías de primera línea, aunque sin incorporar amenities de alto mantenimiento propios de los desarrollos premium.

El presupuesto se distribuiría de la siguiente manera:

Construcción: alrededor del 53,3% de la inversión, unos u$s3,2 millones, destinados a la ejecución de la obra.

Terreno y plusvalía urbana: cerca del 30%, equivalente a u$s1,8 millones. El cálculo contempla zonas de densidad media de la Ciudad de Buenos Aires, como Villa Crespo, Colegiales o Caballito.

Honorarios y gastos asociados: el 16,7% restante, unos u$s1 millón, para cubrir honorarios profesionales de arquitectura, derechos de edificación, comercialización y márgenes para contingencias.

Bajo este esquema, el costo final de desarrollo se ubicaría en torno a los u$s4.000 por metro cuadrado propio. Se trata de un cálculo que exige una administración ajustada de los recursos y que deja poco margen para incorporar prestaciones de mayor categoría.

Qué otras cosas podría haber hecho el Gobierno con los u$s6 millones de la carpa VIP

El presupuesto de $8.690 millones también permite establecer equivalencias con distintas inversiones en áreas sensibles de la administración pública. Según las estimaciones suministradas, estos son algunos de los destinos alternativos que podrían haberse financiado:

Seguridad: entre 100 y 120 patrulleros nuevos

Los recursos equivalentes al contrato permitirían adquirir entre 100 y 120 patrulleros nuevos, equipados para prestar servicio en la Policía de la Ciudad.

Educación: refaccionar hasta 20 escuelas

En materia educativa, el dinero alcanzaría para financiar la refacción integral de entre 12 y 20 escuelas públicas.

Otra alternativa sería destinarlo a la construcción de entre dos y tres establecimientos educativos nuevos de tamaño mediano.

Salud: hasta 1.700 metros cuadrados de nuevas instalaciones

En el área sanitaria, el presupuesto permitiría construir entre 1.200 y 1.700 metros cuadrados de nuevas instalaciones de terapia intensiva, incluyendo el equipamiento hospitalario necesario.

También podría financiar entre 60 y 100 camas de terapia intensiva equipadas, con las instalaciones y los dispositivos asociados para su funcionamiento.

Pensiones por discapacidad: casi 23.000 pagos mensuales

Otra comparación posible es con las prestaciones sociales. En noviembre de 2026, una pensión no contributiva por invalidez asciende a $380.911 mensuales, incluido el bono.

Con los $8.690 millones del contrato se podrían cubrir:

22.814 pensiones: el equivalente a esa cantidad de pagos mensuales.

1.901 beneficiarios: permitiría financiar durante un año completo la prestación de ese número de personas, tomando como referencia el valor vigente.

Espacios verdes: renovar hasta 12 plazas

Por último, los fondos también podrían haberse destinado a infraestructura urbana y espacios públicos.

Con ese presupuesto sería posible financiar la renovación integral de entre ocho y 12 plazas barriales o recuperar y parquizar hasta 100.000 metros cuadrados de espacios verdes urbanos, una superficie equivalente a unas 14 canchas de fútbol.

La versión del Gobierno nacional y la Iglesia sobre la "Carpa VIP"

Desde el Gobierno nacional buscaron despegarse del escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa y le achacó la responsabilidad a la Ciudad. Así lo explicó el vocero Adrián Ravier: "Las personas que el gobierno nacional invitó fueron todo el Gabinete, que podía llevar cada ministro una persona más, secretarios de Estado, la vicepresidenta (que fue invitada), los gobernadores, los diputados y senadores, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Defesa. Esas son las personas invitadas en el marco de la organización, que fue muy exitosa, alegremente. Ha habido distintas carpas: para funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad, periodistas acreditados... Lo demás no corrió por parte del gobierno nacional".

En tanto, desde la Iglesia señalaron que la polémica "Carpa VIP" los tomó por sorpresa. Así lo graficó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien aseguró que la instalación de la carpa vip"no estaba prevista", y agregó: "Nos tomó de sorpresa".

"No nos enteramos porque llegamos justo para la celebración y la organización nuestra no tenía ninguna previsión en ese sentido. Nos tomó de sorpresa todo lo posterior, pero no es que estuvimos anoticiados enseguida. Creo que la sociedad ya se pronunció sobre eso", aseguró Colombo.

Por otra parte, destacó que la visita del Papa tuvo "su riqueza propia" como para cambiar la mirada "en cosas que tienen vuelo bajo": "El dolor nuestro es que no se pierda lo central del mensaje mirando cosas que le quita lucimiento a algo brillante", añadió.