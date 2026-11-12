Jubilados ANSES: cuánto cobran en diciembre con aumento y aguinaldo

El INDEC confirmó la inflación de octubre y ya se pueden calcular los nuevos haberes de diciembre, el medio aguinaldo y el total con el bono

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 un nuevo aumento en sus haberes, al que se sumará el pago de la segunda cuota del aguinaldo. El incremento será del 2,2%, de acuerdo con la inflación de octubre que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este dato, ya es posible calcular los nuevos valores de las jubilaciones mínima y máxima, así como el importe del medio aguinaldo que corresponde a cada grupo. Para quienes cobran el haber mínimo, el ingreso total de diciembre podría alcanzar los $750.894,93, siempre que se mantenga el bono extraordinario de $70.000 que se viene pagando durante los últimos meses.

La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone aumentos mensuales según la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el IPC de octubre determina el ajuste de diciembre, aunque los importes definitivos deberán ser formalizados mediante una resolución de ANSES.

Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en diciembre con aumento y bono

Con el incremento del 2,2%, la jubilación mínima pasará de los actuales $444.158,46 a aproximadamente $453.929,95. En tanto, el haber máximo aumentará de $2.988.765,82 a $3.054.518,67.

A estos importes se agregará el medio aguinaldo, equivalente al 50% del mayor haber mensual del segundo semestre. Como diciembre tendrá el haber más elevado de ese período, será el mes utilizado para calcularlo en las jubilaciones que hayan seguido los aumentos habituales.

En el caso de quienes cobran la mínima, los importes estimados serán los siguientes:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Medio aguinaldo: $226.964,98.

Bono extraordinario: $70.000.

Total con aguinaldo y bono: $750.894,93.

El bono previsional se mantendrá en $70.000 durante diciembre y los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán ese refuerzo completo. Quienes cobren haberes superiores a la mínima, pero inferior al límite establecido para acceder al beneficio, podrán percibir un bono proporcional hasta alcanzar el monto garantizado que se determine para diciembre.

Cuánto cobrarán los jubilados con la máxima y el aguinaldo

Los beneficiarios que perciben la jubilación máxima también recibirán el incremento del 2,2% y la segunda cuota del sueldo anual complementario.

En este caso, los valores estimados son:

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

Medio aguinaldo: $1.527.259,34.

Total de diciembre: $4.581.778,01.

Los jubilados que perciben el haber máximo no están alcanzados por el bono extraordinario, ya que este beneficio está destinado a quienes cobran las prestaciones más bajas.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

El medio aguinaldo que ANSES paga en diciembre corresponde al 50% del mayor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año. Es importante aclarar que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye en el cálculo del aguinaldo, porque se trata de un refuerzo adicional y no de una parte integrante del haber previsional.

El pago se realiza junto con la jubilación correspondiente a diciembre, de acuerdo con el calendario que establece ANSES según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Con el nuevo dato de inflación, los jubilados ya pueden anticipar cuánto cobrarán durante el último mes del año. La oficialización de los haberes y la definición sobre el bono permitirán conocer los montos definitivos.