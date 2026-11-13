Más de 500 heladerías ofrecerán dos cuartos de kilo al precio de uno el 18 de noviembre. También habrá un nuevo sabor para celebrar los diez años

La campaña incluye la Semana del Helado Artesanal, del 16 al 22 de noviembre, destacando lo nacional.

Habrá una promoción de 2x1 en cuartos de helado y se lanzará el nuevo sabor "Maní Split".

El 18 de noviembre se celebra la 10.ª Noche de las Heladerías en más de 500 locales del país.

Los fanáticos del helado artesanal ya tienen una fecha para agendar. El miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías 2026, que este año cumplirá diez años con una convocatoria que reunirá a más de 500 establecimientos de distintos puntos de la Argentina.

La propuesta tendrá como principal atractivo una promoción que seguramente despertará el interés de quienes disfrutan de este postre: dos cuartos de kilo de helado al precio de uno. El beneficio estará disponible desde las 19 hasta el horario de cierre de cada comercio adherido. En otras palabras, quienes habitualmente compran un cuarto podrán llevarse medio kilo por el mismo importe.

La iniciativa, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), también llegará con una novedad para quienes quieran salir de los sabores de siempre. Se trata de Maní Split, una variedad creada especialmente para esta edición que combina crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal.

Además, la celebración estará acompañada por la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre. Bajo el lema "El sabor de lo nuestro", la campaña buscará poner en primer plano los ingredientes nacionales y el trabajo de los productores que participan en la elaboración del helado artesanal argentino.

La convocatoria tendrá alcance nacional y permitirá que consumidores de distintas localidades se sumen a la celebración. Eso sí, hay un detalle que conviene tener presente antes de salir: la promoción estará disponible únicamente en las heladerías que se hayan adherido a la iniciativa.

Cuándo es La Noche de las Heladerías 2026 y cómo funciona el 2x1

La décima edición de La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026. La actividad comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada uno de los establecimientos participantes.

La promoción central consistirá en dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno. Así, quienes tengan pensado comprar un cuarto podrán llevarse el doble por el mismo importe. Una oportunidad para compartir varios gustos en casa, probar alguna combinación nueva o simplemente guardar una parte para disfrutar al día siguiente.

El beneficio estará disponible durante varias horas, aunque el horario de finalización dependerá de cada comercio. Por eso, quienes quieran aprovechar la oferta deberán contemplar los horarios de atención de la heladería elegida.

La convocatoria contará con más de 500 locales distribuidos en diferentes puntos del país. La participación de establecimientos de distintas provincias permitirá que la propuesta tenga alcance nacional y que los consumidores puedan sumarse sin necesidad de trasladarse a una sede central.

La organización está a cargo de Afadhya, entidad que nuclea a fabricantes artesanales de helados y actividades relacionadas con el sector. A través de esta jornada, la asociación busca impulsar el consumo, difundir los procesos de elaboración y acercar al público al trabajo que realizan las heladerías.

Ahora bien, no todos los establecimientos estarán necesariamente incluidos en la oferta. El 2x1 alcanzará exclusivamente a los comercios que formen parte de la convocatoria.

Por eso, antes de salir de casa, conviene verificar cuáles son las heladerías participantes. Los canales oficiales de Afadhya y de Heladeros Artesanales serán las referencias para consultar el listado de locales adheridos y conocer las condiciones de la promoción.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor que se presentará en noviembre

La edición 2026 de La Noche de las Heladerías tendrá una propuesta gastronómica propia. Afadhya presentará Maní Split, una variedad desarrollada especialmente para acompañar los diez años de la convocatoria.

La receta tendrá como ingrediente principal una crema de maní tostado, que se combinará con vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal. La preparación reunirá componentes dulces y salados en una misma elaboración.

El maní tostado será la base del sabor, mientras que el dulce de leche y el chocolate aportarán otros matices a la mezcla. Los cristales de sal completarán la receta y sumarán un contraste dentro de la preparación.

La combinación también tiene una relación directa con el lema elegido para esta edición: "El sabor de lo nuestro". La campaña apunta a destacar la presencia de materias primas nacionales en la elaboración del helado artesanal y su vínculo con la producción gastronómica argentina.

Además, el lanzamiento permitirá poner el foco en el trabajo de los maestros heladeros. Detrás de cada variedad hay una selección de ingredientes, recetas y procedimientos que determinan el resultado final. No es solamente cuestión de combinar sabores: también intervienen las proporciones, las técnicas de preparación y el tratamiento de cada materia prima.

En ese contexto, Maní Split será uno de los productos que acompañarán las actividades de Afadhya durante noviembre. Su presentación se integrará a la agenda de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y a la celebración central del miércoles 18.

Para quienes suelen elegir los clásicos, como dulce de leche o chocolate, el nuevo lanzamiento ofrecerá una alternativa diferente para probar durante la jornada. Y es que la propuesta busca reunir ingredientes conocidos en una receta que combina distintas texturas y sabores.

Semana del Auténtico Helado Artesanal: cuándo se realizará

La Noche de las Heladerías 2026 estará acompañada por la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre.

Durante esos siete días, Afadhya impulsará distintas acciones para difundir la actividad de las heladerías artesanales y acercar al público a los ingredientes y procedimientos que intervienen en la producción.

El lema elegido será "El sabor de lo nuestro". La consigna pone el foco en las materias primas nacionales y en los productores que forman parte de la cadena de elaboración. La intención es mostrar cómo los ingredientes de distintas regiones del país llegan a las vitrinas de las heladerías y se transforman en los sabores que el público encuentra en cada establecimiento.

La campaña también buscará destacar la relación entre el helado artesanal y la identidad gastronómica argentina. Se trata de una actividad que involucra diferentes etapas, desde la selección de los productos hasta su procesamiento y transformación en las distintas variedades.

En ese recorrido participan productores de materias primas, proveedores y trabajadores de las heladerías. Cada uno interviene en una parte del proceso que termina con el producto que el consumidor elige en el mostrador.

La jornada del miércoles 18 será el momento central de la semana. Ese día se concentrará la promoción de dos cuartos de kilo al precio de uno en los establecimientos que participen de la iniciativa.

De esta manera, quienes se acerquen a una heladería durante esa noche podrán encontrar tanto la oferta comercial como las propuestas vinculadas con la celebración de los diez años del evento.

La Noche de las Heladerías cumple diez años y reunirá a más de 500 locales

La convocatoria de 2026 tendrá un significado particular para Afadhya: marcará el décimo aniversario de La Noche de las Heladerías. Desde su creación, la iniciativa busca reunir a establecimientos de diferentes regiones del país en una jornada dedicada a promocionar el helado artesanal.

Para esta edición, la participación prevista supera los 500 comercios. La distribución de los establecimientos permitirá que la propuesta llegue a distintas localidades y que más consumidores puedan acceder a la promoción.

Para las heladerías, la convocatoria también representa una oportunidad para dar a conocer sus productos y recibir nuevos clientes. La jornada permite que el público se acerque a establecimientos que quizás todavía no conoce, consulte por sus variedades y descubra otras opciones además de los sabores que suele elegir.

La experiencia de comprar helado, después de todo, tiene algo de ritual. Algunos consumidores van directamente por el dulce de leche granizado; otros prefieren combinar chocolate, frutilla o crema. Y también están quienes aprovechan estas ocasiones para animarse a probar una variedad diferente.

La Semana del Auténtico Helado Artesanal acompañará ese objetivo con una agenda centrada en la producción y los ingredientes. La intención de Afadhya es que la celebración permita conocer un poco más sobre el trabajo que hay detrás de cada elaboración y la participación de los distintos actores del sector.

En esta oportunidad, el 2x1, el lanzamiento de Maní Split y la campaña "El sabor de lo nuestro" serán los principales ejes de una edición que tendrá como punto de encuentro a cientos de heladerías argentinas.

Todos los datos para participar de La Noche de las Heladerías 2026

Para quienes ya estén pensando en organizar una salida o simplemente quieran aprovechar la promoción, estos son los principales datos de la convocatoria:

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido

Promoción: dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno

Participantes: más de 500 heladerías de distintos puntos del país

Organización: Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya)

Nuevo sabor: Maní Split , elaborado con crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal

, elaborado con crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal Semana del Auténtico Helado Artesanal: del lunes 16 al domingo 22 de noviembre

Lema de la campaña: "El sabor de lo nuestro"

La cita será el miércoles 18 de noviembre a partir de las 19. Quienes quieran aprovechar el 2x1 deberán identificar una heladería adherida y acercarse antes de su horario de cierre. Una buena ocasión para disfrutar de los sabores habituales y, de paso, conocer la nueva propuesta de esta edición.