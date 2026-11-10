La oposición denuncia y pide informes a Milei por la carpa VIP para ver al Papa

La oposición no quiere dejar pasar la polémica por la carpa VIP que se montó en el Monumento a los Españoles para la hitórica misa del papa León XIV. Un grupo de diputados presentó pedidos de informes y citación a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y hasta una denuncia penal para que se investigue la contratación directa de la empresa productora, al tiempo que meten una cuña entre el oficialismo y el Gobierno de la Ciudad de Jorge Macri.

El tema aún domina la conversación en las redes sociales. El escándalo pasa por el obvio contraste entre el mensaje de humildad y solidaridad que vino a transmitir el Papa y las imágenes de famosos e influencers en un sector catering y lugares preferenciales, que no se les dio a sacerdotes, monjas y otras personas que colaboraron con la visita. La oposición puso rápidamente la lupa sobre el tema.

"Si nos quejamos por el vacunatorio vip, nos quejamos también por el sillón vip para ver al Papa, porque en definitiva se hizo con recursos de los contribuyentes", apuntó en declaraciones a iProfesional la diputada Marcela Pagano (Coherencia), quien presentó una denuncia penal enfocada en los detalles de la contratación de la empresa DF Enterteinment S.A. y en las de seguridad y limpieza, junto a otra por las invitaciones a famosos.

Al mismo tiempo, su colega Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un proyecto para citar al Congreso a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno con el objetivo de que expliquen cómo fue la organización de la multitudinaria misa celebrada el lunes por el Sumo Pontífice y además un pedido de acceso a la información pública que también apunta a las contrataciones.

Mientras la polémica se instalaba en las redes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ensayó una explicación. Reconoció que "probablemente las medialunas y budines estuvieron de más" y señaló que "tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea". Sin embargo, la aclaración no aplacó la avanzada que intenta activar la oposición y hasta lo puso a él en la mira.

¿Qué plantea la denuncia penal presentada tras el escándalo por la "carpa VIP" para ver al Papa?

La denuncia de Pagano -que espera el sorteo del juzgado- apunta principalmente a la contratación por adjudicación directa de la empresa DF Entreteinment -por $8.690 millones, según la información oficial- y en la subcontratación por parte de ésta de la firma Tech Security para los servicios de seguridad privada y Purgato S.A. para limpieza.

Pagano remarca en la denuncia a la que accedió este medio que entre los socios de Tech Security "figuran dos hermanos del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", Martín Menem, con quien está totalmente enemistada hace años. En efecto, Menem figuraba como accionista de la empresa junto a sus hermanos hasta diciembre de 2023, cuando le vendio su parte a uno de ellos. Hoy los socios son Pablo Ariel Vázquez, Fernando Menem y Adrián Menem.

La denuncia también solicita "que se investigue la intervención de Purgato S.A., empresa de limpieza en la que participan dos de los socios de Tech Security S.R.L., y que se determine quién confeccionó la lista de invitados del sector VIP del acto, quién pagó su catering y con qué fondos". La diputada pidió verificar la contratación de Purgato pero pidió que se verifique y subrayó que "la limpieza también integraba las obligaciones de DF Entertainment".

Mientras que la denuncia de Pagano apunta a los funcionarios de la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli y a la unidad ejecutora creada por el Gobierno para la organización de la visita de León XIV, el proyecto que presentó Paulón en la Cámara baja va dirigido a Karina Milei y a Quirno, por considerarlos máximos responsables de todo lo relativo a la gira del Sumo Pontífice por Argentina.

Un pedido de informes con la mira en Karina Milei

El diputado de Provincias Unidas solicitó que Karina Milei y Quirno brinden información sobre los "sectores diferenciados del predio (VIP, preferencial, autoridades, prensa backstage)", la cantidad de personas acreditadas para cada uno y el detalle sobre cómo se decidieron las invitaciones, "bajo qué criterios se asignaron los lugares y qué funcionarios aprobaron esas decisiones", entre otros puntos.

"Cómo sabemos que muchas veces es difícil que en Diptuados aprueben nuestros pedidos de informe, presentamos también un pedido de acceso a la información pública porque tenemos derecho a saber la trama completa de este escándalo", señaló Paulón. En ambas presentaciones también pidió detalles sobre la contratación de DF Enterteinment y en particular "sobre el catering VIP".

Los opositores ponen la mira en el rol de Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, en la organización del evento y en las contrataciones. Sospechan que fueron direccionadas a empresas afines. Por eso los pedidos de informes de Paulón apuntan a la secretaria general de Presidencia. Pero además de las contrataciones también reclama detalles sobre las invitaciones cursadas para el sector VIP y allí ponen un ojo en el Gobierno de la Ciudad.

La oposición también cruzó al Gobierno de la Ciudad y mete una cuña entre LLA y el PRO

El proyecto de Paulón se centra mayormente en los invitados, entre los cuales hubo famosos, empresarios y dirigentes políticos. En tanto, Pagano presentó una denuncia adicional sobre ese aspecto por presunto "abuso de autoridad", con el argumento de que hubo "discrecionalidad en las invitaciones a famosos".

Con el correr de las horas surgieron versiones desde la Casa Rosada de que las invitaciones a las figuras de la farándula e influencers que se fotografiaron y filmaron en la "carpa VIP" corrieron por cuenta de la Ciudad y que el Gobierno nacional solo invitó a representantes institucionales.

Fuentes al tanto de la organización deslizaron a iProfesional que el Gobierno porteño pasó la lista con los 250 cupos para invitados (entre ellos el expresidente Mauricio Macri, que no fue) a la Casa Rosada, que a su vez se ocupó unificar listados y enviar los QR a través de la productora DF Enterteinment, mientras que "las distintas carpas y el catering estaban previstos por el Gobierno nacional en la contratación de la productora".

Allí se sugiere un posbile cortocircuito entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño, en medio de las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO con miras a las elecciones de 2027, que tienen su punto neurálgico en el armado electoral para la Ciudad. La oposición tampoco dejó pasar este detalle.

Luego de que Jorge Macri tratara de bajarle el volumen a la polémica, Pagano le salió al cruce en la red social X y aseguró que el jefe de Gobierno porteño fue presionado por Mara Gorini y Karina Milei. "Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra", disparó la diptuada.

Pagano también señaló que "no había protocolo para invitar ‘famosos de la farándula’, el protocolo era para funcionarios". En la misma línea, Paulón acusó a Jorge Macri de "mentir" en su aclaración sobre el asunto.

"Intentando evadir sus responsabilidades el jefe de Gobierno porteño dijo que la famosa ‘carpa vip’ era para el coro y los trabajadores, y que los budines estaban de más. Es mentira. La carpa VIP era otra carpa, con otro menú (brduquetas y canapés, no budines o medialunas)", disparó Paulón.