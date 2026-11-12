El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral y acelera gestiones para definir apoyos clave en el Senado que permitan dejar atrás las primarias

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el Gobierno espera avanzar en el Senado con la reforma electoral y conseguir la media sanción del proyecto en las próximas dos semanas. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de introducir modificaciones en el funcionamiento y el financiamiento de los partidos políticos.

"Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato", sostuvo Menem este jueves en declaraciones a radio Mitre.

El titular de Diputados cuestionó que el Estado financie las internas partidarias: "No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, entonces vamos a estar cerca para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral".

Aunque el Gobierno impulsa la eliminación definitiva del mecanismo, Menem se refirió a la posibilidad de conseguir su suspensión y reconoció que la aprobación dependerá de los votos en el Senado.

Qué propone el Gobierno con la reforma electoral

El proyecto de Reforma Electoral Integral fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en abril de 2026. Su principal objetivo es eliminar las PASO y dejar en manos de los partidos políticos la definición de sus candidatos mediante sus propios mecanismos internos.

La propuesta también contempla cambios en el régimen de financiamiento partidario, los requisitos para constituir y conservar la personería jurídica de las agrupaciones políticas y algunas reglas de representación electoral.

Entre los principales puntos se encuentran:

Eliminación de las PASO: busca terminar con las primarias nacionales obligatorias y dejar la selección de candidatos en manos de los partidos

busca terminar con las primarias nacionales obligatorias y dejar la selección de candidatos en manos de los partidos Financiamiento partidario: propone modificar el esquema de aportes públicos y ampliar la participación del financiamiento privado

propone modificar el esquema de aportes públicos y ampliar la participación del financiamiento privado Requisitos para los partidos: establece mayores exigencias para registrar agrupaciones políticas y nuevos pisos de votos para conservar la personería

establece mayores exigencias para registrar agrupaciones políticas y nuevos pisos de votos para conservar la personería Representación electoral: incluye modificaciones vinculadas con la elección de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur

Las PASO fueron establecidas por la Ley 26.571, sancionada en 2009, y comenzaron a aplicarse en las elecciones nacionales de 2011. Son abiertas porque puede participar todo el electorado, simultáneas porque se realizan el mismo día para todas las agrupaciones y obligatorias para los ciudadanos habilitados y los partidos que participan.

El sistema también establece que las agrupaciones deben alcanzar el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito correspondiente para competir en las elecciones generales.

En febrero de 2025, el Congreso aprobó la suspensión de las PASO para ese año mediante la Ley 27.783. Esa decisión fue excepcional y no derogó definitivamente el sistema, por lo que el Gobierno necesita una nueva ley para modificarlo de manera permanente.

Cuándo podría tratar el Senado la eliminación de las PASO

Menem explicó que la iniciativa se encuentra en el Senado y que el resultado dependerá de los legisladores que deberán votar el proyecto.

"Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula", anticipó.

Sin mencionar directamente a Patricia Bullrich, presidenta del Senado, el titular de Diputados remarcó que la aprobación requiere reunir las voluntades necesarias entre los integrantes de la Cámara alta.

"Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión", afirmó.

El proyecto necesita mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara: al menos 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados. Por eso, el oficialismo debe reunir el respaldo de sus aliados y de otros bloques para avanzar con la reforma.

Las conversaciones políticas también involucran a gobernadores y legisladores de distintos espacios. El objetivo del Gobierno es conseguir los apoyos necesarios para avanzar con el tratamiento parlamentario.

Qué otros proyectos integran la agenda legislativa del Gobierno

Durante la entrevista, Menem también repasó los temas que La Libertad Avanza prevé impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

Entre ellos mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el reclamo argentino por la cuestión Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el proyecto vinculado con los biocombustibles.

Además, adelantó que el Presupuesto formará parte de las prioridades legislativas.

"La semana siguiente vamos a estar cerca de trabajar el Presupuesto y algunas cosas más que nos están quedando pendientes. Seguramente tendremos extraordinarias", indicó.

La convocatoria a sesiones extraordinarias permitiría al Congreso continuar con el tratamiento de iniciativas durante el período en el que no funciona bajo el calendario ordinario. En ese caso, el Poder Ejecutivo debe establecer los asuntos que podrán debatirse.

Qué dijo Martín Menem sobre la visita del papa León XIV

Por otra parte, Menem se refirió a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y a su encuentro con el presidente Javier Milei. En particular, rechazó que las referencias del Pontífice a la pobreza y la desigualdad estuvieran dirigidas específicamente al Gobierno nacional.

"Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia", sostuvo.

El titular de Diputados consideró que el mensaje del Papa estuvo dirigido al conjunto de la sociedad argentina y no a un sector político en particular.

"Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47 millones de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina", expresó.

También señaló que las palabras del Pontífice estuvieron relacionadas con la transmisión de la fe, el Evangelio y los valores familiares.

"Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular, y creo que debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia", agregó.

Por último, Menem vinculó el mensaje social del Papa con la situación económica del país y mencionó la inflación como uno de los principales problemas que afectan a la población.

"Yo no quiero que se politice esto, pero no hay nada más justo, en términos sociales, que sacarle la inflación de la espalda a la gente", concluyó.