Con el consumo en baja y las marcas apostando a los descuentos, una especialista en imagen propone comprar menos y mejor. Qué tener en cuenta

A dos semanas del Black Friday, que este año será el 27 de noviembre, las marcas de ropa ya preparan descuentos para mover un consumo que viene golpeado. Para quien piensa renovar el placard, la tentación es conocida: aprovechar la oferta y llevarse más de lo que necesita.

Gaby Campodonico, Senior Associate de la consultora VON DER HEIDE, propone dar vuelta la pregunta. En lugar de cuánto cuesta una prenda, preguntarse si vale la pena tenerla. "El valor de lo que nos ponemos no está en la etiqueta, sino en el criterio", sostiene.

Su idea parte de algo simple: un guardarropa con pocas prendas, pensadas y coherentes con quien las usa, dice más que uno lleno de compras impulsivas. Para ella, la simplicidad no es un recorte sino un lujo consciente: el de saber qué representa a cada uno y qué no.

La propuesta va a contramano de una época en la que la ropa barata llega con un clic desde el otro lado del mundo, y en la que comprar de más nunca fue tan fácil.

Las 3 preguntas que hay que hacer antes de comprar ropa en el Black Friday

Antes de pagar, Campodonico propone tres preguntas. La primera es si la prenda dice algo de quien la usa: si representa su estilo o si se compra solo porque está en oferta.

La segunda es si se va a usar en los momentos importantes, como una reunión, una entrevista de trabajo o una videollamada. La tercera, la más directa, es si esa prenda sostiene o disfraza: si acompaña la forma de ser de quien la lleva o si la obliga a parecer otra persona.

Si la respuesta a las tres es no, la oferta probablemente no sea un ahorro, sino una prenda más que va a quedar colgada en el placard.

¿Los descuentos del Black Friday son reales?

No siempre. El antecedente más cercano es el CyberMonday de principios de noviembre: las tiendas anunciaron un descuento promedio de 25,9%, pero la baja real fue de 8,8%, según un informe de Turbodato que comparó más de 400.000 productos con sus precios de octubre. Dos de cada tres no cambiaron de precio. El detalle, en cuánto bajaron realmente los precios en el CyberMonday.

Por eso conviene sacar desde hoy una captura de la prenda que se quiere comprar y compararla con el precio del viernes. También hay que mirar el precio final y no el porcentaje: las cuotas y los reintegros bancarios no bajan el precio y suelen tener topes.

¿Cuánto aumentó la ropa en 2026?

En septiembre, el rubro prendas de vestir y calzado subió 1,4%, según el INDEC, por debajo del 1,9% de la inflación general, que acumula 23,6% en lo que va del año. [FALTA: actualizar con el dato de octubre del INDEC]

Las ventas, en tanto, recién empiezan a reaccionar. En octubre, las de textil e indumentaria de las pymes crecieron 3,6% frente a un año antes, según CAME, después de una larga racha negativa. En el tercer bimestre, la Cámara Argentina de la Indumentaria había medido una baja de 6,9%, con más de dos años de caídas.

¿Por qué crece la compra de ropa en Shein y Temu?

Buena parte de esa competencia llega del exterior. Con la baja de aranceles y la apertura de las compras por courier, plataformas como Shein y Temu se volvieron un canal habitual para comprar ropa barata. En 2026, las compras vía courier superaron los u$s400 millones en pocos meses, más del doble que un año antes, según la consultora Analytica. El detalle, en el récord de compras vía courier en 2026.

El cambio ya se nota en el placard de los argentinos: el 67% de la ropa que se consume en el país es importada, según un informe de la Fundación Pro Tejer de 2025. Es el modelo del "ultra fast fashion": prendas muy baratas, que se compran por impulso y duran poco. Justamente, lo contrario de lo que propone la especialista.

¿Por qué la ropa también comunica en el trabajo?

Para Campodonico, la ropa habla antes que nosotros. En una reunión, una entrevista o una videollamada, la forma de vestir ya dice algo sobre quién es cada uno y cómo quiere ser leído. Por eso, sostiene, la presencia nunca es neutra.

Quien se viste sin pensarlo también comunica, a veces una imagen que no le pertenece. La consultora llama a su método Impact Dressing, y lo define no como un código de vestimenta ni un manual de reglas, sino como una invitación a elegir con intención: dejar de vestirse para encajar y empezar a hacerlo de acuerdo con quién se es.

¿Qué pasa si compro ropa online y me arrepiento?

Las compras online se pueden devolver dentro de los 10 días corridos desde que llega el producto, por el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor. El sitio tiene que mostrar a la vista el botón de arrepentimiento y no puede pedir registro previo para usarlo. Si lo que dice la publicidad no se cumple, se puede reclamar primero a la tienda y después en Defensa del Consumidor.

Antes de llenar el carrito, entonces, la cuenta no es solo cuánto se ahorra con el descuento, sino cuánto se va a usar lo que se compra. En un año en que la ropa barata sobra y la plata no, la pregunta de Campodonico funciona también como filtro para el bolsillo. Como ella misma resume, vestirse sin intención también es tomar posición: "Solo que otro la toma por vos".