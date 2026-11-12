Cuánta plata hace falta para llegar, dormir y comer en la Costa en noviembre. Qué hacer en la ciudad y por qué conviene reservar ya

El tren es la opción más económica para uno; el auto sirve para grupos.

Mar del Plata es una opción ideal para una escapada barata antes de la temporada.

Con el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre, Mar del Plata aparece como una escapada barata antes de la temporada. En la peatonal abundan los carteles de descuentos y cuotas, comer sale menos que en Buenos Aires y el viaje en tren cuesta la mitad que el micro.

¿Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata?

El tren ida y vuelta cuesta $68.000, y los jubilados pagan $46.000. En micro, el pasaje sale unos $70.000 por tramo: $140.000 ida y vuelta, más del doble que el tren. El detalle de horarios y servicios, en cuánto cuestan los pasajes de tren a Mar del Plata en noviembre.

El tren tarda más porque para en varios pueblos del camino, como Chascomús. A cambio, viaja con una azafata cada dos o tres vagones, baños limpios, dispensers de agua fría y caliente, enchufes para cargar el celular y, en algunos asientos, mesitas.

El viaje desde Constitución dura entre 6 y 6 horas y media. Hay salidas por la mañana y por la tarde los lunes, viernes, sábados y domingos; los martes, miércoles y jueves no hay servicio por obras en las vías. Los pasajes se compran en la web de Trenes Argentinos o en boletería: online tienen un 10% de descuento, los jubilados pagan 40% menos, los chicos de 3 a 12 años, la mitad, y las personas con discapacidad viajan gratis con el CUD.

El fin de semana largo anterior dejó una señal. Del 7 al 9 de noviembre, la ocupación hotelera en Mar del Plata superó el 70%, según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, cuyo presidente, Hernán Szkrohal, lo definió como "muy por encima del promedio de todo el año". No quedaron pasajes de tren ni aéreos desde Buenos Aires, y las empresas de micros tuvieron que sumar servicios. Para el próximo fin de semana largo, la lección es clara: quien quiera viajar barato tiene que sacar el pasaje cuanto antes.

¿Cuánto cuesta ir en auto a Mar del Plata?

Desde el 9 de octubre, los peajes de AUBASA a la Costa aumentaron 8,9%. En auto, el viaje de CABA a Mar del Plata paga unos $22.300 de peajes por tramo en efectivo y en horario pico. Ida y vuelta con TelePASE, el total ronda los $44.200. De lunes a viernes fuera de temporada, Samborombón y Maipú cobran $6.900 en lugar de $8.600, pero esa tarifa no rige los fines de semana ni los feriados.

A eso hay que sumarle la nafta. Son unos 400 kilómetros por tramo: con la súper de YPF a $2.045 el litro en octubre y un consumo de 8 litros cada 100 kilómetros, el combustible suma unos $65.000 por tramo. Ida y vuelta, entre nafta y peajes, el viaje en auto ronda los $175.000.

La cuenta cambia según cuántos viajen. Para una persona sola, el tren es mucho más barato. Para una familia o un grupo de cuatro, en cambio, el auto sale unos $44.000 por cabeza, contra $68.000 del tren. El detalle del combustible, en cuánto cuesta el litro de nafta en cada estación de servicio.

¿Cuánto sale un hotel y comer en Mar del Plata en noviembre?

Un hotel de dos o tres estrellas a una cuadra de la plaza Colón, bien ubicado y con un desayuno completo, cuesta entre $30.000 y $40.000 por noche.

En locales del centro, a una cuadra de la playa, una ensalada grande completa cuesta $8.000 y una porción de rabas para llevar, $11.000. Como referencia, en Buenos Aires un café con leche con tostadas cuesta entre $14.000 y $16.000.

Las verdulerías también son más baratas que en Buenos Aires: la fruta y la verdura llegan de las chacras de la zona, y productos como los tomates cherry o las frutillas cuestan bastante menos.

¿Cuánto cuesta un fin de semana?

Para una persona, dos noches de hotel y el tren ida y vuelta suman desde $128.000, sin las comidas. Un jubilado gasta desde $106.000. Para un grupo de cuatro que viaja en auto, el traslado sale unos $44.000 por persona, y con dos noches de hotel el total queda desde unos $104.000 por cabeza. Con estos precios, irse un fin de semana largo o tres o cuatro días no es caro.

¿Qué hacer en la ciudad?

Entre las opciones sin costo está el Museo MAR, de arte contemporáneo, en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, con entrada gratuita. También se puede recorrer la peatonal San Martín y la rambla.

Para que la escapada rinda, conviene pagar en efectivo, porque en la peatonal muchos negocios hacen entre 10% y 40% de descuento, y llevar abrigo: en la costa las noches son frescas incluso en noviembre, y por eso muchos turistas terminan comprando el pulóver allá. Si el plan es ir en tren, la clave es sacar el pasaje con anticipación: es la opción más barata y los pasajes de los fines de semana largos se agotan primero.

¿Cuánto costará el verano 2027?

Para la temporada, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata propuso una suba de 25% en los alquileres temporarios. Sus valores de referencia por semana arrancan en $375.000 para un monoambiente de 2 o 3 personas, $588.000 para un dos ambientes de 3 o 4 personas y $863.000 para un tres ambientes de 5 o 6 personas. Un chalet de tres ambientes parte de $1.176.000.

En la playa, una carpa para toda la temporada en un balneario de La Perla costaba en preventa $4.700.000 en efectivo, y una sombrilla, $3.750.000, según precios publicados en septiembre. Para comparar, estos fueron los precios de carpas y sombrillas del verano 2026 en la Costa.

¿Cómo compite Mar del Plata con Brasil?

La ciudad llega a la temporada con la necesidad de recuperarse. El verano pasado, entre diciembre y febrero, llegaron 3.141.472 turistas, un 3,7% menos que la temporada anterior, según el Ente Municipal de Turismo y Cultura: el peor verano desde la pandemia.

Después del balotaje brasileño, el real se devaluó y comer, moverse o alquilar una sombrilla allá se volvió algo más barato para los argentinos. Las búsquedas de paquetes crecieron 43% en los primeros días de octubre, según Turismocity, aunque los paquetes subieron entre 30% y 40% frente al verano pasado: una semana en Florianópolis, con hotel tres estrellas y aéreo, cuesta unos $1,3 millones por persona, según Despegar.

Por eso, las escapadas cortas de noviembre funcionan como termómetro. Para los comerciantes de la peatonal, cada fin de semana largo con hoteles llenos es una buena noticia antes de un verano que, otra vez, se juega entre la Costa y las playas brasileñas. Para el turista, en cambio, es la oportunidad de conocer la ciudad a precios que en enero ya no van a estar.