Reparación Histórica de ANSES: cómo saber si te corresponde un aumento de jubilación

Los jubilados y pensionados pueden verificar desde Mi ANSES si tienen una propuesta de reajuste de sus haberes. Qué requisitos contempla el programa

En Mi ANSES, con CUIL, consulta tu propuesta. No es para todos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una herramienta online para verificar si pueden acceder a una actualización de su prestación mediante el Programa de Reparación Histórica.

La consulta se realiza desde Mi ANSES y permite conocer si existe una propuesta de recomposición para el haber previsional de cada titular. Para acceder, se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El programa fue creado en 2016, mediante la Ley 27.260, con el objetivo de corregir diferencias en la liquidación de jubilaciones y pensiones y reconocer deudas previsionales. Aunque no alcanza a todos los beneficiarios, la plataforma permite comprobar si una persona está contemplada y si tiene un ofrecimiento disponible.

Reparación Histórica de ANSES: quiénes pueden cobrar el reajuste

El Programa Nacional de Reparación Histórica se implementó para atender reclamos de jubilados y pensionados que consideraban que sus haberes habían sido calculados sin aplicar correctamente las actualizaciones correspondientes.

La iniciativa contempló tanto a personas que habían iniciado juicios contra el Estado por reajustes previsionales como a quienes no habían recurrido a la Justicia, siempre que reunieran las condiciones establecidas por la normativa.

Entre los casos contemplados se encuentran los titulares de prestaciones cuyo haber inicial fue determinado mediante los métodos previstos en las leyes 18.037 y 24.241, además de determinados jubilados y pensionados que cobraban desde antes del 1 de diciembre de 2006 y no estaban alcanzados por un régimen especial de movilidad.

La guía oficial para tramitar la prestación explica que se trata de una propuesta de actualización de los haberes que puede aceptarse mediante la firma de un acuerdo. También aclara que el ingreso al programa requiere el cumplimiento de las condiciones establecidas y la intervención de un abogado patrocinante.

Por eso, no todos los jubilados tienen derecho a cobrar este reajuste por el solo hecho de percibir una prestación de ANSES. La posibilidad de acceder depende de los antecedentes previsionales y de la propuesta que pueda corresponder a cada caso.

Cómo consultar en tres pasos si te corresponde la Reparación Histórica

ANSES permite realizar la primera verificación sin concurrir a una oficina. El procedimiento se completa desde una computadora o un teléfono celular y requiere tener habilitada la Clave de la Seguridad Social.

Los interesados deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a Mi ANSES

Entrar al sitio oficial de ANSES y seleccionar la opción Mi ANSES. Para identificarse, hay que ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. Buscar la sección Reparación Histórica

Una vez dentro de la plataforma, ingresar al menú Jubilaciones y Pensiones y seleccionar el apartado Reparación Histórica. Allí se puede consultar si el beneficio previsional está contemplado en el programa.

3. Revisar si existe una propuesta de reajuste

El sistema permite verificar si ANSES tiene una propuesta de actualización para el titular. En caso de existir un ofrecimiento, se pueden consultar las condiciones del acuerdo, los importes previstos y los pasos necesarios para continuar con el trámite.

La consulta no implica una nueva inscripción ni garantiza que el organismo vaya a otorgar un aumento. Su objetivo es conocer la situación particular de cada jubilado o pensionado.

Qué hacer si ANSES ofrece una actualización de la jubilación

Si Mi ANSES muestra una propuesta de Reparación Histórica, el beneficiario deberá analizar las condiciones antes de aceptarla. El acuerdo puede contemplar una nueva determinación del haber mensual y el reconocimiento de diferencias previsionales, según los antecedentes de cada caso.

El procedimiento requiere la participación de un abogado patrocinante. El titular debe aceptar los términos y condiciones del ofrecimiento e informar los datos del profesional que lo representará. Luego, el abogado también deberá ingresar a la plataforma para confirmar su intervención y aceptar las condiciones correspondientes.

El siguiente paso consiste en firmar el acuerdo. Para eso, el jubilado o pensionado debe presentarse junto con su abogado en una oficina de ANSES. Una vez suscripta la documentación, el organismo la remite electrónicamente al Poder Judicial para su homologación.

Cuando el juzgado comunica la aprobación del acuerdo, ANSES realiza la liquidación correspondiente y aplica la actualización del haber, además de los pagos retroactivos que correspondan según cada situación.

Un dato importante es que, para quienes no habían iniciado un juicio por reajuste, la normativa contempla que los honorarios del abogado sean afrontados por el Estado. En ese sentido, ANSES publicó que quienes no habían iniciado una demanda no debían pagar un monto adicional al profesional elegido, conforme a las condiciones del programa.

Cómo saber si ya estás cobrando la Reparación Histórica

Los jubilados y pensionados que completaron el procedimiento también pueden comprobar si el reajuste ya fue incorporado a sus haberes.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES y consultar el recibo de jubilación o pensión. En la liquidación puede aparecer el concepto "Reparación Histórica", que permite identificar el importe correspondiente a la actualización.

También puede figurar un concepto específico por el aguinaldo asociado a la recomposición de la Reparación Histórica, cuando corresponda.

De esta manera, los beneficiarios pueden verificar tanto si tienen una propuesta pendiente como si el acuerdo ya fue aprobado y se encuentra incorporado en el pago mensual.