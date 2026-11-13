El hecho se produjo durante tareas de infraestructura en la vía pública, ocasionando serios destrozos y más de una veintena de afectados

La empresa Metrogas explicó cómo se produjo la explosión y el incendio que afectaron este viernes a un centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. Según informó la distribuidora, el incidente comenzó cuando una máquina utilizada durante trabajos de renovación de redes dañó un caño de gas y provocó una fuga.

De acuerdo con el comunicado oficial, la explosión ocurrió mientras el personal de la compañía trabajaba para reparar el escape. El episodio dejó más de 20 heridos, entre ellos dos operarios de la empresa, y provocó importantes daños en comercios, vehículos y construcciones de la zona.

El estallido se produjo en inmediaciones de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se desplegó un operativo de emergencia con bomberos, Defensa Civil y personal de la distribuidora.

Qué informó Metrogas sobre la explosión en Lanús

En su comunicado, Metrogas precisó que realizaba trabajos programados de renovación de redes en las calles Iberlucea y avenida Hipólito Yrigoyen, en Remedios de Escalada. La compañía aclaró que las tareas se desarrollaban sin presencia de gas en el sector intervenido.

Sin embargo, durante los trabajos, una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución y generó una pérdida.

"Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión", señaló la distribuidora.

La empresa también confirmó que dos operarios resultaron heridos y debieron ser trasladados para recibir atención médica.

Cómo trabajaba Metrogas para detener la fuga

En una actualización sobre las tareas posteriores al accidente, la compañía informó que sus operarios habían logrado prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado, con el objetivo de interrumpir el suministro de gas.

El procedimiento continuaba sobre el otro extremo de la cañería para detener por completo la pérdida. Para realizar esas maniobras, los equipos debían abrir pozos en sectores alejados del lugar de la explosión.

Mientras tanto, los bomberos trabajaban para controlar el incendio y Defensa Civil intervenía en la evacuación preventiva de las viviendas linderas.

Qué informó el Municipio de Lanús sobre los heridos

La Municipalidad de Lanús también difundió un comunicado en el que informó sobre las consecuencias del estallido y el operativo de asistencia desplegado en la zona.

Según los datos oficiales, más de 20 personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas a centros de salud. Entre los pacientes había personas con lesiones de gravedad.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, había informado que cinco heridos se encontraban en estado grave y que habían sido derivados a distintos hospitales. Reportes posteriores elevaron a seis la cantidad de personas graves.

Comercios destruidos, vehículos dañados y vecinos evacuados

La explosión provocó un incendio de grandes dimensiones que alcanzó distintos establecimientos comerciales, automóviles estacionados y propiedades cercanas.

Uno de los locales más afectados fue una fiambrería de la zona. Su propietaria, Helena, contó que había llegado al comercio durante la mañana y que advirtió un fuerte olor a gas antes del estallido.

Según relató, una de las empleadas alertó a los trabajadores de Metrogas y luego recibieron indicaciones para salir del establecimiento, cortar la electricidad y cerrar el negocio.

La mujer también confirmó que su hijo resultó herido durante el episodio y describió la destrucción que sufrió el comercio.

El pedido a los vecinos tras la explosión

Después del estallido, vecinos de Remedios de Escalada difundieron mensajes preventivos para quienes viven en las inmediaciones del lugar.

El pedido fue mantener cerradas las llaves de gas de las viviendas ubicadas en un radio de 10 cuadras hasta que los equipos de emergencia y la distribuidora terminaran de controlar las fugas.

La recomendación se difundió mientras continuaban los trabajos para interrumpir el suministro en la cañería dañada y garantizar la seguridad de las propiedades cercanas.

Las circunstancias en las que se produjo la explosión deberán ser determinadas en el marco de las investigaciones correspondientes.