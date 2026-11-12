El IPC no afloja, subió por encima de lo que esperaba el mercado y anotó el mayor salto desde mayo. Los rubros que más aumentaron

La inflación no cede y se aceleró al 2,2% durante octubre, por encima de lo que proyectaba el mercado luego del 1,9% registrado en septiembre. En tanto, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 33,1%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año se ubicó en el 26,3%.

De esta manera, la inflación se sostiene elevada. De hecho, en lo que va del año nunca pudo perforar el 1,7% mensual, pese a que el dólar se mantiene estable. En ese marco, las proyecciones de las consultoras para los próximos meses ubican el IPC en niveles similares a los actuales, incluso con alguna suba puntual en diciembre.

La inflación de octubre fue la más elevada desde abril

El dato de octubre presenta una nueva aceleración mensual del IPC, que se ubicó en su nivel más elevado desde abril, cuando había sido 2,6%.

Qué rubros impulsaron la inflación de octubre

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Los rubros que más aumentaron en octubre, según INDEC

Qué pasará con la inflación para los próximos meses, según la City

Las perspectivas de las consultoras para los próximos no anticipaban un cambio sustancial. Sin embargo, luego de conocerse el dato oficial, es posible que muchos analistas ajusten sus previsiones al alza.

De acuerdo a la Fundación Capital, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

En tanto, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación de noviembre se ubicará en 1,7%, mientras que para diciembre se estima en 1,8%. Para enero del 2027, se volvería a dar un 1,7% y cedería al 1,6% en febrero.

Según señalan analistas, el turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

¿Nuevo piso inflacionario?

Una de las razones para explicar la resistencia inflacionaria es que numerosos precios continúan ajustándose en función de la inflación pasada, independientemente de lo que suceda con el dólar o con el nivel de actividad.

Por ejemplo, las tarifas de agua incorporan ajustes vinculados con la evolución de precios y salarios. Algo similar sucede con las tarifas de luz y gas. Los colectivos de la CABA aumentan según una fórmula que contempla la inflación más dos puntos porcentuales. Y determinados contratos de alquiler siguen mecanismos de actualización que reflejan aumentos anteriores.

A eso se suma otro problema: las expectativas tampoco ayudan. Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos doce meses alcanza el 30%, por encima del 25% que se proyectaba en diciembre pasado.

Es decir, empresas y consumidores siguen esperando aumentos elevados, lo que dificulta quebrar la dinámica de remarcaciones.

La inflación: ¿un problema para 2027?

La dificultad de Milei y Caputo es que la economía podría ingresar al año electoral con una inflación mensual cercana al 2%, sin señales contundentes de una nueva desaceleración.

La experiencia internacional tampoco invita a esperar soluciones inmediatas.

Un estudio del FMI sobre 35 episodios de inflación moderada encontró que, en 21 casos, reducirla hasta una tasa anual de un dígito demandó al menos siete años.

La Argentina enfrenta, además, una complicación propia: todavía necesita corregir precios relativos, especialmente tarifas, sin provocar una nueva aceleración inflacionaria.

El desafío se vuelve más delicado porque esas decisiones deberán tomarse en un contexto electoral. ¿Se arriesgará Milei o -como se hizo en 2025- en algún momento se congelarán las tarifas?