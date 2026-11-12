Se puede consultar los proyectos que presentan los legisladores, sus intervenciones en el recinto, el presentismo y hasta los viajes que realizan

La Universidad de Buenos Aires presentó una nueva herramienta digital que permite conocer en detalle qué hacen los diputados y senadores argentinos en el Congreso. Se trata del Monitor de Actividad del Congreso, una plataforma gratuita que reúne información pública sobre el desempeño de los legisladores y facilita el seguimiento de sus decisiones y actividades.

La iniciativa fue desarrollada por la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y forma parte de Data CP, una plataforma que permite explorar, comparar y descargar información sobre la actividad política argentina, como el debate sobre la reforma electoral del presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A través de este sistema, cualquier ciudadano puede conocer cómo votó un legislador una determinada ley, qué proyectos presentó, cuántas veces intervino durante las sesiones y cómo utiliza los pasajes oficiales.

Uno de los principales objetivos es reunir en un mismo espacio información que hasta ahora se encontraba dispersa entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de las dos cámaras del Congreso.

Qué se puede consultar en la nueva herramienta de la UBA

El Monitor de Actividad del Congreso organiza la información en cuatro grandes dimensiones: votaciones, proyectos legislativos, intervenciones parlamentarias y utilización de pasajes oficiales.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Cómo votan los legisladores : permite consultar el historial de votaciones de diputados y senadores, conocer sus posiciones frente a distintas leyes y comparar el comportamiento de los bloques políticos.

: permite consultar el historial de votaciones de diputados y senadores, conocer sus posiciones frente a distintas leyes y comparar el comportamiento de los bloques políticos. Qué proyectos presentan : reúne iniciativas de los legisladores y permite identificar quiénes impulsan más proyectos y qué propuestas acompañan.

: reúne iniciativas de los legisladores y permite identificar quiénes impulsan más proyectos y qué propuestas acompañan. Qué dicen en el recinto : ofrece rankings de intervenciones para conocer quiénes participan con mayor frecuencia en los debates parlamentarios.

: ofrece rankings de intervenciones para conocer quiénes participan con mayor frecuencia en los debates parlamentarios. Cuánto viajan: permite consultar información sobre la utilización de pasajes oficiales y los desplazamientos de los representantes.

La plataforma también incorpora mapas de alianzas políticas, que permiten identificar coincidencias entre legisladores a partir de la cofirma de proyectos y analizar la afinidad de los distintos espacios.

Además, cuenta con herramientas para explorar el vocabulario utilizado durante las intervenciones parlamentarias y comparar la cohesión interna de los bloques.

Cómo funciona el simulador para anticipar votaciones en el Congreso

Una de las funciones más novedosas del Monitor es "Armá tu poroteo", un simulador que permite construir escenarios hipotéticos de votación en Diputados y el Senado.

La herramienta permite asignar posiciones a los legisladores frente a una iniciativa y calcular si un proyecto podría conseguir los votos necesarios para avanzar.

De esta manera, los usuarios pueden modificar los escenarios, observar cómo cambiaría el resultado ante distintos posicionamientos y exportar imágenes para utilizarlas en investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos.

El simulador ofrece una manera visual de comprender cómo se construyen las mayorías parlamentarias y qué alianzas podrían resultar determinantes para aprobar o rechazar una iniciativa.

Cómo acceder al Monitor de Actividad del Congreso de la UBA

La plataforma está disponible de manera gratuita y no requiere registrarse ni contar con conocimientos técnicos especializados.

Los usuarios pueden consultar los datos mediante gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas. También tienen la posibilidad de descargar información en formatos CSV, Excel y JSON, además de acceder a una API documentada para desarrollar análisis propios.

El registro de la herramienta incluye información histórica de la actividad legislativa: las votaciones de Diputados y Senadores desde 1993, los proyectos desde 1999, las intervenciones en el recinto desde 2011 y los viajes de los legisladores desde 2020.

El proyecto fue desarrollado por Pablo Cerchia junto con la Carrera de Ciencia Política de la UBA y un equipo docente.

Desde la universidad destacaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a información pública y fortalecer la transparencia institucional, para que cualquier ciudadano pueda conocer qué hacen sus representantes.