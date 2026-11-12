El sábado 14 y domingo 15 de noviembre, el Hipódromo de Palermo reunirá más de 40 puestos y food trucks con más de 200 variedades de sándwiches

Los amantes de la gastronomía tendrán una nueva oportunidad para probar sabores de distintas partes del mundo sin salir de la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana llega una nueva edición del Festival del Sándwich, un encuentro gastronómico que reunirá más de 40 puestos y food trucks en el Hipódromo de Palermo.

La propuesta se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 23 h, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer una feria con más de 200 variedades de sándwiches, desde clásicos argentinos hasta preparaciones internacionales, creaciones de autor y virales.

El evento también tendrá opciones vegetarianas, veganas y alternativas para distintos gustos. La idea es ofrecer un recorrido por diferentes culturas gastronómicas a través de uno de los formatos más populares de la comida callejera.

El barrio de Palermo también será la sede de la Fugazzeta Fest 2026, un festival de pizza con entrada gratuita que se realizará el 21 y 22 de noviembre. Participarán 12 pizzerías reconocidas y habrá clases de cocina y espectáculos en vivo para disfrutar.

Qué se podrá comer en el Festival del Sándwich de Palermo

La oferta gastronómica será uno de los principales atractivos del encuentro. Los puestos presentarán recetas tradicionales, preparaciones gourmet y algunas de las variedades que se volvieron virales en las redes sociales.

Entre las opciones anunciadas se encuentran:

Kopán: pancho coreano.

Austin Smoke House: pulled pork.

Sabros: crispy chicken sandwich.

El Botija: chivitos uruguayos.

Asado Campero: sándwiches de vacío.

Koko Bao Bar: baos.

Ligre: focaccinos.

Pastrón: sándwiches de pastrami.

Sanguchero: sándwiches de milanesa tucumanos.

Mautino: bocatas y montaditos.

Shivos: hamburguesas smash.

Flama: sandos.

Mochica: sándwich de chicharrón.

Shami: shawarma.

Sapore Squisito: chipanesa y chipanchos.

Aloha Papas: papas.

Fierro: choripanes.

La Casona de Belgrano: banh mi.

Lamuse Bouche: crepes.

Nonna Pia: provoletas.

Pancho Sushi: propuesta de pancho sushi.

Savage: tacos.

Viento Norte: bagels.

Cuándo y dónde será el Festival del Sándwich

El encuentro tendrá lugar en el Hipódromo Argentino de Palermo, uno de los espacios elegidos habitualmente para realizar ferias gastronómicas y eventos al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos son los datos principales para quienes quieran asistir:

Fechas : sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

: sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026. Horario : de 12 a 23 h.

: de 12 a 23 h. Lugar : Hipódromo de Palermo.

: Hipódromo de Palermo. Dirección : Avenida del Libertador 4101, Ciudad de Buenos Aires.

: Avenida del Libertador 4101, Ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

El acceso al predio no tiene costo, pero las comidas y bebidas se abonan por separado en cada puesto. Los precios dependerán de cada emprendimiento y de la preparación elegida.

Emanero dará un show gratuito en el Hipódromo de Palermo: cuándo y a qué hora

El Festival del Sándwich coincidirá con los festejos por los 150 años del Hipódromo de Palermo, que tendrán una programación especial durante el sábado 14 de noviembre.

Entre las actividades previstas se destacan propuestas recreativas para chicos, el Paseo de las Provincias y una jornada especial de carreras, que tendrá como protagonista al Gran Premio Nacional.

Uno de los momentos centrales será la participación de Emanero, quien interpretará el Himno Nacional junto con la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo antes de la carrera principal.

Más tarde, desde las 22 h, el artista brindará un show gratuito para el público.

De esta manera, el festival gastronómico se suma a una celebración que combinará comida callejera, actividades familiares, turf y música en vivo durante el fin de semana porteño.