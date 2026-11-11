Los envíos por courier crecieron casi 60% y ya superaron el volumen de 2025. Ezeiza procesa 2.500 toneladas mensuales y suma infraestructura

El boom de las compras en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon empieza a transformar la logística del comercio exterior argentino. Con un crecimiento récord de los pedidos que llegan al país mediante el sistema courier, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estrenará una terminal exclusiva para recibir y procesar estos paquetes, en un intento por acompañar el fuerte aumento de la demanda.

Entre enero y septiembre de 2026, las compras realizadas en el exterior a través de esta modalidad alcanzaron los u$s 960 millones, lo que representa un incremento del 59,5% interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El volumen acumulado ya superó ampliamente el registrado durante todo 2025, cuando las importaciones mediante courier habían alcanzado los u$s 660 millones. De mantenerse el ritmo actual, el año podría cerrar con operaciones superiores a los u$s 1.250 millones, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Analytica.

El fenómeno combina una mayor apertura de las importaciones, cambios regulatorios y un hábito de consumo que gana terreno entre los argentinos: comprar directamente en tiendas internacionales para acceder a precios más bajos y una mayor variedad de productos.

Ezeiza inaugura una terminal exclusiva para los paquetes de Shein y Temu

El crecimiento de los pedidos provenientes del exterior también exige una mayor capacidad logística. En ese contexto, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene prevista esta semana la inauguración de la Terminal Única de Courier, un espacio de 15.000 metros cuadrados destinado a centralizar el procesamiento de los envíos internacionales.

La magnitud del movimiento da una idea del desafío. Actualmente, Ezeiza recibe alrededor de 2,5 millones de kilos mensuales de compras por courier, equivalentes a unas 2.500 toneladas. Se trata de un volumen que prácticamente triplica el registrado hace un año.

La nueva infraestructura busca agilizar la recepción, clasificación y distribución de los paquetes, en un escenario en el que las compras realizadas en plataformas como Shein, Temu y Amazon multiplican el flujo de mercadería que ingresa al país.

Además, la ampliación de la capacidad operativa podría traducirse en una mayor cantidad de vuelos y abrir la puerta al desembarco de nuevas compañías aéreas dedicadas al transporte de carga.

Por el momento, DHL, FedEx y United Parcel Service (UPS) son las principales firmas que cuentan con vuelos exclusivos de carga en el país.

El movimiento ya había impulsado inversiones en infraestructura. Durante 2025, Aeropuertos Argentina, la concesionaria de Ezeiza, amplió un sector del aeropuerto destinado a recibir y distribuir paquetes internacionales, a través de su unidad de negocios de carga.

Por qué crecieron las compras internacionales en Argentina

Detrás del salto de las importaciones por courier aparecen distintos factores. Uno de los principales fue la flexibilización de las condiciones para ingresar productos del exterior mediante este sistema.

En julio, el Gobierno modificó la normativa a través del Decreto 604/2026, con el objetivo de simplificar el tratamiento tributario de estas operaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Actualmente, las compras de hasta u$s 400 por operación, calculadas sobre su valor FOB, están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística. Los usuarios deben abonar el IVA y pueden realizar hasta cinco envíos por año, con un peso máximo de 50 kilos por paquete.

A estos cambios se suma la expansión del comercio electrónico internacional. Cada vez más consumidores incorporan las plataformas extranjeras a sus hábitos de compra, especialmente cuando encuentran diferencias de precios frente a los productos disponibles en el mercado local.

Los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reflejan esa tendencia. El 18% de los consumidores realizó una compra internacional por primera vez durante 2026, frente al 8% relevado en 2025.

Además, el 60% de los usuarios ya compró alguna vez en el exterior, cuando un año atrás esa proporción era del 40%. Entre quienes se sumaron recientemente a esta modalidad predominan las personas de entre 18 y 34 años.

Las compras por courier podrían superar los u$s 1.250 millones en 2026

El ritmo de crecimiento de las importaciones por esta vía se mantuvo elevado durante buena parte del año. Según Analytica, se acumularon siete meses consecutivos con operaciones superiores a los u$s 100 millones mensuales.

En septiembre, por ejemplo, las compras alcanzaron los u$s 105 millones, prácticamente el mismo nivel que en agosto, cuando se habían registrado u$s 104 millones.

Sin embargo, detrás de los números récord también aparecen algunas señales de desaceleración. La variación interanual de septiembre fue del 2,8%, la menor del año.

Para la consultora, este comportamiento podría estar relacionado con una menor disponibilidad de ingresos de los hogares, un factor que también condiciona el consumo en otros rubros.

La moderación resulta todavía más evidente cuando se descuenta la inflación de Estados Unidos. En ese cálculo, el monto de septiembre quedó 0,9% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025. Se trató de la primera caída interanual en términos reales desde que se flexibilizaron estas importaciones.

Mercado Libre busca competir con Shein y Temu

El avance de las plataformas asiáticas también modificó el escenario competitivo del comercio electrónico en América Latina. Mercado Libre, uno de los principales jugadores de la región, puso en marcha distintas estrategias para disputar ese mercado.

La compañía creó un hub logístico en Asia para reducir costos, eliminar intermediarios y abastecer su programa Compra Internacional, lanzado en diciembre de 2024. La iniciativa permite a los usuarios argentinos acceder a productos provenientes de Estados Unidos y China.

El objetivo es establecer un vínculo más directo entre las fábricas chinas y los consumidores latinoamericanos, en un contexto en el que Shein y Temu ganan participación mediante precios agresivos y una oferta amplia de productos.

La tensión entre los competidores llegó incluso al terreno judicial. Durante el verano, Mercado Libre denunció a Temu ante Defensa de la Competencia por presuntas prácticas desleales. La filial argentina de la plataforma china respondió con una contrademanda, aunque finalmente ambas compañías desistieron de las presentaciones y cerraron el conflicto mediante un acuerdo.

Pese a la mayor competencia, los últimos resultados financieros de Mercado Libre muestran que su facturación continúa creciendo en sus principales mercados, entre ellos Argentina, Brasil y México.

En su último balance, la compañía informó ingresos por u$s 10.750 millones, un 45% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, su ganancia operativa retrocedió de u$s 724 millones a u$s 676 millones, en parte por las mayores inversiones en logística, envíos gratuitos, automatización e inteligencia artificial.

La Argentina tuvo un peso relevante en esos resultados: generó u$s 1.818 millones de ingresos, equivalentes al 17% del total, y aportó u$s 613 millones de contribución directa. Además, los productos vendidos en el país aumentaron 19% y el volumen comercializado creció 40% a tipo de cambio constante.

Mercado Libre también apuesta a los envíos aéreos

En paralelo a su estrategia para competir con las plataformas internacionales, Mercado Libre amplió su propia red de distribución aérea dentro de la Argentina.

El servicio ya alcanza destinos como Tierra del Fuego, Bariloche, Neuquén y Trelew. Recientemente, la compañía incorporó a Mendoza, con el objetivo de acelerar las entregas fuera de los principales centros urbanos.

Para sostener la operación utiliza aviones cargueros exclusivos y espacios en las bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

La infraestructura le permite procesar entre 15.000 y 16.000 envíos diarios, con una promesa de entrega de hasta 48 horas.

Así, mientras Shein, Temu y Amazon impulsan un volumen cada vez mayor de compras desde el exterior, Mercado Libre refuerza su logística para sostener su posición en el mercado local. En el medio, Ezeiza se prepara para convertirse en una pieza todavía más importante de la cadena que conecta a los consumidores argentinos con los productos del mundo.