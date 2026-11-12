Se conocieron las primeras imágenes oficiales de su nuevo modelo compacto que se fabricará en Brasil. Motor, equipamiento y características

Fiat mostró las primeras imágenes oficiales del nuevo Argo X, un modelo que llegará a Argentina en 2027 y que promete renovar la oferta de vehículos compactos de la marca italiana en la región.

La presentación se realizó en el polo industrial de Stellantis en Betim, Brasil, durante un encuentro destinado al público interno de la compañía. Las fotografías permitieron conocer por primera vez el diseño definitivo del vehículo, que hasta ahora había sido visto en fotos de unidades de prueba.

El nuevo Argo X será uno de los lanzamientos más importantes de Fiat en Sudamérica y tendrá como objetivo posicionarse entre el Argo tradicional y el Pulse dentro de la gama de la automotriz.

Su llegada al mercado argentino está prevista para el próximo año, aunque todavía no se informó una fecha exacta de lanzamiento ni cuáles serán sus versiones y precios.

Al igual que otras automotrices, Fiat ofrece diferentes acciones para sus modelos más vendidos, con la posibilidad de financiar en cuotas a tasa 0% la compra de los 0km.

Así es el nuevo Fiat Argo X: diseño renovado y una estética más aventurera

El Argo X será el primer modelo producido en Sudamérica en incorporar el nuevo lenguaje de diseño global de Fiat. Su estética toma referencias del Grande Panda europeo, aunque presenta modificaciones específicas para los mercados de la región.

Nuevo Fiat Argo X (foto gentileza Fiat)

Entre los principales cambios aparece una carrocería de líneas más rectas, superficies limpias y una apariencia que combina características de un hatchback con las de un crossover urbano.

Uno de los detalles más llamativos está en la iluminación. Tanto las luces delanteras diurnas como las traseras incorporan elementos inspirados en el diseño pixelado, que forman una figura en X.

También cambia la ubicación del logotipo de Fiat, que ahora aparece centrado en la parte delantera y trasera del vehículo. Otro elemento destacado de las primeras imágenes es el nuevo color verde pistacho, elegido para resaltar las formas de la carrocería.

En comparación con el Grande Panda europeo, el Argo X presenta una identidad visual adaptada a la estrategia regional de la compañía.

Qué motor tendrá el nuevo Fiat Argo X

Aunque Fiat todavía no difundió la ficha técnica definitiva del vehículo, los primeros reportes sobre su configuración regional anticipan una oferta mecánica con dos alternativas.

En Brasil se espera una versión de entrada con el motor naftero 1.0 Firefly de tres cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

Sin embargo, la principal novedad para Argentina sería la incorporación del motor 1.0 turbo T200 con tecnología híbrida ligera (MHEV) de 12 voltios.

Este conjunto mecánico desarrolla alrededor de 120 CV y 200 Nm de torque, y trabaja asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas.

La tecnología microhíbrida utiliza un sistema eléctrico auxiliar que asiste al motor de combustión y contribuye a mejorar la eficiencia del consumo. No se trata de un vehículo híbrido convencional que pueda circular exclusivamente en modo eléctrico.

La configuración definitiva para el mercado argentino todavía deberá ser confirmada por la automotriz.

Qué equipamiento y tecnología podría incorporar

Otro de los aspectos que se esperan en el nuevo Argo X es una mejora en materia de seguridad y asistencia a la conducción respecto del modelo actual.

Entre los elementos mencionados en los reportes sobre la versión regional aparecen:

Seis airbags.

Frenado autónomo de emergencia.

Asistente de mantenimiento de carril.

Reconocimiento de señales de tránsito.

Sistema de luces altas automáticas.

Pantalla multimedia y conectividad para dispositivos móviles.

Por el momento, Fiat no presentó imágenes oficiales del interior ni publicó el listado completo de equipamiento. Por eso, habrá que esperar a la presentación comercial para conocer qué elementos estarán disponibles en cada versión.

Cuándo llega el nuevo Fiat Argo X a Argentina y qué pasará con el modelo actual

La llegada del Argo X al mercado argentino está prevista para 2027. El vehículo se fabricará en Brasil, en el complejo industrial de Betim, y formará parte de la estrategia regional de Stellantis para renovar su oferta de productos.

Su posicionamiento estaría entre el Argo actual y el Pulse, dos modelos que ya forman parte de la gama local de Fiat.

La llegada del nuevo vehículo no necesariamente significará el final del Argo tradicional. La estrategia prevista para Brasil contempla que ambos modelos puedan convivir, con el Argo actual como alternativa de acceso y el Argo X en un escalón superior.

Todavía resta conocer si esa decisión también se aplicará en Argentina.

En cuanto al precio, Fiat no adelantó valores ni versiones para el mercado local. La información se conocerá más cerca de su lanzamiento comercial.