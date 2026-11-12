AUH de ANSES: cuánto aumenta y cuánto se cobra por hijo en diciembre 2026

La Asignación Universal por Hijo tendrá una actualización del 2,2% por la inflación de octubre que informó el INDEC. Cuánto se deposita en diciembre

Verifica datos en Mi ANSES para el cobro y presenta Libreta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre un nuevo aumento a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación de octubre. El incremento será del 2,2%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización impactará tanto en la asignación general como en la prestación destinada a hijos con discapacidad. De esta manera, el monto bruto de la AUH llegará a $163.122,44 por hijo, mientras que el valor correspondiente a discapacidad superará los $531.000.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre el valor total de la prestación y el dinero que reciben las familias cada mes. ANSES deposita el 80% de la asignación y retiene el 20% restante, que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH.

AUH de ANSES: de cuánto es el aumento en diciembre de 2026

El incremento de diciembre será del 2,2%, porcentaje que corresponde a la inflación registrada en octubre. El mecanismo de movilidad mensual, establecido por el Decreto 274/2024, dispone que las prestaciones sociales se actualicen tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores.

Con esta suba, la AUH general pasará de $159.611 en noviembre a $163.122,44 en diciembre.

La diferencia representa un incremento de $3.511,44 por hijo respecto del valor bruto del mes anterior.

Cuánto se cobra de AUH por hijo en diciembre

Con el nuevo ajuste, los titulares de la Asignación Universal por Hijo tendrán los siguientes importes:

Monto total por hijo: $163.122,44.

Pago mensual del 80%: $130.497,95.

20% retenido: $32.624,49.

Esto significa que una familia con dos hijos que reciben la AUH cobrará aproximadamente $260.995,90 mensuales. En el caso de tres hijos, el depósito llegará a $391.493,85.

Estos valores corresponden exclusivamente al pago directo de la asignación y no contemplan otros beneficios que pueden recibir las familias, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, según las condiciones de cada grupo familiar.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en diciembre

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá un aumento del 2,2% en diciembre.

De acuerdo con el cálculo a partir del valor vigente en noviembre, el monto bruto pasará de $519.704 a $531.137,49.

Con la retención del 20%, los importes estimados serán:

Monto total: $531.137,49.

Pago mensual del 80%: $424.909,99.

20% retenido: $106.227,50.

Esta prestación está destinada a titulares de la AUH que tienen hijos con discapacidad acreditada ante ANSES y que cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

A diferencia de otras asignaciones, la AUH tiene un mecanismo de pago que contempla una retención mensual del 20%.

Ese porcentaje se acumula y puede cobrarse cuando el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita que los chicos cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar, según corresponda.

El trámite se realiza a través de Mi ANSES y permite solicitar el dinero acumulado durante el período correspondiente.

Cómo hacer el trámite para cobrar la AUH de ANSES

Para acceder a la Asignación Universal por Hijo no es necesario realizar una inscripción anual. El primer paso es verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en ANSES. Para hacerlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información del grupo familiar.

Si los datos están actualizados y se cumplen las condiciones para acceder al beneficio, ANSES puede otorgar la asignación. En caso de que falte registrar un hijo, acreditar un vínculo familiar o corregir información, será necesario presentar la documentación correspondiente, como DNI de los integrantes del grupo familiar y partidas de nacimiento.

Una vez reconocido el derecho a cobrar la AUH, el titular puede consultar en Mi ANSES el estado de la prestación, el medio de cobro y las fechas de acreditación. También es importante mantener actualizados los datos de contacto y domicilio para evitar inconvenientes.

Además, para cobrar el 20% que ANSES retiene mensualmente, se debe presentar la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos. Este trámite se realiza desde Mi ANSES, en la sección Hijos, opción Libreta AUH. Una vez generada, se descarga el formulario, se completa y certifica en el establecimiento de salud y, cuando corresponde, en la escuela. Luego se presenta nuevamente a través de la plataforma.

Cuándo se cobra la próxima AUH

ANSES todavía no había difundido el calendario específico de pagos de la AUH para diciembre. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Para consultar cuándo estará disponible el dinero, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la sección correspondiente a cobros y prestaciones.

Mientras tanto, continúa el calendario de noviembre, que comenzó el miércoles 11 y se extiende hasta el miércoles 25, de acuerdo con el siguiente esquema:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: 25 de noviembre.

De esta manera, quienes todavía no recibieron la asignación de noviembre deberán esperar la fecha correspondiente a la terminación de su documento.