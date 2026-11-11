La Disposición 759/2026 del Renaper introduce un nuevo esquema basado en Unidades Arancelarias Documentales que modifica los costos de tramitación

El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para la expedición de pasaportes y documentos de viaje. A partir del 21 de noviembre, el pasaporte argentino común pasará a costar $130.000, mientras que las modalidades exprés y de resolución inmediata tendrán aranceles de $260.000 y $429.000, respectivamente.

La actualización fue establecida por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma introduce un mecanismo de actualización basado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor inicial fue fijado en $1.000 por unidad.

El cambio alcanza al pasaporte ordinario para argentinos, al pasaporte excepcional para extranjeros y a los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas. También establece que los valores deberán publicarse en el sitio oficial del organismo y que el nuevo esquema comenzará a regir diez días después de la publicación de la disposición.

Cuánto costará tramitar el pasaporte argentino desde el 21 de noviembre

El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:

Pasaporte ordinario para argentinos, entrega regular: $130.000

Pasaporte de entrega exprés: $260.000

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000 . Esta modalidad está disponible únicamente en oficinas habilitadas

. Esta modalidad está disponible únicamente en oficinas habilitadas Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000

Documento de viaje para personas apátridas: $130.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $130.000

Los importes surgen de convertir las unidades previstas en el anexo de la disposición al valor inicial de $1.000 por UAD.

El cuadro también contempla una excepción para los casos en que sea necesario emitir un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de expedición. La reposición no tendrá costo si el error u omisión puede comprobarse mediante el cotejo con la documentación presentada al momento de iniciar el trámite y el pedido se realiza dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

Qué cambia en el precio del DNI

La actualización de los pasaportes coincide con una modificación del cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad. Según el nuevo esquema informado para los trámites del Renaper, desde el 21 de noviembre el DNI regular costará $20.000, mientras que las modalidades exprés y al instante tendrán valores de $52.000 y $114.000, respectivamente.

Los nuevos importes para el DNI son:

DNI regular: $20.000

DNI exprés: $52.000

DNI al instante: $114.000

DNI para extranjeros: $40.000

En el caso del DNI regular, el valor pasará de $10.000 a $20.000. La actualización también alcanza a las modalidades de entrega rápida y a los trámites para personas extranjeras. Estos aranceles corresponden a un cuadro tarifario distinto del aprobado para los pasaportes por la Disposición 759/2026.

El nuevo DNI electrónico: qué características tiene

La actualización de los aranceles se produce mientras el Renaper avanza con la implementación del nuevo DNI electrónico, cuyas características fueron aprobadas mediante la Disposición 55/2026, publicada en enero.

El documento incorpora un chip electrónico sin contacto que almacena información biográfica y biométrica de manera encriptada. Esa tecnología permite verificar la autenticidad de la credencial y consultar sus datos mediante lectores compatibles, sin necesidad de acceder a bases de datos externas.

Otra de las modificaciones es el material de fabricación: el nuevo DNI se imprime sobre policarbonato, en lugar de utilizar el formato anterior. La información y la fotografía quedan integradas en el material mediante grabado láser, con el objetivo de dificultar las alteraciones y falsificaciones y mejorar la resistencia del documento.

El diseño incorpora, además, nuevas medidas de seguridad visibles y otras que requieren herramientas de verificación. El esquema se ajusta a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece recomendaciones para documentos de identidad y de viaje.

La implementación es progresiva y no obliga a los ciudadanos a reemplazar sus documentos actuales. Los DNI que ya fueron emitidos mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que no es necesario solicitar uno nuevo únicamente por la incorporación del formato electrónico.

En paralelo, el nuevo pasaporte argentino también incorporó modificaciones tecnológicas y de seguridad, entre ellas páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos personales y nuevos elementos de autenticación.

Qué es la Unidad Arancelaria Documental y cómo se actualizarán los valores

Uno de los principales cambios de la Disposición 759/2026 es que los aranceles dejan de expresarse únicamente como montos fijos en pesos y pasan a establecerse en Unidades Arancelarias Documentales.

La UAD fue fijada inicialmente en $1.000 mediante la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. De esta manera, cada trámite tiene asignada una cantidad de unidades que se convierte a pesos según el valor vigente, lo que permite la actualización periódica de los aranceles y sostener el financiamiento del organismo.

Por ejemplo, el pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular equivale a 130 UAD. Con el valor inicial de $1.000 por unidad, el arancel es de $130.000. La modalidad exprés representa 260 unidades y la de resolución inmediata, 429.

El Renaper deberá publicar en su sitio oficial el valor actualizado de la unidad, el cuadro tarifario expresado en UAD y su equivalencia en moneda nacional. El mecanismo busca permitir la actualización periódica de los aranceles y, según los fundamentos de la norma, sostener el financiamiento del organismo y la reinversión en tecnología, diseño y seguridad documental.

Desde cuándo rigen los nuevos precios del pasaporte

La Disposición 759/2026 establece que el nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Boletín Oficial. Como fue publicada el 11 de noviembre, los nuevos valores comenzarán a aplicarse el 21 de noviembre de 2026.

A partir de esa fecha también quedará sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106/2026, que establecía el cuadro tarifario anterior para pasaportes y documentos de viaje.

Los valores vigentes y sus futuras conversiones a pesos podrán consultarse en el portal oficial del Renaper.