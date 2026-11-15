DNI gratis: quiénes podrán acceder y qué requisitos exigirá el Renaper

El Renaper estableció un nuevo mecanismo para acceder al beneficio y definió qué documentación deberán presentar quienes no puedan pagar el trámite

El Documento Nacional de Identidad (DNI) se puede tramitar gratis para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar su costo. Ahora, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estableció un nuevo procedimiento para determinar quiénes podrán acceder a ese beneficio y qué documentación deberán presentar.

La medida contempla una instancia de evaluación automática y otra de solicitud individual para quienes no obtengan la exención a través del sistema. En este último caso, se debe acreditar la situación económica a través de un certificado elaborado por un profesional habilitado.

Quiénes podrán acceder al DNI gratuito

La gratuidad está contemplada en el artículo 30 de la Ley 17.671, modificado por la Ley 27.611. El beneficio alcanza a las personas que no cuentan con recursos económicos para afrontar el trámite, como también a sus hijos menores de 18 años y a otras personas con capacidad restringida bajo su responsabilidad.

La reciente Disposición 755/2026 del Renaper no modifica el universo de beneficiarios, pero establece el nuevo procedimiento para verificar quiénes reúnen las condiciones y cómo se tramitarán los pedidos individuales.

En esta línea, el RENAPER utilizará información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que permite cruzar datos con distintas bases del Estado. De esta forma, cuando una persona solicite un nuevo ejemplar del DNI, el sistema podrá determinar automáticamente si corresponde conceder la exención.

Si la verificación no habilita el beneficio, todavía existirá la posibilidad de iniciar un pedido individual.

Cómo solicitar la exención si no se otorga automáticamente

Quienes consideren que no cuentan con ingresos suficientes para pagar el trámite podrán presentar una solicitud voluntaria ante el RENAPER. Para hacerlo deberán acompañar un Certificado de Gratuidad, elaborado con la intervención de un licenciado en Trabajo Social con matrícula habilitante o de un profesional afín que trabaje en un organismo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

El documento debe incluir información sobre la persona que solicita el beneficio y su grupo familiar conviviente. Entre otros aspectos, tiene que describir las condiciones de vivienda, los servicios disponibles, la situación laboral, los ingresos mensuales, la cobertura médica y el nivel educativo de los integrantes del hogar.

También debe detallar la metodología de intervención utilizada por el profesional, como el tipo de entrevista y el lugar y la fecha en que se realizó. Al finalizar, el responsable tiene que dejar asentada una evaluación sobre si la persona reúne las condiciones previstas por la ley.

El certificado tiene carácter de declaración jurada y debe contar con la firma del solicitante y del profesional interviniente. La documentación se presenta ante el RENAPER para que el organismo analice el caso.

Qué pasa si el Renaper rechaza el pedido de DNI gratis

Las solicitudes individuales ingresarán a una instancia de evaluación del RENAPER, que podrá aprobarlas, observarlas o rechazarlas. El organismo hará un análisis de la información presentada para determinar si la persona cumple con los requisitos económicos establecidos para acceder a la exención.

La existencia de inconsistencias o la falta de documentación que permita acreditar la situación declarada puede impedir la aprobación del pedido. Por eso, el certificado debe contener información completa sobre los ingresos y las condiciones de vida del grupo familiar, además de la evaluación del profesional responsable.

El procedimiento también establece que los operativos móviles de documentación deberán contar con una justificación previa cuando se propongan realizar trámites gratuitos en determinados barrios o localidades.

Los organismos oficiales que impulsen esos despliegues tendrán que informar al RENAPER las características socioeconómicas de la zona, la población alcanzada y la cantidad y el tipo de gestiones previstas.

Cuándo entrará en vigencia el nuevo procedimiento

La Disposición 755/2026 fue publicada el 11 de noviembre y establece que el nuevo procedimiento comenzará a regir a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.

La medida deja sin efecto la Resolución 548/1992 y actualiza el mecanismo administrativo utilizado hasta ahora para gestionar las exenciones. En paralelo, el Renaper actualizó los valores de los documentos y las modalidades de entrega. Los nuevos precios del DNI y el pasaporte comenzarán a regir el 21 de noviembre, con diferencias según el tipo de trámite.