Un grupo de jóvenes del Instituto Verbo Encarnado viajó de Mendoza a Córdoba para recibir al Sumo Pontífice. Sorprendieron con sus saltos y cánticos

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó imágenes de emoción y fervor religioso, pero hubo un grupo que consiguió robarse buena parte de la atención en las redes sociales. Se trata de los seminaristas del Instituto Verbo Encarnado, de San Rafael, Mendoza, que recibieron al Sumo Pontífice con cánticos, aplausos y un festejo que rápidamente fue comparado con el de una barra brava de fútbol.

El episodio ocurrió este martes, durante la visita del Papa a la provincia. Mientras miles de fieles se concentraban en la plaza San Martín para participar de la homilía que el Santo Padre encabezó frente a la Catedral, los jóvenes religiosos se reunieron en una esquina del centro histórico para expresar su entusiasmo por la llegada del líder de la Iglesia católica.

Las imágenes fueron registradas por Cristian Daher, quien filmó la escena desde el balcón de su casa y posteriormente compartió el video en sus redes sociales. Los gritos, los saltos y el pogo de los seminaristas llamaron la atención de los usuarios y el contenido comenzó a circular masivamente en TikTok y X.

El video que muestra a sacerdotes "barra bravas" celebrando por León XIV

Con carteles en las manos y al ritmo de una canción improvisada, los jóvenes le dedicaron una particular bienvenida al Pontífice, con una melodía y una energía más cercanas a una tribuna de fútbol que a una ceremonia religiosa.

"Yo te quiero papa León XIV, hoy te viniste a la Argentina. Yo te quiero papa León, te esperamos con la visita del Instituto Verbo Encarnado", cantaron mientras saltaban y aplaudían.

El festejo se extendió durante varios minutos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. La escena también llegó a los medios nacionales, que destacaron la manera en que los seminaristas expresaron su alegría por el encuentro con León XIV.

En diálogo con Cadena 3, uno de los integrantes del grupo contó que recibir al Papa les generaba una emoción especial y recordó que una experiencia similar se había vivido 39 años atrás, durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina.

Del encuentro con el Papa a los exámenes en Mendoza

La visita a Córdoba también tuvo una particularidad para los jóvenes: el viaje religioso debía convivir con las obligaciones académicas.

Después del encuentro con León XIV, los seminaristas se dirigieron a una parroquia que los recibió durante su estadía. Este miércoles emprendieron el regreso a Mendoza para retomar sus actividades en el Instituto Verbo Encarnado.

"Tenemos que seguir con las clases, tienen examen los chicos, el jueves y el viernes. Estudiaron en el viaje", explicó uno de los responsables de la institución, en declaraciones reproducidas por Cadena 3.

El entusiasmo por la visita, sin embargo, no terminó con el regreso. Otro de los integrantes del grupo resumió el significado que tuvo la experiencia para ellos: "El Papa nos confirmó la fe. Nosotros trabajamos para el Papa. Uno siempre que puede lo va a ver, a cualquier Papa".

Así, entre cánticos futboleros, apuntes y exámenes pendientes, los seminaristas mendocinos protagonizaron una de las escenas más curiosas y compartidas de la visita de León XIV a Córdoba.