Fiat, Peugeot, Jeep y RAM lanzan financiación a tasa 0% y hasta 24 cuotas

Stellantis lanzó diferentes acciones promocionales para sus modelos más vendidos, con cuotas y pesos. Se puede elegir desde Fiat Cronos a Jeep Avenger

Ofrecen bajos adelantos y planes diversos sin intereses para la compra.

Stellantis lidera con financiación a tasa 0% para sus vehículos.

Las automotrices salieron con acciones agresivas a la conquista del cliente, en un último tramo del año cruzado por la caída de los patentamientos y con expectativas que tampoco son alentadoras para 2027".

En el caso de Stellantis, que reúne a las marcas Fiat, Jeep, RAM, Citroën, Peugeot, DS y Lepmotors, ofrece diferentes acciones para sus modelos más vendidos, con la posibilidad de financiar en cuotas a tasa 0% la compra de los 0km.

Además, como beneficio, ofrece la posibilidad de que gran parte del capital del 0km entre en el plan, con una muy baja porción para entregar en efectivo.

Modelos como Fiat Cronos, Peugeot, 208, Citroën Berlingo y el nuevo Jeep Avenger están contemplados dentro de cada una de las marcas.

Cómo funcionan las cuotas a tasa 0% de Stellantis

Las propuestas del grupo Stellantis para noviembre, según información oficial brindada por la marca, incluyen tasa 0%, planes de largo plazo y alternativas en UVA para los distintos segmentos del mercado.

Fiat $28.000.000 a tasa 0% para Cronos, Pulse, Fastback y Toro

Fiat cuenta con una propuesta para toda la gama que permite financiar hasta $24.000.000 con tasa 0% a 12 meses.

El Fiat Cronos se puede comprar financiado en noviembre.

Adicionalmente, los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro disponen de una oferta diferencial que amplía el monto financiable hasta $28.000.000 con tasa 0% a 18 meses.

La marca también ofrece una línea de créditos UVA con tasa 0%, que permite financiar hasta $30.000.000 a 36 meses para toda la gama.

Jeep Avenger a 24 meses con tasa 0%

Jeep ofrece para toda su gama una propuesta de financiación de hasta $24.000.000 con tasa 0% a 12 meses.

Para los modelos Renegade, Compass, Commander y Avenger se amplía este beneficio con financiación de hasta $28.000.000 a tasa 0% y 18 meses de plazo.

Además, el nuevo Jeep Avenger cuenta con una campaña exclusiva que permite financiar hasta $20.000.000 a tasa 0% en 24 meses.

El nuevo Jeep Avenger también tiene financiamiento por parte de la marca.

Por otro lado, quienes quieran adquirir su Compass Sport dispondrán de una propuesta específica de hasta $28.000.000 a tasa 0% también a 24 meses. La oferta se completa con créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, que alcanzan hasta $30.000.000 para toda la gama.

Leapmotor hasta $40.000.000 para toda la gama

Leapmotor ofrece para toda su gama una financiación de hasta $18.000.000 con tasa 0% a 18 meses.

Además, incorpora una alternativa que permite financiar hasta $40.000.000 con tasa 0% a 12 meses, ampliando significativamente las posibilidades de acceso a sus vehículos eléctricos.

Complementariamente, la marca dispone de créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, con financiación de hasta $40.000.000 para toda la gama.

Peugeot tasa 0% a 18 meses para toda la gama

Peugeot ofrece una Tasa Express de 0% a 18 meses, con un monto máximo a financiar de $18.000.000 para toda la gama.

Para quienes buscan financiación por montos superiores, la marca dispone de una alternativa para toda la gama de hasta $26.000.000 con una TNA del 27,9% y plazos de hasta 60 meses, así como otra propuesta que permite financiar hasta $45.000.000 con una TNA del 33,9% a 36 meses.

Además, Peugeot ofrece créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, con una financiación de hasta $40.000.000 para toda la gama.

RAM hasta $40.000.000 para Rampage

La marca propone tres alternativas diferenciadas según el modelo y el monto a financiar. En su propuesta general, RAM contempla hasta $20.000.000 para toda la gama.

Ahora bien, para Dakota el monto máximo alcanza los $30.000.000, mientras que para Rampage llega hasta $40.000.000, y en todos los modelos con tasas moderadas.

Citroën Berlingo financiación de hasta $45.000.000

Citroën ofrece una Tasa Express de 0% a 18 meses, con financiación de hasta $18.000.000 para toda la gama.

Complementariamente, dispone de una línea de financiación de hasta $26.000.000 con TNA del 27,9% y plazos de hasta 60 meses, además de una propuesta de hasta $45.000.000 con TNA del 33,9% a 36 meses para toda la gama.

Asimismo, ofrece créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, con financiación de hasta $40.000.000 para toda la gama.

Durante noviembre, la marca suma una campaña exclusiva para Berlingo, que permite financiar hasta $22.000.000 con una TNA del 9,9% a 24 meses.

DS Automobiles toda la gama con tasa 0%

DS Automobiles ofrece para toda su gama una financiación de hasta $40.000.000 con tasa 0% a 18 meses.

Además, la marca pone a disposición una alternativa mediante créditos UVA a 24 meses con tasa 0%, fortaleciendo las opciones de acceso a sus vehículos premium.