Pampita fue a la misa del papa León XIV en Luján y la echaron entre gritos: "Que se vaya"

Durante la multitudinaria celebración religiosa en Luján, la presencia de una figura mediática generó tensión y provocó una fuerte reacción popular

Pampita fue echada de Luján durante la histórica misa del papa León XIV. La modelo y conductora Carolina Ardohain llegó hasta el lugar para presenciar la celebración religiosa, pero terminó retirándose después de que un grupo de fieles la increpara. Por lo menos, eso es lo que contaron algunas mujeres que dijeron haber estado presente cuando eso sucedió.

El episodio ocurrió en medio de una jornada que convocó a miles de personas, y como cierre de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, lo que generó una movilización masiva de creyentes que buscaban estar cerca del líder de la Iglesia Católica durante su paso por el país.

Ardohain había compartido en sus redes fotos y videos contando que estaba en Luján, incluyendo fotos de la madrugada, con la intención de conseguir una ubicación privilegiada. Su objetivo era ver de cerca al Papa durante la ceremonia religiosa.

Sin embargo, su presencia no fue bien recibida. Varias personas que llevaban horas —e incluso días— esperando en el lugar manifestaron su rechazo cuando la vieron aparecer.

La situación salió a la luz durante una transmisión en vivo de LN+. Un grupo de mujeres que se encontraba en las inmediaciones de la Basílica contó en cámara cómo fue el momento.

"Algunas de nosotras vinimos ayer a las 8 de la mañana", comenzó relatando una de las presentes. Luego agregó un dato clave: "Otras están acá desde el lunes".

El relato dejó en claro el esfuerzo que habían realizado para conseguir un buen lugar. Muchas de ellas habían dormido en el sitio durante varias noches.

Pero lo más sorprendente llegó cuando una de las fieles mencionó a la conductora. "Estaba acá Pampita, pero la echaron", lanzó ante las cámaras. Inmediatamente después, intentó relativizar: "¡Son unas envidiosas!"

Los cánticos contra Pampita: qué le gritaron en Luján

Durante la entrevista con LN+, otra de las presentes brindó más detalles sobre el incómodo momento. Su testimonio reveló que la situación escaló rápidamente.

"La gente la echó. No la dejaron estar acá", aseguró la mujer. Según explicó, algunas personas comenzaron a manifestar su descontento apenas reconocieron a la modelo.

El rechazo derivó en un cántico colectivo. "Empezaron a cantar 'que se vaya, que se vaya'", relató la fiel. La frase se repitió varias veces en voz alta.

El episodio ocurrió temprano. "Esto pasó a eso de las 7 de la mañana", precisó la testigo. En ese momento, la Basílica ya estaba repleta de personas que aguardaban el inicio de la celebración.

Según el testimonio, Pampita habría llegado acompañada por otras personas, aunque la mujer no precisó cuántas integraban ese grupo ni quiénes eran. "Por lo que sé, ella apareció acá sola, con un grupo de gente", agregó.

La situación generó tensión en el lugar. Mientras algunos rechazaban a la conductora, otros intentaron mediar para que pudiera quedarse.

Por qué echaron a Pampita de la misa papal en Luján

El rechazo de los fieles no fue gratuito. Detrás de los gritos había una sensación compartida: que alguien con acceso privilegiado intentaba "colarse" en un espacio por el que ellos habían esperado durante días.

Una de las mujeres que habló explicó que intentó ayudar a la modelo. "Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras", contó. Sin embargo, Pampita rechazó el ofrecimiento. "Se fue", concluyó la fiel de manera tajante.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la conductora finalmente se retiró de ese sector luego de los cánticos en su contra. No quedó claro si logró presenciar la misa desde otro lugar o si abandonó completamente la Basílica.

El episodio llamó la atención porque ocurrió en medio de una jornada religiosa masiva. Miles de personas se habían movilizado desde distintos puntos del país para acompañar al papa León XIV durante su visita a uno de los santuarios más importantes de Argentina.

Por el momento, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre el incidente relatado por las mujeres. Tampoco publicó contenido en sus redes sociales relacionado con lo ocurrido.