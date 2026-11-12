Jubilados, con aumento confirmado para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares durante el mes de diciembre de 2026. La actualización responde de forma directa a la divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre por parte del INDEC, el cual registró una inflación del 2,2% y servirá de parámetro oficial para reajustar la grilla previsional completa en el cierre del año.

La readecuación de los montos se implementa de manera automática en cumplimiento estricto con el esquema de movilidad mensual dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 274/2024. Esta normativa estipula que las prestaciones sociales y los haberes previsionales se actualizan mes a mes tomando la variación de la inflación registrada dos meses atrás. De este modo, el dato de precios correspondiente a octubre se trasladará sobre las escalas vigentes de noviembre para conformar las liquidaciones finales de diciembre.

El ajuste proyectado llevará la jubilación mínima desde los $444.158,46 vigentes en noviembre a un estimado de $453.929,95 para el último mes del ejercicio, a la espera de la oficialización formal que realizará el organismo previsional a través del Boletín Oficial.

La grilla estimada de haberes y pensiones para el mes de diciembre

Al aplicar el 2,2% de incremento sobre la escala salarial del mes anterior, las distintas categorías de haberes del sistema previsional argentino quedarían estructuradas bajo los siguientes montos aproximados (antes de computar bonos o el pago del sueldo anual complementario):

Jubilación mínima : $453.929,95.

Jubilación máxima : $3.054.518,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

Pensión No Contributiva para madres de siete hijos : $453.929,95.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $317.750,96.

En el caso de los haberes más altos del escalafón previsional, la jubilación máxima registrará un salto nominal superior a los $65.000 respecto del período anterior, sobrepasando de forma definitiva la barrera de los $3 millones mensuales de ingresos brutos antes de efectuar los descuentos de ley correspondientes.

Qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70. 000 y la segunda cuota del aguinaldo

Un aspecto clave para los beneficiarios durante el último mes del año será la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un haber adicional que se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre y que se cobrará junto con el calendario habitual de pagos.

En lo que respecta al bono extraordinario de refuerzo de $70.000 para todos aquellos que cobran la mínima, el ingreso de piso efectivo alcanzará en diciembre los $523.929,95, cifra sobre la cual se adicionará además el importe correspondiente a la segunda cuota del aguinaldo.

Con los parámetros de cálculo definidos a partir del dato del INDEC, la ANSES avanzará en los próximos días con la emisión de las resoluciones oficiales que ratificarán los montos exactos y el cronograma de cobros para el último mes del año, permitiendo a los beneficiarios planificar los ingresos para el cierre del ejercicio.