AUH: de cuánto será el aumento y los montos a cobrar en diciembre

Los titulares de este beneficio tendrán un nuevo incremento el último mes de año, por el Índice de Precios al Consumidor de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización salarial del 2,2% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo durante el próximo mes de diciembre de 2026. El incremento responde de forma directa a la reciente divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre por parte del INDEC, el cual servirá de parámetro oficial para ajustar las asignaciones del sistema de protección social en todo el país.

La readecuación de los valores se implementa en cumplimiento estricto con el mecanismo de movilidad mensual dispuesto por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 274/2024. Este esquema normativo establece que las asignaciones familiares, universales y las distintas prestaciones previsionales se actualizan tomando como referencia el dato de inflación registrado dos meses atrás, por lo que la suba de octubre se trasladará de forma automática sobre los haberes que se liquidarán durante el cierre del año.

El valor total de la AUH por cada menor de edad ascenderá en diciembre a $163.122,44, superando el monto general de $159.611 liquidado durante el mes de noviembre.

El detalle de la liquidación mensual: cuánto se cobra y cuánto se retiene

Con el ajuste porcentual ya ratificado a partir del indicador de precios del INDEC, la liquidación efectiva por cada hijo menor de edad para el último mes del año quedará estructurada bajo los siguientes valores de referencia:

Monto total de la AUH por menor: $163.122,44.

Cobro mensual directo (80%): $130.497,95.

Acumulado por retención (20%): $32.624,49.

Como es habitual dentro del esquema operativo del organismo previsional, los titulares no reciben la totalidad de la prestación de forma directa en su cuenta bancaria. La ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, el cual se va acumulando mes a mes. Para poder cobrar ese pozo retenido, las familias deberán presentar la Libreta AUH acreditando los controles obligatorios de salud, el calendario de vacunación al día y la asistencia escolar del menor.

Requisitos de cobro, beneficiarios alcanzados y consulta del cronograma

La Asignación Universal por Hijo se encuentra dirigida a padres, madres o tutores a cargo de menores de 18 años, o sin límite de edad en el caso de personas con discapacidad. La prestación está orientada de manera prioritaria a trabajadores informales no registrados, personas desocupadas, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes inscriptos dentro del Monotributo Social.

Por último, desde la ANSES recordaron que el calendario oficial de pagos para el mes de diciembre de 2026 se ordenará como es habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Las fechas definitivas de acreditación en cuenta y el desglose completo de la liquidación individual podrán verificarse de manera rápida ingresando a las plataformas digitales del organismo mediante el portal Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.