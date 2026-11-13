Las lesiones, el fin de la rutina competitiva y la búsqueda de nuevas motivaciones forman parte del proceso que atraviesa el exnúmero uno del mundo

La vida de Rafa Nadal fuera del circuito profesional plantea un desafío diferente al que enfrentó durante sus años como tenista: acostumbrarse a una realidad en la que ya no existen los entrenamientos, los torneos ni la obligación de prepararse para competir al máximo nivel. En esta nueva etapa, el español disfruta de una vida más relajada en Mallorca, como muestra su retiro a bordo de un superyate de lujo.

Su retiro no supone solamente abandonar una profesión. También implica modificar hábitos que se mantuvieron durante décadas y encontrar nuevos intereses que ocupen el lugar que antes tenía el deporte. A esto se suma el desgaste físico que marcó la última parte de su trayectoria.

La psicóloga española Leticia Martín Enjuto, especializada en terapia cognitivo-conductual, abordó las consecuencias emocionales que puede tener una transformación de estas características en declaraciones al sitio Diez Minutos.

Para explicar el impacto, la especialista puso el foco en la relación que se construye entre la actividad profesional y la identidad personal. "Cuando alguien lleva tantos años dedicado a una misma actividad, es normal que esta termine formando parte de su personalidad", anticipó la licenciada.

En el caso de los atletas de alto rendimiento, esa conexión va mucho más allá de los resultados. La competencia termina organizando buena parte de la existencia, desde las relaciones personales hasta los horarios y las prioridades cotidianas.

"En el caso de un deportista de élite, como Nadal, no se trata solamente de tener una profesión, sino de construir toda una vida alrededor de ella. Los horarios, las relaciones personales, los viajes y hasta la manera de valorar el propio esfuerzo están condicionados por la competición".

Rafa Nadal y las lesiones que marcaron sus últimos años en el tenis profesional

La adaptación al retiro tiene además un componente físico. Durante sus últimas temporadas, Nadal debió afrontar problemas que redujeron sus posibilidades de competir y lo obligaron a convivir con dolores y limitaciones. Las lesiones que condicionaron sus últimos años como tenista también fueron determinantes para el cierre de su carrera.

Ese escenario puede generar un conflicto particular en quienes hicieron de la exigencia física y la superación personal una parte central de su vida. "Durante sus últimos años como tenista, su cuerpo lo obligó a convivir con limitaciones y dolores que condicionaron su carrera".

La dificultad no pasa únicamente por abandonar los torneos, sino también por aceptar que el organismo ya no responde como antes, incluso cuando existe voluntad de continuar.

"En el deporte profesional, donde se aprende a convivir con el esfuerzo y a superar los propios límites, aceptar que el cuerpo ya no responde como antes puede resultar especialmente difícil".

Desde esa perspectiva, ponerle fin a la actividad también puede significar dejar de sostener una pelea contra condiciones físicas que no siempre pueden revertirse.

"A veces, retirarse también significa dejar de luchar contra una realidad que no depende exclusivamente de la voluntad".

La nueva identidad de Nadal y el desafío de encontrar otras motivaciones

Más allá de las cuestiones físicas, el cambio más profundo aparece cuando desaparece el calendario competitivo. Durante años, cada jornada estuvo atravesada por objetivos concretos, preparación y compromisos. Sin esa estructura, construir una nueva rutina puede convertirse en uno de los principales desafíos.

Martín Enjuto explicó que el deportista debe acostumbrarse a una cotidianeidad que ya no gira alrededor de los resultados.

"Al retirarse, el deportista no pierde únicamente la posibilidad de jugar torneos; también desaparece la rutina que lo acompañó durante décadas. Por eso, una de las principales dificultades puede ser acostumbrarse a que el día a día ya no esté organizado en torno a un objetivo tan claro".

La ausencia de esa exigencia obliga a encontrar otros motivos para desarrollar actividades y organizar el tiempo.

"De repente, hay que aprender a vivir sin esa presión constante. Con lo cual, Nadal debe encontrar otras razones para levantarse cada mañana".

Sin embargo, la especialista no considera que el cierre de una carrera deba interpretarse necesariamente desde la pérdida. También existe la posibilidad de valorar lo construido y reconocer los objetivos alcanzados.

"Dejar de competir no tiene por qué vivirse como una pérdida. También puede ser una oportunidad para mirar atrás y reconocer todo lo conseguido".

Con una trayectoria extensa y una cantidad destacada de éxitos deportivos, el español cuenta con motivos para mirar hacia atrás con orgullo. Haber llegado al final de su recorrido también puede darle tranquilidad respecto del camino realizado.

Eso no elimina los sentimientos de nostalgia. Extrañar una actividad que ocupó un lugar tan importante durante años es compatible con aceptar que llegó el momento de dejarla atrás.

"Esto no significa que no pueda echar de menos la competición. En el consultorio, cuando trabajamos con personas que atraviesan cambios importantes, vemos que aceptar una etapa no implica dejar de quererla. Significa poder recordarla sin sentir que necesitamos recuperarla para volver a estar bien".

Por qué los éxitos de otros tenistas no deberían afectar su valoración personal

Otro aspecto que puede influir en esta transición es observar cómo continúa evolucionando el tenis sin la presencia de quien fue uno de sus principales protagonistas. Para Martín Enjuto, resulta importante que el reconocimiento de los logros ajenos no se convierta en una comparación con el propio pasado.

La psicóloga aclaró que no puede determinar cómo experimenta Nadal su situación particular, pero destacó la importancia de separar la autoestima de los resultados deportivos.

"No podemos saber exactamente cómo vive Nadal esta situación, pero psicológicamente se ha de tener en consideración que el éxito de quienes vienen detrás no tiene por qué restar valor al propio recorrido".

En otras palabras, el desempeño de las nuevas generaciones no debería modificar la percepción sobre una carrera ya construida.

"Cuando una persona consigue separar su valor personal de los resultados que obtiene, puede disfrutar de los logros de otros sin sentir que necesita competir con ellos".

Mientras comienza a desarrollar actividades por fuera del tenis profesional, Nadal también tiene proyectos vinculados con el deporte. Entre ellos aparecen una gira de exhibiciones junto a Roger Federer y la posibilidad de asumir un rol dirigencial en el Real Madrid. Además, el extenista avanza con sus negocios e inversiones fuera de las canchas.